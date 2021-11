Voici pourquoi il est peu probable que l’Apple Watch Series 8 ait un nouveau design

L’Apple Watch Series 7 était l’un des produits Apple les plus attendus de 2021, car des rumeurs suggéraient que l’appareil subirait une refonte considérable. Cependant, la série 7 a été annoncée avec un design assez similaire au modèle précédent, à l’exception d’un écran plus grand.

Bien que la raison soit inconnue, certaines personnes espèrent que le nouveau design tant attendu sera sauvegardé pour Apple Watch Series 8 – mais cela semble peu probable.

Sur la base de rumeurs, l’Apple Watch Series 7 devait avoir un design plus industriel similaire à celui d’autres produits Apple actuels comme l’iPhone 13 et l’iPad Pro. Certains schémas et maquettes 3D divulgués ont même montré à quoi ressemblerait la nouvelle Apple Watch avec des bords plats.

Bien que des sources fiables aient parié sur la conception divulguée, le produit réel est complètement différent et beaucoup moins ambitieux. Apple n’a pas dit et ne dira probablement jamais pourquoi l’Apple Watch Series 7 est différente de ce qui a fui, mais cela est peut-être lié à des problèmes d’approvisionnement et à la pénurie mondiale de composants.

Mais Apple écarterait-il l’idée d’une Apple Watch repensée ? Bien que la société puisse donner une autre chance à la conception divulguée à l’avenir, cela semble peu probable pour Apple Watch Series 8.

Même de petits changements dans la conception industrielle nécessitent beaucoup d’efforts lorsqu’il s’agit de construire des millions d’unités chaque mois. Non seulement cela, mais les changements de conception coûtent également de l’argent – c’est pourquoi vous ne voyez pas de changements de conception radicaux chaque année. Comme l’Apple Watch Series 7 a déjà apporté quelques modifications mineures au design cette année, il est difficile d’imaginer que l’Apple Watch Series 8 aura un look complètement différent.

Sur la base de quelques premiers schémas divulgués, le compte Twitter LeaksApplePro indique que le seul changement de conception attendu pour Apple Watch Series 8 sera un haut-parleur repensé. Tout le reste devrait ressembler exactement à celui de l’Apple Watch Series 7.

Je peux voir un tout nouveau design arriver pour l’Apple Watch dans deux ou trois ans, mais je pense qu’Apple va maintenant se concentrer sur l’amélioration du matériel avec des choses comme de nouveaux capteurs de santé pour le modèle de l’année prochaine.

Pensez-vous qu’Apple réutilisera le design divulgué de l’Apple Watch Series 7 pour le modèle de prochaine génération ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :