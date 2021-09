Voici pourquoi la plupart des gens qui achètent du Bitcoin le conservent

Visitez l’article original*

Cette enquête décrit les tenants et aboutissants de l’opinion populaire sur le bitcoin.

Bitcoin est devenu un nouveau front d’investissement. Bien que l’adoption du bitcoin soit un travail en cours, il a de nombreuses utilisations. Certains investisseurs détiennent des bitcoins à des fins lucratives, tandis que d’autres utilisent des crypto-monnaies pour les transactions en ligne.

Une nouvelle enquête de Bakkt nous fournit désormais une vue d’ensemble de l’état de l’adoption du bitcoin aux États-Unis. Bakkt est une société de services financiers spécialisée dans les crypto-monnaies. Selon l’enquête, la plupart des gens ont investi dans le bitcoin et la crypto-monnaie pour des avantages à long terme. Dans cet article, nous allons explorer en détail les résultats de l’enquête. Approfondissons.

À propos de l’enquête

L’étude a été commandée par Bakkt et menée via un outil en ligne en juillet 2021. Elle a sollicité les réponses de 2 000 consommateurs à travers les États-Unis. L’enquête visait à cartographier les tendances d’adoption du bitcoin et de la crypto-monnaie au cours des six derniers mois et des six mois à venir. Les chercheurs ont utilisé l’American Community Survey du Census Bureau pour évaluer l’éducation, le sexe, l’âge, la géographie et la race.

Investissement Bitcoin et crypto-monnaie

Selon l’étude, 48% des personnes interrogées ont investi dans le bitcoin et les crypto-monnaies au cours des six derniers mois. Un nombre important (19 %) des investisseurs ont investi moins de 100 $. Ceux qui ont investi plus de 1 000 $ représentent 5 %. Avec 69% des personnes interrogées de moins de 44 ans, cela signifie que la plupart des investisseurs aux États-Unis sont relativement jeunes.

La majeure partie des investisseurs de tous les groupes d’âge ont investi moins de 100 $ dans le bitcoin et les crypto-monnaies. Par exemple, 45% des personnes âgées de 45 à 60 ans possèdent des bitcoins et des crypto-monnaies d’une valeur inférieure à 100 $. Le groupe d’âge 18-29 ans arrive en deuxième position avec 38% et le groupe d’âge 30-44 ans en troisième avec 36%. Seulement 32 % des personnes de plus de 60 ans ont investi moins de 100 $. .

Attributs attrayants du Bitcoin et des crypto-monnaies

Le Bitcoin et les crypto-monnaies ont des usages variés. Selon l’enquête Bakkt, 58% des Américains ont acheté du bitcoin ou une autre crypto-monnaie au cours des six derniers mois en tant qu’investissement à long terme. Cependant, 43% des investisseurs espèrent réaliser un profit à court terme.

Outre l’investissement, les gens ont également acheté des bitcoins pour des transactions en ligne. Selon l’enquête Bakkt, 24% des personnes interrogées ont déclaré que les crypto-monnaies leur permettraient d’acheter en ligne. De même, 12% des investisseurs prévoient d’utiliser des crypto-monnaies pour l’achat en personne de biens et services. Seulement 11% ont acheté de la crypto-monnaie dans l’intention de la transférer à quelqu’un d’autre, par exemple pour payer un ami ou un membre de la famille.

L’utilisation de la crypto-monnaie pour l’investissement à long terme et l’accumulation de valeur est la principale raison d’investir dans tous les groupes d’âge. Les investisseurs à long terme en crypto-monnaie dans les tranches d’âge 18 à 29 et 30 à 44 ans sont respectivement 35% et 36%, tandis que seulement 21% des investisseurs entre 45 et 60 ans ont acheté des crypto-monnaies pour un investissement à long terme. De plus, l’enquête montre que l’investissement à long terme dans les crypto-monnaies n’intéresse que 14% des Américains de plus de 60 ans. En regardant l’une des prédictions à long terme populaires sur le bitcoin fournies par TradingBeasts, le prix du bitcoin devrait atteindre un prix maximum de 77 221,06 $ d’ici la fin de 2024. Compte tenu de ce fait, les jeunes investisseurs pourraient être plus avisés d’investir dans le bitcoin que les générations plus âgées.

Malgré l’engouement pour le bitcoin et la crypto-monnaie face à son énorme potentiel de croissance, de nombreuses personnes ne montrent aucun intérêt pour l’investissement en crypto. Selon l’enquête, 25% des personnes ne sont pas intéressées à investir dans le bitcoin et les crypto-monnaies au cours des six prochains mois. L’investissement cryptographique ne fait appel qu’à 32% de l’ensemble de l’échantillon. Environ 43% des personnes interrogées ont une approche tiède envers cette avenue d’investissement contemporaine, mais 10% des personnes interrogées sont “très intéressées”.

L’enquête ventile l’intérêt pour l’investissement en crypto selon différents groupes d’âge. Les investissements cryptographiques attirent le plus les personnes entre 18 et 44 ans. Cependant, les Américains âgés de 45 à 60 ans montrent le moins d’intérêt, 33% n’étant pas intéressés par les investissements dans les bitcoins et les crypto-monnaies.

La raison la plus convaincante pour investir dans le bitcoin et les crypto-monnaies est le potentiel de retour sur investissement à long terme. L’absence de frais représente 16 % de l’appel. D’autres facteurs, notamment la facilité d’accès, la peur de passer à côté, le manque de contrôle centralisé et d’autres, sont tout aussi attrayants. Les investisseurs de tous les groupes d’âge citent le retour sur investissement à long terme comme le principal facteur d’investissement dans la cryptographie. Plus précisément, 34% des personnes entre 18 et 29 ans ont investi dans des crypto-monnaies pour un profit à long terme. Selon l’enquête Bakkt, la peur de passer à côté est le facteur de motivation pour l’investissement en crypto-monnaie chez les personnes de plus de 60 ans.

