Voici pourquoi il est nécessaire de minimiser les risques juridiques et financiers ⋆ Crypto new media

La réglementation du Bitcoin ou de toute autre crypto-monnaie a déjà été une tâche difficile pour les régulateurs du monde entier. Maintenant, l’ajout de protocoles décentralisés n’a fait qu’ajouter aux malheurs.

Une étude récente a révélé que les États-Unis ouvrent la voie en termes d’adoption de DeFi dans le monde entier. Cependant, un cadre réglementaire pour ces plateformes pourrait être un long chemin à parcourir, selon Mike Belshe. S’exprimant lors d’un récent podcast, le PDG de BitGo, une société institutionnelle de conservation d’actifs numériques, a estimé que le manque de connaissances sur l’industrie est le principal revers auquel les régulateurs sont actuellement confrontés.

Cependant, une action législative est en cours à certains niveaux. Le chef de file ici a été le Wyoming, qui a adopté une nouvelle loi régissant les organisations autonomes décentralisées (DAO) au début du mois de mars. Notamment, c’était la première fois que ces entités étaient légalement reconnues.

Étant donné que ces réglementations accordent une protection plus large aux investisseurs et aux développeurs, il a été supposé que d’autres États pourraient emboîter le pas dans le but d’attirer des investissements financiers numériques.

Commentant la même chose, le PDG a déclaré,

“Je pense que nous pourrions finir de cette façon à long terme où en fait, une contrepartie peut avoir un statut juridique même s’il s’agit de code.”

Comme il s’agit d’une industrie qui vient de commencer à prospérer au cours des deux dernières années, elle continue d’évoluer et un excès de réglementation pourrait nuire à de tels développements, a déclaré Belshe. Il a dit,

“J’espère qu’ils la laisseront évoluer un peu plus longtemps avant que nous commencions à trop réprimer parce que… nous pourrions finir par pousser tout cela en dehors des États-Unis et cela arrive toujours. C’est juste que maintenant vous n’avez plus la possibilité de participer et cela nuit aux Américains et aux entreprises américaines. »

En outre, le directeur de l’exploitation de BitGo, Jeff Horowitz, a expliqué comment les régulateurs américains commencent à se pencher sur la surveillance des protocoles DeFi et à trouver des moyens de les soumettre à la réglementation. Un exemple de ceci peut être le projet de loi Infra. Ses exigences de reporting étendues ont été considérées par beaucoup comme un moyen pour le Trésor de vérifier le fonctionnement interne de ces plateformes.

Horowitz a également souligné la menace de caractérisation à laquelle les protocoles DeFi sont confrontés. Précisant l’importance d’un cadre réglementaire, Horowitz a déclaré,

“Je pense qu’en fin de compte, nous avons besoin d’une meilleure protection des consommateurs, nous avons besoin de meilleures divulgations pour que les consommateurs sachent dans quoi ils s’engagent.”

Même s’il a déclaré que les régulateurs américains « n’abandonnent pas la réglementation décentralisée », le directeur de l’exploitation pense que l’industrie pourrait déjà être au stade de l’autorégulation. Bien que les institutions continuent d’injecter des capitaux dans l’industrie DeFi, elles sont confrontées à un risque de réputation lorsqu’elles travaillent avec des parties inconnues. Par conséquent, à mesure que l’écosystème évolue, il pourrait devenir de plus en plus nécessaire pour les acteurs du marché de trouver des solutions pour minimiser les risques juridiques et financiers à l’avenir.