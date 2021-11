Voici pourquoi la PS5 de Sony sera si difficile à trouver en cette période des fêtes

Sony a sorti la PS5 il y a deux ans, mais il n’est pas plus facile d’en obtenir une maintenant qu’au lancement. L’année dernière n’a fait qu’empirer les choses, alors que des usines du monde entier ont fermé pour protéger les travailleurs du COVID-19. Le pire de la pandémie est maintenant derrière nous, et pourtant, de nombreuses entreprises ressentent encore les effets de la pénurie mondiale de puces. Cette semaine encore, Bloomberg a annoncé que Sony avait abaissé ses perspectives de production de PS5 pour le reste de l’exercice en raison de contraintes liées aux composants.

Pour faire court, vérifier constamment notre couverture de mise à jour de réapprovisionnement PS5 pourrait être le seul moyen de trouver une console PlayStation 5 cette saison.

Il sera difficile de trouver une PS5 pendant les vacances

Comme le note Bloomberg, Sony prévoyait de construire plus de 16 millions de consoles PS5 au cours de son exercice en cours, qui a commencé en avril 2021 et se termine en mars 2022. L’objectif de vente de la société pour cette même période était de 14,8 millions d’unités. Désormais, compte tenu des contraintes d’approvisionnement et des problèmes logistiques, Sony abaisse son objectif d’assemblage à 15 millions de consoles PS5. Vendre 14,8 millions d’ici mars sera difficile. Cela montre également à quel point Sony a du mal à produire des consoles.

Le rapport de Bloomberg relaie également les récents commentaires du directeur financier de Sony, Hiroki Totoki. Lors d’une conférence téléphonique en octobre, l’exécutif a déclaré que les pénuries de pièces et les problèmes de logistique étaient devenus plus graves. Il a admis que les ventes de PS5 n’étaient pas aussi fortes que l’entreprise l’avait prévu. Il a également rappelé aux investisseurs qu’il les avait prévenus qu’une nouvelle vague d’infections aurait un impact sur la capacité de l’entreprise à obtenir les composants nécessaires à la console.

Pendant des mois, la PS5 était en passe de devenir la console la plus vendue de Sony de tous les temps. En juillet, Sony a annoncé avoir déjà vendu 10 millions de consoles. C’était le plus rapide qu’une PlayStation ait jamais atteint cette marque. Au cours des mois qui ont suivi, il a perdu ce rythme et est maintenant derrière la PS4.

Le rapport note ensuite que les composants essentiels, tels que les puces de gestion de l’alimentation, sont difficiles à trouver pour le moment. Pour aggraver les choses, les fabricants de puces tels que Toshiba et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) pensent que les problèmes persisteront jusqu’en 2022.

Aussi frustrante que cette situation soit devenue, elle va encore empirer dans les mois à venir. Les bibliothèques pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S sont relativement minces pour le moment. Pendant ce temps, les vannes s’ouvrent en 2022, avec Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War Ragnarok et Elden Ring, tous prêts à être lancés l’année prochaine. De plus en plus, ces jeux ne seront jouables que sur du matériel de nouvelle génération et la demande augmentera à nouveau.