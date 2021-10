Voici pourquoi la culture du Bitcoin change le monde

Visitez l’article original*

Discuter des implications culturelles les plus importantes de Bitcoin.

Un monde de monnaie fiduciaire est un monde de culture fiduciaire. Bien que les critiques des maximalistes de Bitcoin disent que réparer la culture avec Bitcoin est un exercice difficile, j’ai eu le plaisir d’éditer de nombreux articles pour le magazine qui abordent les différentes manières dont la technologie est capable d’avoir un impact sur notre culture. J’ai eu la chance de discuter de ces idées avec Allen, un responsable de compte de l’équipe de la conférence qui nous a récemment rejoint ici chez BTC Inc.

Dans notre conversation, nous avons abordé l’impact que le bitcoin peut avoir sur les individus et leurs familles, les leçons de vie à tirer du Bitcoin, et plus encore. Assurez-vous de consulter le podcast et l’interview écrite ci-dessous.

Comment avez-vous découvert Bitcoin pour la première fois ?

J’ai découvert le bitcoin pour la première fois en 2014 au cours de ma première année d’université. C’était en fait le jour de mon emménagement. Mon coloc de l’époque me montrait Tor et Silk Road 2.0. Quand je lui ai demandé comment il achetait des choses là-bas, il a évoqué le bitcoin. Il avait également mentionné que le prix venait de s’effondrer de 600 $… Ce n’est qu’en 2017 que j’ai finalement fait mon premier achat.

Quelle est la principale « leçon de vie » que vous avez apprise de votre passage au bitcoin ?

Je ne saurais trop insister sur ce point, mais en adoptant une faible préférence de temps et une capacité à démontrer votre propre preuve de travail personnelle.

Quand j’ai quitté l’université fin 2016, je pensais que ma vie était complètement finie. J’étais tombé dans les pièges et les étiquettes que la société a tendance à jeter sur quelqu’un comme moi à l’époque. J’avais absolument aucune direction. Ce n’est que lorsque je suis tombé dans le terrier du lapin bitcoin que j’ai commencé à penser davantage par moi-même et moins à ce que les autres pensaient. Cela m’a permis de formuler des objectifs réalisables à court et à long terme.

Cinq ans semble être une longue période pour beaucoup de gens, mais pendant ce temps, je suis passé de sans emploi et vivant dans mon camion à un fiancé heureux, un père et la chance d’avoir un travail incroyable.

Selon vous, quel aspect de Bitcoin, qu’il fasse partie de la technologie, de la culture ou de l’industrie, résume le mieux le changement que vous désirez voir dans le monde ?

Culture, 100%. Aucune question posée. La racine de tous les problèmes dans le monde provient actuellement de l’argent malsain. Fiat a normalisé l’avilissement des richesses de la majorité de la population. Cet avilissement incite la personne moyenne à dépenser son argent plutôt qu’à épargner et, par conséquent, les fabricants de biens et de services créent des produits moins chers. Cela normalise la prise de décision à forte préférence temporelle, c’est pourquoi nous avons vu un tel déclin de l’importance de la moralité et de l’unité familiale et une augmentation des vices et de la prise de décision à court terme.

Qu’attendez-vous le plus dans l’espace Bitcoin ?

Hyperbitcoinisation et Bitcoin 2022.

Prévision de prix pour fin 2021, et fin 2030 ?

Je pense que nous allons atteindre des niveaux de découverte de prix fous avant la fin de l’année, jusqu’à 250 000 $, juste sur la base des tendances précédentes dans d’autres cycles de réduction de moitié.

Difficile de dire où en sera la découverte des prix en 2030. En 2001, la majorité des Américains n’avaient même pas Internet. La plupart des gens se sont connectés en utilisant des connexions commutées et seule une fraction avait le haut débit. N’oublions pas que la majorité des achats en ligne ont également été effectués par virement bancaire. En 2007, l’iPhone est sorti. Ce à quoi je veux en venir, c’est que nous ne sommes pas loin d’une adoption écrasante du bitcoin par les masses et les États-nations. Alors, prix d’ici 2030 ? 1 BTC équivaut à 1 BTC.