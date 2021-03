Voici pourquoi Johnny Cage n’est pas dans le film Mortal Kombat

Par Dom Peppiatt, Jeudi 18 mars 2021 à 14h49 GMT

L’absence notable de Johnny Cage de la Combat mortel Le film a été repris par certains fans dévoués, et maintenant le producteur du film a enfin révélé pourquoi le personnage emblématique manquait.

Jusqu’à présent, nous avons vu un bon nombre de personnages du prochain jeu de combat: de la nouvelle arrivée à la liste, Cole Young (Lewis Tan) aux vétérans de longue date de la série Sonya Blade (Jessica McNamee), Sub-Zero (Joe Taslim) ), Liu Kang (Ludi Lin) et Scorpion (Hiroyuki Sanada), il y a beaucoup à aimer si vous êtes fan de la franchise sans cesse violente de NetherRealm.

Mais l’un des personnages clés de la série de jeux – Johnny Cage – a été mystérieusement absent du projet et est notamment absent de la bande-annonce du film Mortal Kombat.

«La raison pour laquelle nous avons retenu Johnny Cage est qu’il est un gars très égoïste. C’est un scélérat. Il est amusant. Il est plus grand que nature… et Kano aussi », avait déclaré le producteur Todd Garner lors d’un presser, repris par Gamespot. «Alors vous allez, ‘Très bien, allons-nous juste avoir deux gars en compétition pour [see who can] vous vous amusez et vous surpassez-vous dans ce film? Ou est-ce que tu retiens Johnny Cage?

Ce n’est pas parce que nous n’avons pas encore vu le combattant égoïste que nous ne le ferons pas à l’avenir. «Si Dieu le veut, nous pouvons en faire un autre [MK film]. Tout le monde attend cela », conclut Garner.

Le film devait initialement être lancé en janvier, mais il a été repoussé indéfiniment alors que Warner Bros. s’adaptait à la pandémie en cours de Covid-19. Désormais, Mortal Kombat sort en salles et sur HBO Max le 16 avril.