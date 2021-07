Voici pourquoi la pénurie de main-d’œuvre aux États-Unis entraînera une inflation plus élevée ⋆ 10z viral

par Charles Hugh Smith, Of Two Minds :

Une grande partie de la main-d’œuvre américaine est déjà en grève ou s’éloigne du tapis roulant sans issue.

La pénurie de main-d’œuvre aux États-Unis est complexe et ne se prête pas aux attentes simplistes favorisées par les têtes parlantes des médias. Les pom-pom girls de Wall Street vantent les mérites de « remettre l’Amérique au travail », qui est le langage de Wall Street pour revenir à l’exploitation des travailleurs pour maximiser les profits des entreprises.

La démographie à long terme s’est combinée aux changements culturels et aux épiphanies de Covid-Lockdown pour réorganiser complètement la main-d’œuvre américaine sous la surface superficielle de la « réouverture ». Aucun article ne peut rendre justice à un sujet aussi complexe, je vais donc aborder quelques-unes des nombreuses dynamiques interconnectées (et souvent se renforçant mutuellement).

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

1. Les baby-boomers quittent le marché du travail en masse. Les statistiques sont incomplètes, mais nous savons qu’un plus grand pourcentage de baby-boomers ont travaillé plus longtemps que les générations précédentes. Une étude de Pew Research 2018 documente ceci : les baby-boomers restent dans la population active à des taux jamais vus depuis des générations pour les personnes de leur âge.

Maintenant, les baby-boomers quittent le marché du travail. Certains prennent leur retraite, c’est-à-dire qu’ils ont droit à des pensions et/ou à des prestations de sécurité sociale, tandis que de nombreux autres qui ont touché des prestations de retraite tout en continuant à travailler quittent le marché du travail. Un rapport de novembre 2020 discute de ce renversement :

Le rythme des départs à la retraite des baby-boomers s’est accéléré au cours de la dernière année : (pewresearch.org)

C’est 3,2 millions de baby-boomers de plus que les 25,4 millions de retraités au même trimestre de 2019.

Selon la Social Security Administration, environ 3,2 millions de travailleurs ont adhéré à leurs prestations de retraite de la sécurité sociale en 2019, et environ 2,7 millions de personnes supplémentaires ont droit à des prestations d’invalidité ou en tant que personnes à charge de retraités ou de travailleurs handicapés. Faits et chiffres rapides sur la sécurité sociale, 2020

Cela peut ne pas sembler beaucoup de gens sur une main-d’œuvre d’environ 160 millions. Mais rappelez-vous que des millions de baby-boomers ont travaillé dans la soixantaine et la soixantaine. Le nombre de ces travailleurs qui ont pris leur retraite pour de bon est inconnu, mais pour l’anecdote, il est conséquent.

(La sécurité sociale rapporte que 178 millions de personnes avaient des revenus éligibles à la sécurité sociale, mais environ 20 millions de ces revenus sont extrêmement bas : vendeurs eBay, travailleurs occasionnels, etc. gagnant quelques centaines ou quelques milliers de dollars par an. La main-d’œuvre principale est d’environ 160 millions de personnes.)

Pourquoi sont-ils partis ? Ils en ont marre de leur travail, ils n’aiment pas la façon dont leur industrie s’est métamorphosée, ils sont épuisés d’être « pris en sandwich » entre s’occuper de parents très âgés (80 ans et plus) et soutenir leurs enfants ou petits-enfants , et ils sont fatigués de travailler après plus de 50 ans. (J’ai moi-même enregistré 51 ans d’emploi.)

2. Il n’y a pas assez de remplaçants qualifiés pour les travailleurs expérimentés qui ont quitté le marché du travail. Voici ce qui manque aux analyses superficielles : ce qui compte, ce n’est pas le nombre total de personnes à la recherche d’un emploi ou les offres d’emploi, ce qui compte c’est le nombre de personnes capables de remplacer les travailleurs qualifiés qui ont quitté le marché du travail et sont prêts à travailler pour le salaire offert.

En d’autres termes, il peut y avoir 10 millions de personnes disponibles pour travailler, mais si peu ont les compétences et l’expérience requises, alors 1,5 million de postes vacants pour les soudeurs, tuyauteurs, grutiers, etc. les rares travailleurs qualifiés.

Culturellement, la volonté de faire de chaque jeune travailleur un diplômé universitaire a laissé le pays à court d’ouvriers qualifiés et qualifiés du genre de ceux qui font fonctionner le pays. Si tout le monde veut être un chef célèbre, un influenceur des médias sociaux, un gourou du logiciel, une star de YouTube, un étudiant en études environnementales, un spéculateur millionnaire de RobinHood, etc. et les techniciens qui assurent le fonctionnement des lignes électriques, des raffineries, des usines chimiques, des installations de traitement de l’eau, du réseau électrique, de la plomberie, etc., pour ne citer que quelques-uns des centaines d’artisans qualifiés qui perdent une grande partie de leur main-d’œuvre vieillissante à la retraite.

