Voici pourquoi la brise fraîche du rapprochement en Asie de l’Ouest est une bonne chose!

Par Amb Anil Trigunayat

Les dernières semaines ont été une période intéressante au Moyen-Orient, qui est souvent une source de préoccupation pour de nombreux points chauds en raison de raisons, d’interventions et d’attentes régionales et extra régionales profondes. Mais si les quatre années de Trump à la Maison Blanche ou l’approche équanime du président Biden envers la région ou la rétractation perçue des États-Unis ou d’ailleurs l’émergence d’une dynamique conflictuelle complexe et non encore conçue dans cette région stratégique en sont les raisons, cela reste une question d’examen. Serait-ce simplement la prise de conscience que les conflits infructueux les épuisent d’autant plus que la pandémie les harcèle tous mortellement! Seul le temps nous dira comment celles-ci finiront par se dérouler et quel impact elles auront sur les développements régionaux. Mais pour le moment, il y a des efforts sérieux ou du moins des tentatives pour dissiper la volatilité parmi les rivaux traditionnels ou les amis séparés qui le rendent intéressant.

La Russie et la Chine sont de retour dans le jeu alors que les États-Unis se concentrent sur l’Indo-Pacifique et jouent un rôle déterminant dans certaines pourparlers. Certaines de ces initiatives comprennent des pourparlers entre l’Arabie saoudite et l’Iran via Bagdad; États-Unis et Iran via Vienne; L’Arabie et le Qatar via Al Ula; Réchauffement entre la Turquie et l’Arabie saoudite; Rapprochement entre l’Egypte et la Turquie; Le Liban et Israël sur la Méditerranée; En Palestine, le Fatah et le Hamas se rafistolent; et Islamabad essayant de rattraper Riyad et Abu Dhabi et Téhéran via l’Afghanistan; ou d’ailleurs, briser la glace entre l’Inde et le Pakistan par Abu Dhabi. Les accords d’Abraham ont bien sûr changé la donne et peut-être un héritage de Trump.

Si chacun de ces gestes amicaux a un potentiel important pour avoir un impact sur la dynamique régionale, certains sont encore plus puissants que d’autres. Ces dernières années, la Turquie sous Erdogan est apparue comme un acteur majeur et a souvent été assimilée à son ambition personnelle de diriger le monde islamique, à la militarisation de sa politique interventionniste en Syrie, en Libye, au Nagorno et en Méditerranée orientale sans broncher pour exercer son indépendance à l’étranger. au grand dam de ses alliés de l’OTAN. Les partenaires européens et les pays arabes ont estimé que c’était le néo-ottomanisme exposé. La voie choisie était également de soutenir les Frères musulmans (MB) au niveau international, interdits dans de nombreux pays notamment à la suite du printemps arabe et de leur victoire aux élections égyptiennes.

L’islam politique – la marque de la démocratie d’Ankara et de Téhéran a fait frissonner les monarchies du Golfe. Le soutien de l’Égypte au premier président égyptien MB Mohammed Morsi et son éventuelle exécution et les critiques virulentes du prochain président Sissi ont conduit à la rupture des relations diplomatiques entre deux puissances régionales fortes au passé glorieux. Cependant, depuis un certain temps, la Turquie a changé de voie et une délégation conduite par mon ami et un excellent diplomate Le vice-ministre Amb Sedat Onal a eu des discussions approfondies au Caire pour subsumer les différences et travailler sur un programme commun minimum avec les CBM (mesures de renforcement de la confiance) pour normaliser liens après près de huit ans. Les critiques des médias d’État des deux côtés ont considérablement réduit le vitriol par rapport à l’année dernière, lorsque les deux étaient presque prêts à se battre en Libye et en Méditerranée orientale. Cela pourrait désamorcer la tension en Libye et le GNU (gouvernement d’unité nationale) pourrait peut-être aller de l’avant alors que les deux puissances militaires chercheraient à encaisser les immenses opportunités commerciales et de reconstruction tout en maintenant leurs intérêts géo-économiques sur l’enclume.

L’Arabie saoudite et la Turquie tentent également de corriger les différences, même si le soutien d’Ankara à MB n’est peut-être pas sevré et que les deux sont dans une contestation superficielle pour diriger la Oummah islamique. La qualité tonale des critiques des deux côtés a perdu des décibels élevés. Ankara a cessé de donner la primauté au meurtre de Khashoggi et a accepté et approuvé les mesures prises par Riyad et le prince héritier MBS pour fixer la responsabilité. L’année dernière, en raison de l’intensification des tensions, l’Arabie saoudite avait restreint près de 3 milliards de dollars d’importations en provenance de Turquie. Lors du blocus du Qatar en 2017 par l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis et l’Égypte, on a été témoin d’une opportunité pleinement exploitée par Ankara lorsqu’elle a non seulement soutenu Doha, mais aussi établi une base là-bas. Maintenant, heureusement, la résolution des tensions entre Doha et Riyad – un cadeau de départ de Trump – a éliminé un irritant entre Ankara et Riyad. Trump s’est également penché intensément à la fois avec la Turquie et l’Arabie saoudite, mais avec l’apparition de Biden qui a changé qualitativement. Par conséquent, la récente interview télévisée de MBS a reconnu le besoin de nombreux amis, ce qui a été bien accueilli par Moscou et Pékin. Même Erdogan et Poutine ont de bonnes relations et sont encore plus ciblés par l’administration Biden. Il est donc logique d’aplanir les différences bilatérales et régionales pour réduire l’impact. La manière dont les Émirats arabes unis et la Turquie vont évoluer dépendra de leurs relations avec les autres pays du CCG et Téhéran et Tel Aviv. Pendant ce temps, le 6 mai, le roi Salmane et le président Erdogan ont eu une discussion téléphonique sur des questions bilatérales et régionales tout en échangeant des salutations traditionnelles du Ramadan.

