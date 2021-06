Voici pourquoi l’Afrique du Sud adopte les crypto-monnaies

Le marché des capitaux et les régulateurs financiers d’Afrique du Sud prévoient une croissance des investissements en crypto-monnaie dans tout le pays, ce qui a incité le pays à adopter officiellement des lois sur le commerce et l’investissement en crypto. Cela contraste fortement avec les politiques de la plupart des autres pays africains, qui visent à empêcher les transactions commerciales d’actifs cryptographiques, rapporte Quartz Africa.

Principaux marchés africains

L’Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria sont parmi les meilleurs marchés pour investir et échanger des crypto-monnaies. Le Nigeria est le pays africain avec le plus gros volume d’échanges de bitcoins, s’élevant à 99 millions de dollars rien qu’au premier trimestre de cette année, note QZ. Le Kenya s’est classé deuxième avec 34,8 millions de dollars et le Ghana s’est classé troisième avec 27,4 millions de dollars.

Bien que l’Afrique du Sud arrive en quatrième position avec un peu moins de 26 millions de dollars, elle pourrait être mieux positionnée pour une croissance durable par rapport à ses voisins africains. En effet, l’Afrique du Sud possède le secteur financier le plus avancé de la région et son gouvernement a déjà reconnu les crypto-monnaies comme un investissement et un actif imposable, note le rapport.

Le Kenya et le Nigéria, par exemple, supervisent un marché des crypto-monnaies pour la plupart peu réglementé. Les bourses conventionnelles sont confrontées à des défis dans le règlement des transactions impliquant des banques. La concurrence sur le marché pousse les commerçants à adopter des alternatives commerciales clandestines. Dans une revue ce mois-ci, l’ONU a noté :

Compte tenu de la nature en constante évolution du monde de la cryptographie, l’un des plus grands risques est le manque de réglementation appropriée. La réglementation est exactement ce dont l’industrie a le plus besoin.

Un boom imminent du trading d’actifs numériques

Les experts financiers sud-africains prédisent un boom du commerce des crypto-monnaies, non seulement au niveau national, mais à travers le continent. L’Afrique du Sud s’efforce de réglementer le secteur avant une croissance rapide et de mieux faire face au nombre croissant de criminels exigeant une rançon de crypto-monnaie.

Les nouvelles réglementations de protection contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent aborderont des questions telles que la diligence raisonnable, l’identification et la vérification, la conservation des données de transaction et des clients, et la vérification des activités inhabituelles ou suspectes.

La Reserve Bank of South Africa jouera également un rôle dans le suivi des actifs de crypto-monnaie et des fournisseurs de services et gardera un œil sur les “flux financiers transfrontaliers”, selon QZ. Les banques et autres institutions financières limiteront leur exposition future « car le risque pourrait s’étaler dans le temps » et créer des problèmes de stabilité financière.

