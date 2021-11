Voici pourquoi le Congrès est si inquiet pour le Tether stablecoin

Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies numériques ont connu une année énorme jusqu’à présent, plusieurs d’entre elles atteignant de nouvelles valorisations record. Le dernier sommet de Bitcoin était juste au-dessus de 69 000 $ il y a quelques jours, mais d’autres jetons numériques ont connu des augmentations similaires cette année. Alors que de plus en plus d’argent affluait dans les pièces numériques et que de plus en plus d’entreprises commençaient à acheter des bitcoins, l’examen minutieux des régulateurs américains s’intensifiait. Certains des développements les plus notables incluent le procès de la SEC contre Ripple et les dispositions fiscales Bitcoin dans le projet de loi sur les infrastructures. Une nouvelle enquête du Congrès américain sur Tether se joint à la liste.

C’est une entreprise qui émet une crypto-monnaie numérique en dollars américains du même nom qui n’a aucun lien avec le gouvernement américain. Il s’agit d’un « stablecoin » indexé sur le dollar, ce qui signifie qu’une seule attache aura toujours une valeur d’un dollar. Mais, avec une offre d’attache de 73 milliards de dollars, les régulateurs sont de plus en plus préoccupés par ce stablecoin particulier.

Le but des pièces stables comme le tether

Les personnes qui cherchent à investir dans le bitcoin et d’autres jetons numériques ont deux façons de le faire. L’une consiste à frapper les pièces à l’aide d’ordinateurs coûteux qui nécessitent les derniers GPU ou des processeurs de minage dédiés. L’autre est beaucoup plus simple, car il s’agit d’acheter du bitcoin et d’autres crypto-monnaies auprès d’échanges.

Ce dernier consiste à alimenter un compte avec des cartes de débit ou de crédit ou des virements à partir d’un compte bancaire. PayPal prend également en charge les achats de bitcoins et fonctionne avec des échanges comme Coinbase.

Mais les acheteurs pourraient ne pas être en mesure de payer avec un fiat régulier pour des crypto-monnaies spécifiques. Ou ils pourraient ne pas être en mesure d’accéder à certains échanges ou à des jetons numériques spécifiques. C’est là que l’attache entre en jeu.

Vous pouvez acheter de l’attache dans un échange, puis l’échanger contre une attache sans perdre de valeur. Vous pouvez ensuite transférer le lien vers un autre échange presque instantanément et acheter la pièce que vous voulez.

Il n’y a pas que l’attache qui fonctionne comme ça. Vous pouvez utiliser d’autres pièces stables dans le même but. Mais le Congrès américain s’intéresse explicitement à la manière dont Tether (la société) émet le tether.

L’enquête du Congrès américain

Mardi, le comité sénatorial américain des banques, du logement et de l’urbanisme a envoyé une lettre au PDG de Tether, Jean-Louis van der Velde. La sénatrice Sherrod Brown (D-OH) a dirigé les efforts en tant que présidente du comité.

À noter : les questions du sénateur Sherrod Brown sont adressées au PDG de #Tether, Jean Louis van der Velde, qui n’a pas été vu ni entendu depuis des années (bien qu’on m’ait dit qu’il pourrait vivre à Hong Kong). pic.twitter.com/gHvjsvnOnq – Jacob Silverman (@SilvermanJacob) 24 novembre 2021

Brown a envoyé des lettres similaires à diverses sociétés, pas seulement à Tether. La liste comprend des échanges cryptographiques et d’autres émetteurs de pièces stables : Coinbase, Gemini, Paxos, TrustToken, Binance.US et Centre.

Brown déclare que « les pièces stables présentent des risques pour la protection des investisseurs et soulèvent plusieurs problèmes d’intégrité du marché ». C’est pourquoi il cherche plus d’informations auprès de toutes ces entreprises.

Tether pourrait être la plus grande inquiétude, car c’est le stablecoin le plus populaire du marché. Tether a été au centre d’autres enquêtes dans le passé. Ils cherchent tous à déterminer si la société dispose de réserves réelles en dollars américains correspondant au nombre de jetons d’attache en circulation.

Un rapport de Bloomberg a révélé le mois dernier que 48 milliards de dollars d’attaches avaient été émis cette année, sur un total de 69 milliards de dollars. Depuis lors, le nombre d’attaches en circulation est passé à 73 milliards de dollars, et ce chiffre ne cesse d’augmenter.

Un effondrement d’attache pourrait avoir des répercussions massives sur l’ensemble du paysage cryptographique et pourrait avoir un impact sur le système financier.

La lettre de Brown contient six questions pour Tether, le sénateur donnant à la société jusqu’au 3 décembre pour répondre.

Questions du Congrès américain pour Tether

Voici les questions de Brown, telles qu’elles sont énumérées dans la lettre :

Veuillez décrire le processus d’achat, d’échange ou de frappe de base[es] par lequel les clients peuvent acquérir Tether pour des dollars américains. Dans votre réponse, expliquez toutes les limitations ou qualifications pertinentes pour s’engager et terminer ce processus. Veuillez détailler le processus pour utiliser Tether et recevoir des dollars américains. Ici, également, identifiez toutes les exigences ou limites, y compris toute taille minimale de remboursement, période d’attente ou qualifications. Depuis la création de Tether, combien de jetons Tether ont été émis et combien ont été échangés ? Au cours des 12 derniers mois, quel est le plus grand pourcentage de Tether en circulation au début d’une semaine civile à racheter au cours des sept jours suivants ? Caractérisez brièvement le marché ou les conditions opérationnelles qui empêcheraient l’achat ou le rachat de Tether contre des dollars américains ou un autre actif numérique. Afin de répondre à cette question, ne répertoriez ni ne décrivez les limitations légales ou réglementaires actuellement décrites dans un contrat d’utilisation ou des conditions d’utilisation. Pour chaque condition identifiée, veuillez fournir au moins un exemple qui s’est produit au cours des 12 derniers mois et sa durée. Veuillez identifier toutes les plateformes de trading qui ont des capacités améliorées, des privilèges ou des dispositions spéciales en ce qui concerne Tether, en identifiant ces fonctionnalités et leur base (par exemple, un contrôle contractuel ou commun). Veuillez résumer tous les examens ou études internes que votre entreprise a menés sur la façon dont des niveaux spécifiques de rachat affecteraient Tether, y compris sa convertibilité en dollars américains, ou affecteraient la situation financière de votre entreprise.