La haute volatilité est le principal défi

Comme d’autres investissements, l’investissement en bitcoin et en crypto-monnaie n’est pas sans défis. Selon l’enquête Bakkt, une trop grande volatilité est le plus grand défi, avec 32% des personnes interrogées citant le problème. Le manque de connaissances sur l’endroit où commencer vient en second. Les autres défis incluent les prix élevés et le manque de confiance dans les bourses et les courtiers tiers.

En termes de genre, trop de volatilité était le plus grand défi pour les hommes. D’un autre côté, les femmes ont déclaré que le fait de ne pas savoir par où commencer constituait le plus grand obstacle. La volatilité élevée était également le plus grand obstacle dans tous les groupes d’âge, à l’exception des personnes de plus de 60 ans. Les personnes âgées ont affirmé que le fait de ne pas savoir par où commencer était le plus gros obstacle à l’investissement dans la cryptographie.

Niveaux de connaissance du Bitcoin et de la crypto-monnaie aux États-Unis

En ce qui concerne l’investissement en bitcoins, les gens ont des compréhensions différentes. Certaines personnes sont enthousiastes et suivent très attentivement l’actualité du bitcoin. En conséquence, ils deviennent bien versés dans l’industrie. D’autres sont laissés errer dans le noir. L’enquête Bakkt a cherché à savoir dans quelle mesure les Américains sont au courant des investissements dans les bitcoins et les crypto-monnaies.

Selon l’enquête Bakkt, 35% des personnes interrogées ont déclaré ne rien savoir du bitcoin et des crypto-monnaies. La bonne nouvelle est que 6 % des personnes interrogées « en savent beaucoup ». Les autres se situent entre les deux avec des connaissances insuffisantes sur l’industrie.

En termes de genre, les hommes connaissent mieux les investissements en bitcoins et en crypto-monnaies que les femmes. La part des hommes qui « en savent beaucoup » est de 9 % contre 3 % chez les femmes. De même, le pourcentage de femmes qui ne connaissent rien aux crypto-monnaies est plus élevé à 45% contre 24% chez les hommes.

Selon l’enquête, les personnes entre 30 et 44 ans en savent beaucoup plus sur le bitcoin et les crypto-monnaies que tous les autres groupes d’âge. En revanche, 54% des personnes de plus de 60 ans ne connaissent rien au bitcoin et aux crypto-monnaies. Par conséquent, les personnes âgées sont les moins informées sur les investissements cryptographiques.

Dans quelle mesure les Américains sont-ils confiants dans l’investissement en crypto-monnaie ?

Or, la confiance des investisseurs dans les actifs d’investissement est un sujet assez intéressant. Bien que de nombreuses personnes ne soient pas solidement confiantes, leur confiance n’est pas ébranlée non plus. En fait, 39% des personnes interrogées sont confiantes dans les investissements en crypto-monnaie avec différents niveaux de confiance. Cela signifie que les gens aux États-Unis ne savent toujours pas où se dirige l’industrie de la cryptographie.

La tranche d’âge entre 18 et 29 ans est la plus confiante avec les crypto-monnaies. D’autre part, les Américains de plus de 60 ans constituent le plus grand nombre de personnes qui n’ont aucune confiance dans les crypto-monnaies. Cela tient peut-être à la disparité des savoir-faire technologiques entre les deux terrains.

Principaux facteurs lors du choix de la plate-forme d’échange de crypto-monnaies

Lorsqu’il s’agit d’acheter du bitcoin, il existe de nombreuses plateformes d’échange parmi lesquelles choisir. En effet, de nombreux facteurs jouent un rôle critique dans le choix d’une plateforme idéale. Selon l’enquête, la principale considération lors du choix d’une plate-forme appropriée est les frais et le coût. Pour être précis, 27% considèrent les frais de transaction lors du choix d’une plateforme d’échange crypto. D’autres considérations incluent la facilité d’utilisation et si la plate-forme est réglementée. Quelques personnes considèrent la variété de pièces parmi lesquelles choisir et la vitesse des transactions.

Alors que les frais et le coût sont le facteur d’atterrissage déterminant le choix de la plate-forme chez les hommes, les femmes choisissent une plate-forme principalement en fonction de la facilité d’utilisation. Actuellement, le bitcoin se négocie à un peu moins de 50 000 $. Cependant, vous n’êtes pas obligé d’acheter une pièce entière. Les échanges cryptographiques permettent aux gens d’acheter une fraction de bitcoin en fonction du montant que vous êtes prêt à investir.

Étonnamment, selon l’enquête Bakkt, 39% des personnes interrogées ne savent pas que vous pouvez acheter une partie du bitcoin, en particulier les femmes. Alors que 63% des personnes interrogées savent que le bitcoin est disponible en portions, seulement 54% des femmes disposent de cette information. De même, près de la moitié des personnes interrogées de plus de 60 ans ne savent pas que vous pouvez acheter des portions de bitcoin. Cela peut indiquer un besoin de faire connaître l’investissement en bitcoins.

La jeune génération connaît bien les investissements et les connaissances en cryptographie

L’enquête met en lumière la façon dont le public perçoit le bitcoin et les crypto-monnaies. L’enquête montre que les hommes sont plus dans l’investissement en crypto-monnaie que les femmes. De même, les jeunes générations manifestent un grand intérêt pour le bitcoin et les autres crypto-monnaies. La situation pourrait changer pour le mieux en fonction de la manière dont l’adoption du bitcoin se déroule.

Ceci est un article invité par Jerry Goddard. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc. ou de Bitcoin Magazine.