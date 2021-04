Voici pourquoi le concept de résidence gagne en popularité dans le secteur hôtelier indien

Alors que l’industrie hôtelière se remettait du choc Covid au début de cette année, sa deuxième vague porte à nouveau un coup dur à l’industrie. Pour y faire face, Hyatt Hotel Corporation a récemment annoncé le lancement de Hyatt Delhi Residences à New Delhi, en Inde. Avec une toute nouvelle expérience de luxe conçue pour le voyageur averti, Hyatt Delhi Residences comprend 124 appartements bien aménagés, divisés en appartements et maisons de ville en duplex, avec des intérieurs spacieux associés à l’excellence du service signature de Hyatt. Situé à l’Aerocity, Hyatt Delhi Residences offre un accès facile à la fois à New Delhi et à Gurugram. Vous pourrez choisir entre des appartements d’une, deux et trois chambres ou des maisons de ville en duplex de 2 ou 3 chambres. Madhav Sehgal, directeur général, Hyatt Delhi Residences, en conversation avec Financial Express Online, a partagé son point de vue sur la tendance des résidences en Inde et plus encore. Extrait:Les résidences comme concept en Inde et en particulier dans le monde post-pandémique

À l’époque des Covid, les clients veulent ressentir un sentiment de sécurité et de sûreté pendant leur séjour. Pour l’Inde en tant que pays, le concept de résidences gagne en popularité. En raison de la situation Covid-19, les clients recherchent des appartements avec services hôteliers car cela leur donne la tranquillité d’esprit; car l’approvisionnement, la sûreté et la sécurité sont garantis couplés à une expérience hôtelière. Les résidences offrent une expérience saine avec une adresse prestigieuse. Hyatt Delhi Residences promet une expérience et une hospitalité de qualité garantissant les plus hauts standards d’hygiène pour ses clients ainsi que pour son personnel. Outre un séjour confortable et sans tracas, il y a la promesse de 100% de sécurité, de sûreté et d’hygiène.

En quoi Hyatt Delhi Residences est-il différent des autres hôtels sous la bannière Hyatt?

Hyatt Delhi Residences, étant une résidence de marque, est parfaite pour les voyageurs qui recherchent plus qu’une simple chambre d’hôtel. Il apporte à ses clients, le meilleur des deux mondes. Idéal pour un séjour prolongé en famille et entre amis, ou même pour des raisons professionnelles, il offre une expérience unique et chic aux hôtes. Les clients peuvent choisir entre des appartements tout compris ou des maisons de ville en duplex entièrement équipés, dotés d’un élégant parquet, d’une cuisine fonctionnelle, d’articles de toilette et de dressings, avec des vues spectaculaires depuis le balcon privé, le patio et la terrasse. Hyatt Delhi Residences offre loisirs et confort sous un même toit et offre une expérience saine aux clients avec une promesse de sécurité et de confort.

Quel est le public que nous cherchons à exploiter avec les résidences Hyatt Delhi?

En plus des ménages à revenu élevé, Hyatt Delhi Residences cherche à toucher un public qui va de groupes de personnes, y compris des clients à la recherche d’une relocalisation, des voyageurs célibataires, des voyageurs d’affaires, des familles, des expatriés, des touristes médicaux, des ambassades et des entreprises liées à des projets, ou toute personne qui recherche une expérience luxueuse dans notre propriété.

En savoir plus sur l’USP et les offres des Hyatt Delhi Residences

Hyatt Delhi Residences est le seul hôtel de luxe proposant des appartements contemporains entièrement équipés avec des intérieurs spacieux conçus pour vous offrir un séjour confortable loin de chez vous. C’est un amalgame unique d’espaces de vie à la mode avec un mobilier de haute qualité. Il offre le luxe d’un hôtel avec la chaleur de la maison, avec plus d’espace et des équipements supplémentaires pour rendre le séjour agréable, par opposition à un hôtel ordinaire. Avec un appartement luxueux entièrement équipé qui se double d’un chez-soi loin de chez soi, il comprend divers privilèges et équipements tels qu’un salon, une cuisine, une chambre, une salle à manger 24h / 24, un service de voiturier et un parking, des services d’affaires exécutifs, établissements de santé, personnel multilingue et bien plus encore. Pour vous détendre et vous divertir, vous pourrez profiter des services de l’hôtel 24h / 24, tels que les repas en chambre et le programme de shopping en chambre, ainsi que le centre de remise en forme et la piscine, qui sont ouverts 24h / 24. Vous pourrez également déguster des plats artisanaux dans des restaurants comme AnnaMaya, Juniper Bar et Hongkong Club.

Pourquoi un voyageur devrait-il choisir le concept de résidences plutôt qu’un autre hôtel?

Hyatt Delhi Residences est pour le voyageur averti qui recherche plus qu’une simple chambre d’hôtel. Il offre le luxe d’un hôtel avec la chaleur de la maison, avec plus d’espace et des équipements supplémentaires pour rendre le séjour agréable, par opposition à un hôtel ordinaire.

Quel marché ciblez-vous?

Pourquoi les résidences de marque sont-elles une proposition commerciale viable pour les hôteliers? Comment cela peut-il aider les marques hôtelières à diversifier leurs sources de revenus existantes?Les résidences de marque sont une proposition viable et rentable pour les hôteliers, car elles ciblent un ensemble différent d’individus et bloquent les activités à long terme en location. Ces résidences permettent également une utilisation limitée et offrent une flexibilité aux clients. Le concept de résidence de marque renforce les déplacements réguliers. Celles-ci ont été conçues en tenant compte de la qualité et du niveau de vie croissants.

Les résidences de marque autonomes sont-elles plus populaires dans les villes qui sont des centres d’affaires ou des destinations de vacances? Veuillez donner les raisons de votre réponse.

Les résidences sont présentes à la fois dans les destinations d’affaires et de vacances, mais en tant que concept, elles sont plus répandues dans les centres d’affaires. En ce qui concerne les pôles d’affaires, les résidences offrent confort et indépendance, ainsi que luxe. Hyatt Delhi Residences offre une option unique, chic et sécurisée pour les clients et leurs familles. Les appartements de style contemporain, avec des salles de séjour à la mode, sont parfaits pour se détendre ou même recevoir un ami ou un collègue. Alors que, pour les familles, les chambres vibrantes, chaleureuses et confortables vous feront vous sentir comme chez vous.