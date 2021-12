Voici pourquoi il est important d’obtenir un revenu régulier après la retraite

Il y a beaucoup de gens qui, après la retraite, finissent par utiliser le montant forfaitaire qu’ils reçoivent à la retraite pour d’autres objectifs et sont obligés de reprendre un travail

Combien suffira? C’est la question à laquelle tout le monde s’arrête. Il n’y a pas de réponse unique. Cela dépend de votre revenu actuel, de votre style de vie, de vos dépendances, etc. Et de combien vous avez besoin, vous ne pouvez pas tout économiser. Vous devrez laisser votre argent croître pour cela.

Par exemple, Amit prend sa retraite avec un montant forfaitaire de Rs 50 lakh dans le cadre de ses prestations de retraite. Cependant, 8 à 10 ans après sa retraite, il s’est retrouvé dans une situation désespérée car il avait utilisé toutes ses économies pour d’autres objectifs, notamment le financement des études supérieures de son enfant, l’achat d’une voiture et d’une propriété. Pour cette raison, il n’a pas eu d’autre choix que de reprendre un travail de consultant dans sa vieillesse pour subvenir à ses besoins financiers.

Abhishek Misra, PDG et directeur général de Bonanza Insurance Broker, déclare : « Il y a beaucoup de gens qui, après la retraite, finissent par utiliser le montant forfaitaire qu’ils reçoivent à la retraite pour d’autres objectifs tels que l’achat d’une propriété ou d’un véhicule, des vacances exotiques, l’éducation des enfants ou mariage. En conséquence, ils finissent par dépendre des autres pour de l’argent ou sont obligés de reprendre du travail. »

Il ajoute encore : « Il est donc important d’opter pour un revenu régulier même après la retraite.

Voici quelques raisons pour lesquelles un revenu régulier est important même après la retraite :

Pour l’indépendance financière

En l’absence de revenus réguliers, on doit dépendre des autres ou faire des compromis sur ses nécessités de base. Par conséquent, le fait d’avoir une source de revenus régulière peut garantir l’indépendance financière et la liberté de vivre selon vos propres conditions.

Pour soigner les problèmes de santé

Les problèmes de santé ont tendance à augmenter avec l’âge. L’assurance maladie est la première solution, mais la plupart n’y optent pas et dépendent de celle fournie par leur employeur. Après la retraite, ils se retrouvent sans couverture d’assurance.

Misra souligne : « Une source de revenu régulière, même après la retraite, peut garantir que l’on peut bénéficier du meilleur traitement sans compromettre d’autres besoins. »

Pour prendre en charge les dépenses mensuelles pour le reste de la vie

Les experts de l’industrie disent que la durée de vie moyenne des humains a augmenté au cours des dernières décennies. Cela signifie qu’il est important d’avoir une source de revenu régulier pour faire face à vos dépenses mensuelles tant que vous êtes en vie.

Tendance à utiliser le montant forfaitaire reçu à la retraite pour d’autres dépenses

« En raison du quotient émotionnel associé aux besoins de la famille, en particulier ceux des enfants comme l’enseignement supérieur ou le mariage, de nombreuses personnes ont tendance à utiliser leur corpus de retraite pour d’autres objectifs », explique Misra.

Par conséquent, en l’absence de revenus réguliers après la retraite, de telles situations peuvent causer beaucoup de stress financier et mental aux étapes ultérieures de la vie.

Où garer l’argent ?

« La retraite est le moment idéal pour s’adonner à ses loisirs ou ses intérêts. C’est aussi un moment où l’on doit être à l’abri du stress financier », explique Misra.

Il existe de nombreuses options de placement disponibles pour la planification de la retraite, telles que les actions directes, les fonds communs de placement et les régimes de retraite offerts par les compagnies d’assurance-vie. Cependant, Misra dit « il est important de noter que chaque investissement vient avec son propre ensemble d’avantages et d’inconvénients. Par exemple, alors que les actions directes et les investissements dans des fonds communs de placement ont le potentiel de générer des rendements élevés, le facteur de risque qui leur est associé est également élevé. Les régimes de retraite offerts par les compagnies d’assurance-vie offrent des rendements modérés mais assurés.

D’autres experts disent qu’un plan de rente régulier peut aider à générer des revenus sur une base régulière pour faire face à diverses dépenses mensuelles. En investissant régulièrement même une petite somme dans un régime de retraite différée, par exemple, on peut se constituer un corpus énorme sur le long terme tant l’horizon temporel est large. Le corpus ainsi généré peut fournir une rente sur une base régulière pour prendre en charge vos dépenses mensuelles.

Avant d’investir dans un instrument financier, il est important d’examiner son propre appétit pour le risque. Comme la planification d’une retraite confortable est un objectif inévitable, il faut choisir son investissement pour le même avec une diversification adéquate entre les différents instruments financiers. Misra ajoute : « L’élément de garantie associé aux régimes de retraite offerts par les compagnies d’assurance-vie en fait un élément indispensable dans le portefeuille d’investissement global pour la planification de la retraite. »