Il n’y a pas de merveilles de 100 jours dans ces domaines. Il faut des années de formation et d’expérience pour maîtriser ces métiers.

3. Le confinement pandémique a fourni à des dizaines de millions de travailleurs une révélation sur leur vie, leur carrière, leurs valeurs et leurs aspirations. Ce calcul a renversé de nombreuses hypothèses sur la main-d’œuvre de la génération X et du millénaire.

Rappelons que l’économie est un système émergent auto-organisé de millions d’évaluations et de décisions individuelles. À plus grande échelle, ce que nous voyons est un roulement sans précédent puisque plus de 4 millions de travailleurs quittent leur emploi chaque mois. Les raisons sont variées : épuisement dû à des charges de travail insensées, abandon de la rage face à des conditions de travail intolérables, exigences absurdes du siège social de l’entreprise et en avoir assez d’être insulté par les clients et de chercher de meilleures opportunités ailleurs : le travail en Amérique subit une révolution que peu de gens veulent reconnaître parce qu’il change les termes de l’exploitation si chère au statu quo.

Ce que YOLO (on ne vit qu’une fois) et FIRE (indépendance financière, retraite anticipée) nous disent que le travail est souvent misère en Amérique. Les partisans de FIRE disent que nous ne voulons pas réduire nos vies entières à l’esclavage pour payer des dettes, enrichir les milliardaires qui se glorifient et surconsommer dans un désert de croissance.

En fixant l’objectif de quitter le marché du travail à 35 ans, ils disent qu’ils ne veulent pas travailler 30 années supplémentaires pour rien de réel.

YOLO (vous ne vivez qu’une fois) a de nombreuses manifestations, mais cela se résume à « il doit y avoir une meilleure façon de vivre que celle-ci ». Cela comprend des possibilités allant d’essayer d’amasser une fortune dans le commerce de jour à bricoler des activités annexes à la construction d’une micro-maison et se débrouiller avec une fraction des dépenses de la classe moyenne pour démarrer une entreprise à ses propres conditions.

Garder les travailleurs inspirés de YOLO et de FIRE sur le tapis roulant sans issue des salaires stagnants ne fonctionnera pas. Pour inciter ces évadés à revenir à la meule, il faudra un salaire beaucoup plus élevé et des niveaux d’autonomisation des employés. Corporate America n’en a pas la moindre idée.

4. L’Amérique est profondément malsaine, diminuant la main-d’œuvre d’une manière que peu osent envisager. Au moins 10 % de la main-d’œuvre est en invalidité permanente. Certains sont des free-riders, bien sûr, mais la plupart ont de vrais problèmes de santé.

Inapte au travail : l’augmentation surprenante du handicap en Amérique (NPR)

Les problèmes de santé de l’Amérique s’étendent de la dépendance de masse aux drogues, à la pornographie et aux médias sociaux à la dégradation physique des régimes alimentaires pauvres et des faibles niveaux de forme physique. Ignorer l’impact d’une mauvaise santé chronique sur la main-d’œuvre revient à s’accrocher à un niveau absurdement élevé de déni.

Résultat : la main-d’œuvre diminue car une mauvaise santé entraîne des millions de personnes handicapées ou de faibles niveaux de participation à l’économie. Les employeurs devront augmenter les salaires pour attirer des travailleurs en bonne santé et productifs.

5. L’économie et la société américaines n’ont plus de rôle pour des millions de travailleurs moyens. Dans les générations passées, il n’y avait que des emplois peu exigeants pour les personnes qui, pour une raison quelconque, n’étaient pas à la hauteur d’être le travailleur super productif et super motivé des rêves de Corporate America.

Il reste peu d’emplois peu exigeants en Amérique. Chaque travail est exigeant, quel que soit le salaire. Restauration rapide, hôtellerie, conciergerie, travaux agricoles, tous sont très exigeants. Beaucoup de gens n’ont tout simplement pas ce qu’il faut pour travailler sous une pression incessante pendant plus de 8 heures par jour. Beaucoup d’autres sont inaptes à un travail physiquement exigeant.

Le fantasme est que tous les travailleurs sont de l’argile qui peut être façonné en un travailleur idéal avec une formation suffisante et un rah-rah motivant. La réalité est que la structure familiale de l’Amérique a échoué dans de nombreux cas, son système éducatif a échoué dans de nombreux cas, son goulag de guerre contre la drogue a échoué, son soi-disant filet de sécurité a échoué dans de nombreux cas, et en conséquence un grand nombre de personnes sont incapable d’exiger le travail dont tout employeur a besoin aujourd’hui.

6. Le pendule de l’exploitation et de l’inégalité richesse/revenu a atteint un point extrême qui est en train de s’inverser. Comme indiqué hier, lorsque vous poussez le pendule à un extrême d’inégalité, il basculera vers l’extrême opposé moins un tout petit peu de friction.

Lire la suite @ OfTwoMinds.com