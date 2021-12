Voici pourquoi Jenna Dewan et Steve Kazee ne se « précipitent » pas pour se marier

Jenna Dewan et Steve Kazee ne sont pas pressés de dire « oui ».

L’actrice de 41 ans a expliqué pourquoi sur E! News’ Daily Pop le mardi 21 décembre, racontant l’hôte Morgan Stewart et animateur invité Essence Atkins qu’elle et son fiancé ont « une sorte de pause » dans la planification du mariage « uniquement dans le sens de » nous revoilà! » vous savez? «

« Pouvons-nous nous rassembler, est-ce sûr ? » Jenna a poursuivi, faisant référence aux préoccupations croissantes liées au COVID-19 au milieu d’un pic dans la nouvelle variante Omicron et de l’incertitude générale entourant les grands rassemblements. « Donc, nous allons prendre notre temps, nous ne nous précipitons pas et nous allons voir un peu comment l’année prochaine se déroulera et partir de là. »

Attendre pour marcher dans l’allée est certes « difficile », mais elle suit le courant.

« Je veux pouvoir planifier une belle réunion, qu’elle soit petite, moyenne ou grande, mais le monde a d’autres projets en ce moment », a ajouté Jenna. « C’est ce que c’est… Nous y arriverons quand nous y serons. »