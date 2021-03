Voici pourquoi la génération Z doit facilement se lancer dans le codage

Les compétences de codage sont comme les compétences de communication. Une fois que vous les maîtriserez, le langage de codage n’aura pas d’importance et on pourra rapidement s’adapter à tous les frameworks ou langages qui deviendront une tendance à l’avenir.

Par Sneha Priya

Le codage, la «nouvelle alphabétisation», a acquis une grande popularité en tant que compétence de base dans le monde d’aujourd’hui. La génération Z – étant une génération née à l’ère d’Internet – a montré de plus grands traits de maîtrise numérique et a de plus en plus montré de l’intérêt pour le codage et des dizaines de programmes comme #Codelikeaqueen, #Hourofcode, #Codingsummercamp, etc.

Le codage est devenu un moyen non seulement de fournir des compétences technologiques pratiques, mais il aide également les étudiants à développer des compétences et une logique de résolution de problèmes, les incite à analyser, à remettre en question et à penser de manière objective. Il aide la génération Z à construire sa carrière dans un vaste éventail d’opportunités, telles que la conception Web, le développement de logiciels, la science de l’information, etc. Non seulement cela, le codage est également pertinent pour développer des compétences de réflexion informatique pour des carrières aussi diverses que la biologie et la musique. La pensée informatique est l’habileté de s’attaquer à des problèmes importants et ingérables en les décomposant en problèmes plus petits et plus faciles à gérer.

Pour profiter des avantages mentionnés ci-dessus, il est important de savoir comment le codage est enseigné à un enfant. S’il est enseigné théoriquement avec des définitions et une syntaxe, etc., il ne fera qu’ajouter aux universitaires déjà lourds d’un enfant. Il doit être enseigné de manière plus pratique, éventuellement de manière interactive, ce qui le rend intéressant pour les enfants et aussi facile pour eux à imaginer et à devenir créatif.

Vient ensuite la question de savoir quand un enfant devrait commencer son parcours de codage et quel langage de codage devrait-il / elle apprendre? Tout enfant qui a même sept ans peut commencer à coder – avec une programmation par blocs simple, où il / elle fait glisser et laisse tomber des blocs pour faire fonctionner la logique. L’idée de base ici est d’introduire le concept de codage aux jeunes esprits qui peuvent facilement s’adapter et commencer à penser logiquement pour résoudre des problèmes en utilisant leur créativité. Une telle «capacité de réflexion» peut grandement contribuer à leur développement.

Selon une étude menée par SP Robotic Works, la gamification du processus d’apprentissage à l’aide de kits matériels donnant une impression de jeux vidéo a rendu l’enseignement des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) amusant pour les enfants. Voir le résultat d’un processus de codage dans un kit physique ou un robot qui se déplace selon les commandes qu’un enfant a codées, le rend encore plus amusant et intéressant pour eux.

L’auteur est co-fondateur de SP Robotic Works

