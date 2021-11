Voici pourquoi la NASA a retardé l’envoi du prochain homme et de la première femme sur la lune

Neil Armstrong est devenu le premier humain à marcher sur la lune dans le cadre de la mission Apollo 11 de la NASA. (.)

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a reporté sa mission habitée sur la lune jusqu’en 2025. L’agence spatiale américaine a envoyé des humains sur la lune pour la dernière fois dans le cadre de la mission lunaire Apollo en 1972.

La NASA avait initialement prévu de lancer son programme Artemis pour envoyer le prochain homme et la première femme sur la lune d’ici 2024. La dernière annonce intervient après qu’un juge fédéral a rejeté le procès de Blue Origins, propriété de Jeff Bezos, contre la NASA pour avoir accordé près de 3 milliards de dollars. contrat avec SpaceX d’Elon Musk.

Procès Blue Origins

Blue Origin faisait partie des 10 entreprises sélectionnées par la NASA en 2018 pour des études et des technologies avancées permettant de collecter et d’utiliser des ressources spatiales pour les missions lunaires et martiennes. En 2019, Blue Origins a signé un accord qui lui a permis d’utiliser le banc d’essai historique de la NASA.

Le contrat de 2,9 milliards de dollars attribué à SpaceX concerne la construction d’un atterrisseur lunaire pour transporter des astronautes. La société de Bezos a affirmé dans son procès que la NASA était illégale et inappropriée dans son évaluation des propositions.

À la suite du verdict du juge, la NASA a déclaré dans un communiqué qu’elle continuait de travailler avec plusieurs sociétés américaines pour stimuler la concurrence et la préparation commerciale pour les missions lunaires habitées.

La NASA a déclaré qu’elle offrirait aux entreprises plus d’opportunités de s’associer pour établir une présence humaine à long terme sur la Lune dans le cadre du programme Artemis. Il s’agit notamment d’un appel à l’industrie américaine pour des services récurrents d’atterrissage lunaire en équipage en 2022.

Les raisons du retard de la NASA

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que la NASA était confrontée à plusieurs défis dans l’exploration de l’espace lointain. L’atterrissage lunaire a été retardé en raison de problèmes de développement pour la première fois, de retards causés par le procès de sept mois, du Congrès américain n’allouant pas suffisamment de fonds aux concurrents qui souhaitent travailler avec lui dans le cadre des accords du système d’atterrissage humain et de Covid-19.

Une autre raison, a déclaré Nelson, était l’objectif de l’administration Trump de lancer le programme en 2024. Nelson a déclaré dans un communiqué que l’objectif n’était pas réalisable techniquement.

La NASA prévoit au moins 10 alunissages à l’avenir et elle a besoin d’augmentations significatives du financement pour la concurrence des atterrisseurs à l’avenir, à commencer par le budget de 2023, a-t-il déclaré.

La NASA et la lune

Les États-Unis ont commencé à essayer d’envoyer des humains dans l’espace en 1961. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong est devenu le premier humain à marcher sur la lune dans le cadre de la mission Apollo 11 de la NASA.

Armstrong et Edwin Aldrin ont marché sur la lune pendant plus de trois heures, mené des expériences et collecté de la poussière de lune et des roches. Ils ont également laissé un drapeau américain sur la lune.

Outre l’exploration spatiale, les plans de la NASA pour envoyer des Américains sur la Lune sont d’exercer le leadership américain dans l’espace et d’établir une présence stratégique sur la surface lunaire tout en élargissant l’impact économique mondial des États-Unis.

Lorsqu’ils atterriront, les astronautes américains poseront le pied sur le pôle sud de la Lune, là où aucun humain n’a jamais été, a déclaré la NASA.

Exploration de la lune

Les Luna 1 et 2 sans pilote de l’Union soviétique sont devenus le rover pour visiter la lune. Sept nations ont emboîté le pas depuis lors. Il a également envoyé trois missions robotiques entre 1961 et 1968. Douze astronautes américains ont marché sur la surface lunaire jusqu’en 1972. Les astronautes d’Apollo ont ramené un total de 382 kg de roche et de sol lunaires pour des études.

Les États-Unis ont repris l’exploration lunaire avec des missions robotiques – Clementine et Lunar Prospector – dans les années 1990. Il a commencé une série de missions robotiques en 2009 avec le Lunar Reconnaissance Orbiter et le Lunar Crater Observation and Sensing Satellite.

La mission ARTEMIS (Acceleration, Reconnection, Turbulence, and Electrodynamics of the Moon’s Interaction with the Sun) a commencé en 2011 avec la NASA utilisant quelques vaisseaux spatiaux réutilisés. Le vaisseau spatial Gravity Recovery and Interior Laboratory a étudié la gravité lunaire en 2012.

L’Agence spatiale européenne, la Chine, le Japon et l’Inde ont également envoyé des missions sur la Lune. La Chine a fait atterrir deux rovers, dont le tout premier sur la face cachée de la Lune en 2019. L’Organisation indienne de recherche spatiale a annoncé Chandrayaan-3, la troisième mission lunaire du pays, comprenant un rover et un atterrisseur.