Au milieu de celui-ci, l’un des principaux acteurs était le Pakistan. Le Premier ministre Imran Khan qui avait apparemment brûlé son bateau avec les Saoudiens et les Emiratis lors de son sort avec la Turquie et la Malaisie pour forger une nouvelle alternative islamique à l’OCI. À son avis, il n’avait pas abordé la question du Cachemire et l’abrogation de l’article 370 malgré ses menaces voilées et ses appels à Riyad et à d’autres. Ils étaient également mécontents lorsqu’en 2019, Abu Dhabi a invité le ministre indien des Affaires étrangères, Mme Sushma Swaraj, à s’adresser à la plénière de la réunion de l’OCI du FM. Les réactions tièdes à Balakot et Pulwama ont été interprétées comme les pays du Golfe soutenant aveuglément l’Inde en raison de son influence et de son potentiel économiques. L’Arabie saoudite a été l’un des principaux bienfaiteurs du Pakistan, mais elle a commencé à voir la direction extrémiste qu’Islamabad prenait et a ouvertement critiqué ses maîtres. Par conséquent, Abu Dhabi et Riyad ont annulé leurs lignes de crédit et leurs prêts de milliards de dollars, ce qui a rendu le pays encore plus instable sur le plan économique malgré la bouée de sauvetage chinoise. Par conséquent, réalisant leurs erreurs, le général Bajwa et FM Qureshi ont essayé leur part avec un succès limité. Enfin, le Premier ministre Imran Khan s’est rendu à Djeddah (8 avril) et a tenté d’enterrer les divergences et a signé deux accords en présence de MBS relatifs à la lutte contre la criminalité et le trafic de drogues illicites ainsi qu’au financement (500 millions de dollars) des projets dans l’énergie, les transports. et infrastructure, y compris au port de Gwadar. Selon les rapports, ils ont discuté des moyens de renforcer les relations économiques et commerciales entre l’Arabie saoudite et le Pakistan et ont exploré les possibilités d’investissement conformément à la Vision 2030 du Royaume.Elles ont souligné les liens militaires et de sécurité entre l’Arabie saoudite et le Pakistan et ont convenu de les approfondir davantage pour y parvenir. objectifs communs. Ils ont souligné la nécessité d’efforts islamiques pour combattre l’extrémisme, la violence et le terrorisme et éviter le sectarisme. Plus important encore, ils ont convenu de créer un Conseil suprême de coordination saoudo-pakistanais dirigé par les deux dirigeants. Avant la visite saoudienne, FM Qureshi s’était rendu aux Émirats arabes unis, en Turquie, au Qatar et en Iran pour faciliter le processus de paix afghan et pour souligner à nouveau leurs propres pouvoirs en matière d’arbitrage.

L’une des interactions les plus importantes a été entre Riyad et Téhéran, promue par l’Irak ainsi que par le Qatar et Oman pour dissiper les tensions dans la région et en particulier pour fermer le chapitre yéménite car il est devenu plus probable que l’Iran et les États-Unis reviennent au JCPOA. Hormis quelques réunions entre les responsables des deux parties, le prince héritier Salman dans son interview, tout en exprimant ses inquiétudes sur le comportement négatif de l’Iran et sa quête d’enrichissement nucléaire ainsi que son programme balistique et ses mandataires, a été le plus convaincant dans sa récente interview télévisée déclarant que «L’Iran est un pays voisin, tout ce que nous demandons, c’est d’avoir une relation bonne et distinguée avec l’Iran. Nous ne voulons pas que la situation avec l’Iran soit difficile. Au contraire, nous voulons qu’elle prospère et grandisse, car nous avons des intérêts saoudiens en Iran, et ils ont des intérêts iraniens en Arabie saoudite, ce qui est de stimuler la prospérité et la croissance dans la région et dans le monde entier ». Les Iraniens ont également fait des déclarations similaires et FM Zarif s’est récemment rendu dans plusieurs pays du CCG pour suivre la démarche visant à les convaincre de la sincérité iranienne pour la paix, la sécurité et la stabilité régionales.

La Palestine, la question la plus ancienne et la plus virulente, a une fois de plus réuni tous les pays musulmans pour condamner Tel Aviv pour les violences à la mosquée sainte Al Aqsa à Jérusalem et les expulsions forcées à Sheikh Jarrah alors que le CSNU se réunissait pour discuter de la question et le SGNU Antonio Guterres a exhorté Israël pour maintenir une retenue maximale. C’est le mois sacré du Ramadan et le pardon pourrait être une bonne chose pour que la région, en dépit de la géopolitique, de la dynamique sociopolitique interne et des contradictions intra-régionales et interétatiques entre les grandes puissances, puisse trouver son propre impératif de sécurité et sa propre matrice afin que les défis extrêmes posés par la pandémie et la récession économique pourraient être relevés pour la paix et le développement régionaux. Pas de balades faciles là-bas mais Inshallah, le bon sens prévaudra!

(L’auteur est ancien ambassadeur de l’Inde en Jordanie, en Libye et à Malte. Il est actuellement président de la Chambre de commerce du MIICCIA. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. Courriel: amb.trigunayat @ gmail.com)

