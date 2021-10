Voici pourquoi la nouvelle guerre contre la consommation de viande pourrait entraîner des pénuries alimentaires…

par Chris MacIntosh, homme international :

La coercition n’est plus un tabou.

Y a-t-il déjà eu un moment dans l’histoire où ceux qui ont exercé la contrainte ont été du bon côté de l’histoire ?

« Les ministères des Finances et de l’Agriculture ont avancé des plans pour racheter des centaines d’agriculteurs et, si nécessaire, les exproprier, afin de réduire rapidement les émissions d’azote aux Pays-Bas. Cela ressort des documents qui ont été consultés par le CNRC. Le coût de cette opération pourrait s’élever à 17 milliards d’euros. Les plans indiquent une approche rigoureusement différente, dans laquelle la coercition n’est plus tabou.

En fait, je serais choqué si nous ne connaissions pas comme par magie une « épidémie de maladie de la vache folle » ou quelque chose du genre, après quoi nous trouverions des hommes au visage sévère et des femmes avec une mine renfrognée nous disant à quel point la consommation de viande est dangereuse – parce que – eh bien, la maladie, bien sûr.

Nous verrons les habituels « experts » trotter (sur la masse salariale bien sûr), publiant une propagande jaillissante sur les avantages de la viande synthétique cultivée en laboratoire ainsi que sur les horreurs de manger de la nourriture de la terre verte de Dieu. Le fait que la viande synthétique cultivée en laboratoire soit simplement un aliment transformé, sans doute la principale cause de cancer, sera dénoncé par les professionnels de l’industrie pour être ridiculisé et censuré pour « désinformation ».

Vous voyez, vous ne pouvez pas breveter la nature, et si vous ne pouvez pas la breveter, vous ne pouvez pas faire ce que Monsanto a fait à l’industrie céréalière, c’est-à-dire créer un flux de revenus sans fin et dépendre entièrement de leurs semences et toutes sortes de produits chimiques nécessaires pour empêcher lesdites graines de tomber en panne. C’est une opération commerciale incroyablement rentable.

Le désir de faire de même avec le marché de la viande est incroyablement fort. En attendant, nous nous dirigeons vers de graves pénuries alimentaires. Je ne plaisante pas. Voici ce qui s’est passé lorsque les bolcheviks sous Staline ont essayé de mettre la production alimentaire entre les mains de l’État. Il est connu sous le nom de « génocide de l’Holodomor », autrement connu sous le nom de terreur-famine.

Comme la catastrophe imminente dans laquelle nous marchons, celle-ci aussi a été créée par l’homme. Il convient de noter les composants ou les outils utilisés dans ce génocide.

Vous pouvez les reconnaître :

Confiscation des biens des citoyens (vous ne posséderez rien et serez heureux) Biens placés entre les mains des bureaucrates Restriction des mouvements de population (lire : confinements)

C’était une catastrophe en temps de paix.

Aujourd’hui, c’est pareil. Le monde n’est pas en guerre. Du moins pas encore, bien que les tensions augmentent, bien sûr, et nous sommes maintenant prêts à faire face à des pénuries alimentaires à grande échelle.

Personne ne sait avec certitude combien sont morts dans le génocide de l’Holodomor. Les estimations vont de 4 à 12 millions.

Ne vous méprenez pas… nous n’en sommes pas là mais les faits sont difficiles à ignorer, et l’élimination de la propriété privée spécifiquement en ce qui concerne la production alimentaire est en effet similaire.

Nous entrons dans une économie contrôlée et dans laquelle la propriété privée est répudiée et remplacée par la propriété de l’État.

Nous avons plus qu’assez de preuves pour savoir que cela se termine par des personnes maigres, des mouches et un régime de chou. Et je déteste le chou… et tu devrais aussi. Des trucs horribles !

Note de l’éditeur : des tendances économiques, politiques et sociales inquiétantes sont déjà en marche et s’accélèrent maintenant à une vitesse vertigineuse. Le plus troublant de tous, ils ne peuvent pas être arrêtés.

