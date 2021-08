Voici pourquoi Joe est surnommé “Grocery Store Joe” sur BiP

La nouvelle saison, quelque peu déséquilibrée, de Bachelor in Paradise est arrivée, et avec elle, Joe Amabile. Ou comme il est affectueusement connu dans Bachelor Nation, Grocery Store Joe.

Joe a eu une entrée assez dramatique parce qu’il n’était même pas sûr de vouloir être au paradis (il sort d’une relation à long terme avec son compatriote Bachelor Nation alun Kendall Long), mais nous ne sommes pas ici pour en parler. Nous sommes ici pour expliquer pourquoi tout le monde appelle cet homme Grocery Store Joe.

Si vous êtes nouveau dans Bachelor Nation ou si vous avez simplement réprimé tout ce qui s’est passé au cours des saisons passées (compréhensible), Grocery Store Joe a participé à la saison de Becca Kufrin de The Bachelorette et n’a duré qu’un seul épisode. Mais il a fait une énorme impression sur les fans grâce à la possession d’une épicerie et a été immédiatement surnommé Grocery Store Joe.

Joe était si populaire – bien qu’il ne soit littéralement apparu que dans un épisode – qu’il a été choisi pour la saison 5 de Bachelor in Paradise (où il a rencontré Kendall), puis dans Dancing with the Stars, à quel moment il a révélé que – torsion de l’intrigue – il n’était plus possédait une épicerie.

Citation directe de la vidéo ci-dessous : “Je ne possède plus d’épicerie, c’est vrai.”

De nos jours, Grocery Store Joe co-anime le podcast Click Bait avec Tayshia Adams et Natasha Parker, et possède sa propre marque de sauce pour pâtes appelée Sundays with Joe. Mais il se penche toujours sur l’ensemble de l’affaire Grocery Store Joe, parce que son introduction à la sauce dit “Une fois propriétaire d’une épicerie de Chicago, Joe Amabile travaille dans le secteur de la restauration / de l’alimentation depuis plus de 10 ans et a un vlog alimentaire où il fait le tour de Chicago et met en valeur les meilleurs plats que les restaurants ont à offrir. “

Kay au revoir.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

