Voici pourquoi le jalon de la capitalisation boursière d’Axie Infinity est important dans GameFi

Au moment de la rédaction de cet article, 110 324 utilisateurs jouaient en ligne à Axie Infinity, un jeu basé sur NFT inspiré de Pokemon. Là, ils se battaient contre des joueurs, élevaient des Axies pour animaux de compagnie et gagnaient ou gagnaient des jetons AXS et SLP.

Le 2 octobre, l’analyste de recherche de Messari Ryan Watkins a annoncé qu’Axie Infinity avait atteint une valeur de 30 milliards de dollars. Il a partagé un graphique qui montrait que la capitalisation boursière d’Axie Infinity le placerait au cinquième rang des cinq sociétés de jeux vidéo les plus valorisées au monde.

Axie Infinity est désormais valorisé à 30 milliards de dollars. Le classerait parmi les 5 sociétés de jeux vidéo les plus valorisées au monde en termes de capitalisation boursière. pic.twitter.com/KKAaSuHahr – Ryan Watkins (@RyanWatkins_) 1er octobre 2021

Non seulement les joueurs, mais les investisseurs et analystes crypto ont également suivi la montée d’Axie Infinity.

AXS et SLP comme investissements ?

Le commerçant et commentateur de crypto, Max Maher, a récemment exploré la dynamique d’Axie Infinity et son importance à la fois dans la sphère crypto et en dehors de celle-ci.

En analysant le jeu décentralisé de jeu pour gagner, Maher a noté que l’objectif final d’Axie Infinity était de devenir un DAO. Dans le même temps, il a cité certains risques tels que la volatilité des prix. De plus, il a observé que les prix des jetons dépendaient de la popularité du jeu, qui à son tour dépendait des créateurs du jeu, Sky Mavis.

Malgré cela, Maher a assuré aux téléspectateurs qu’il n’avait identifié “aucun signal d’alarme majeur” lors de ses recherches sur le projet.

Venant à la valeur d’investissement des jetons d’Axie Infinity, Maher a commenté,

« Maintenant, parce que c’est un jeu, le temps que vous investirez inévitablement dans la constitution de votre collection de NFT, d’Axies et de ressources dépasse largement le temps que vous passeriez autrement à acheter et à conserver d’autres jetons – donc je ne pense pas que vous pouvez considérer AXS et SLP comme des investissements de la même manière que Bitcoin ou Ethereum ou Cardano ou toute autre pièce alt en général… »

Axie Infinity a récemment introduit le jalonnement pour son jeton AXS. De plus, il a également annoncé son intention de lancer son propre DEX.

La plus grande image

Selon le livre blanc d’Axie Infinity,

“Axie a attiré des milliers de joueurs de pays en développement à la recherche d’une nouvelle source de revenus pendant la pandémie de Covid.”

Cependant, les régulateurs ont également prêté attention au jeu. Le ministère des Finances des Philippines a clairement indiqué qu’il cherchait à taxer à la fois les sociétés de jeux cryptographiques et les revenus des utilisateurs. Pour le contexte, les joueurs aux Philippines représentaient 40,53 % de la participation quotidienne active sur Axie Infinity, au moment de la publication.

L’essor de GameFi

Le cofondateur de Bitmain, Jihan Wu, a également souligné la montée en puissance de GameFi dans le secteur de la cryptographie. Dans l’émission d’Anthony Pompliano, Wu a proclamé :

“Et nous voyons également dans les domaines GameFi, nous voyons que ces premières startups fonctionnent bien, ou obtiennent des revenus supérieurs à ceux d’une très grande société de jeux établie comme Tencent.”

Pendant ce temps, la théorie de Maher était simple. Il a dit,