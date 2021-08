Voici pourquoi il a tort ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,fl_progressive,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTgyOTE1NjE0NzMyNDYxNDA4/web_summit_2018_-_centre_stage_-_day_2_november_7_dsc43_949734_30828

Ray Dalio, co-directeur des investissements de Bridgewater Associates, l’un des plus grands fonds spéculatifs au monde, possède du Bitcoin, mais dans une interview avec CNBC aujourd’hui, il a démontré qu’il ne le comprend pas ou n’y croit pas comme une réserve de valeur supérieure pour or.

Ray Dalio, co-directeur des investissements de Bridgewater Associates, l’un des plus grands fonds spéculatifs au monde, possède du Bitcoin, mais dans une interview avec CNBC aujourd’hui, il a démontré qu’il ne le comprend pas ou n’y croit pas comme une réserve de valeur supérieure pour or.

“Si vous me mettez un pistolet sur la tempe et que vous disiez:” Je ne peux en avoir qu’un “”, a déclaré Dalio dans l’interview, “Je choisirais l’or.”

Après des années à repousser et à douter activement de Bitcoin, l’homme de 72 ans a révélé en mai qu’il en possédait une quantité non divulguée :

« Je possède une très petite quantité de bitcoins. Je ne suis pas un grand propriétaire », a déclaré Dalio à CNBC. Il a ensuite expliqué Bitcoin comme un actif “que vous souhaitez posséder pour diversifier le portefeuille”. Dans le même souffle, il a noté que “le bitcoin est quelque chose comme un or numérique”.

Malgré la comparaison de Dalio entre Bitcoin et l’or numérique, Bridgewater a investi plus de 400 millions de dollars dans l’or, qui a longtemps été considéré comme une réserve de valeur.

Selon CNBC, en 2019, Dalio a écrit sur LinkedIn que “l’ajout d’or peut aider à équilibrer son portefeuille car cela réduit à la fois les risques et améliore le rendement”.

Notamment, Dalio a déclaré à Coindesk au printemps dernier que s’il était obligé de choisir entre l’or et le Bitcoin, il choisirait l’or en raison de son histoire en tant que « remise de richesses ».

Pourquoi il a tort

Alors que l’or a toujours été une couverture contre l’inflation fiduciaire, les bitcoiners pensent que Bitcoin a subsumé l’or dans ses fonctions, ses vertus et sa nécessité.

Le bitcoin est plus vendable dans l’espace, le temps et l’échelle que l’or. L’émission de Bitcoin s’arrêtera à 21 millions de pièces, tandis que l’or sera extrait jusqu’à ce qu’il n’en existe plus nulle part dans l’univers. La seule chose qui limite l’inflation de l’offre d’or est la quantité de ressources que nous consacrons à la tâche de l’exploiter, et sur ce front, nous avons à peine effleuré la surface de la terre.

Une explication du fait que Dalio détient de l’or sur Bitcoin comme réserve de valeur est une croyance erronée selon laquelle Bitcoin sera tout simplement interdit par le gouvernement américain. Bitcoin en tant que réseau et monnaie, cependant, est résistant à la capture du gouvernement, contrairement à l’or.

En effet, comme nous l’avons vu maintes et maintes fois en Chine et en Inde, le Bitcoin peut être régulé, mais il ne peut pas être arrêté. Les gouvernements n’ont aucun contrôle sur le protocole et aucun pouvoir d’arrêter, de modifier ou de confisquer les transactions Bitcoin.

Dans le même temps, la nature physique de l’or et l’impossibilité de le stocker en toute sécurité le rendent facilement confisquable par des tiers et des gouvernements. Notez que tous les lingots d’or de bonne livraison standard doivent être détenus par un tiers pour être reconnus comme valides, et la grande majorité de l’or des investisseurs est détenu dans des banques.

Pour l’instant, Dalio ne considère tout simplement pas Bitcoin comme une réserve de valeur, ce qui est sans doute sa plus forte et l’une de ses vertus les plus évidentes :

“Je pense juste à cela comme une diversification”, a-t-il déclaré.