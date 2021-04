Voici pourquoi le navigateur Brave bloque le nouveau suivi FLoC de Google – .

Google est sur le point de publier un nouvel outil de collecte de données utilisateur pour Chrome afin de remplacer les cookies tiers. Appelé FLoC (Federated Learning of Cohorts), l’outil collectera votre historique de navigation sur Internet et vous affectera à une cohorte d’utilisateurs. Google affirme que FLoC est une technologie qui améliorera la confidentialité des utilisateurs tout en lui permettant de vendre des publicités personnalisées en ligne, ce qui augmente ses résultats.

FLoC a reçu de nombreuses critiques jusqu’à présent, tout comme Google a lancé un pilote qui inscrit automatiquement de nombreux utilisateurs de Chrome dans le suivi FLoC à leur insu. Le fait que le test ne soit pas opt-in pour les utilisateurs est assez révélateur de l’intention de Google d’activer FLoC par défaut. Dans l’état actuel des choses, vous ne trouverez pas de langage bloquant FLoC dans l’application Paramètres pour empêcher Google de vous suivre avec la technologie si vous êtes recruté dans le pilote. L’Electronic Frontier Foundation (EFF) a créé un site Web pour vous dire si vous êtes «FLoCed» et il existe un moyen de désactiver le suivi: vous devez désactiver les cookies tiers dans Chrome. L’EFF a exprimé assez fort ses préoccupations concernant le FLoC au cours des dernières semaines, expliquant pourquoi la technologie est une idée terrible pour les utilisateurs, ce qui peut entraîner des problèmes de confidentialité.

Les concurrents de Google ont commencé à déployer des produits anti-FLoC. DuckDuckGo Search désactivera le suivi FLoC par défaut, et la société a mis à jour son extension Chrome pour bloquer FLoC. Brave, le navigateur privé qui vous paie pour voir les publicités, bloquera également le suivi FLoC en ligne. Ce n’est pas une surprise. Mais la société a également rédigé un long article de blog pour expliquer pourquoi FLoC est mauvais pour la vie privée, et tout le monde devrait se retirer, qu’il s’agisse d’utilisateurs finaux ou de sites Web.

Peter Snyder, chercheur principal en confidentialité chez Brave, et Brendan Eich, PDG et co-fondateur de Brave, ont co-écrit le billet de blog expliquant «pourquoi Brave désactive FLoC».

Ils ont noté que les entreprises sont finalement obligées de respecter la confidentialité des utilisateurs, ajoutant qu’il est «décevant de voir Google, au lieu de saisir l’occasion actuelle d’aider à concevoir et à créer un site Web axé sur l’utilisateur et la confidentialité d’abord, en proposant et en expédiant immédiatement un ensemble dans Chrome. des changements plus petits et conservateurs de la technologie publicitaire, qui accordent explicitement la priorité au maintien de la structure de l’écosystème publicitaire Web tel que Google le voit. “

Les deux dirigeants de Brave ont également fourni quelques exemples dans lesquels FLoC aura un impact sur la confidentialité des utilisateurs et les sites Web en raison de la manière dont Google définit les règles relatives à la confidentialité.

Chrome FLoC collectera toutes les données utilisateur, ignorant si l’utilisateur souhaite partager l’une d’entre elles. Encore une fois, le service sera opt-out, ce qui signifie que les gens devront bloquer activement la collecte de données.

Google défend FLoC comme ne portant pas atteinte à la vie privée, car les cohortes d’intérêts sont conçues pour ne pas être uniques à un utilisateur, en utilisant des protections k-anonymat. Cela montre une idée erronée de ce qu’est la confidentialité. Beaucoup de choses sur une personne ne sont i) pas uniques, mais toujours ii) personnelles et importantes, et ne devraient pas être partagées sans consentement. Que je préfère porter des vêtements “ pour hommes ” ou “ pour femmes ”, si je vis selon ma religion professée, si je crois que les vaccins sont une arnaque, ou si je suis un propriétaire d’armes à feu, ou un fan de Brony, ou un million d’autres choses , sont tous les aspects de nos vies que nous aimerions partager avec certaines personnes mais pas avec d’autres, et sous nos conditions et sous notre contrôle.

Google établira des règles pour empêcher la collecte de données sensibles, qui ne s’appliqueront pas à tout le monde:

L’idée de créer une liste globale de «catégories sensibles» est illogique et immorale. Le fait qu’un comportement soit «sensible» varie énormément d’une personne à l’autre. La mère d’une personne ne trouve peut-être pas son intérêt pour les “ vêtements pour femmes ” comme une partie privée de son identité, mais son père pourrait (ou peut-être pas! Mais, manifestement, Google n’est pas la partie appropriée pour faire ce choix). De même, un adulte qui attend un enfant avec bonheur pourrait ne pas trouver son intérêt pour les «articles pour bébés» particulièrement sensible, mais un adolescent effrayé et nerveux pourrait le faire. Plus largement, les intérêts qui sont banals pour une personne, peuvent être sensibles, privés ou même dangereux pour une autre personne.

FLoC peut permettre à certains sites d’espionner leurs concurrents et potentiellement nuire aux entreprises:

Voici un exemple synthétique mais démonstratif. Disons que je dirige un site Web vendant de la musique de polka et que je sers une communauté dévouée de fans inconditionnels de la polka. Mon site a du succès parce que j’ai identifié un marché de niche qui est mal desservi ailleurs, ce qui me permet de facturer plus cher que, par exemple, les prix d’Amazon. Cependant, FLoC peut bloquer les utilisateurs naviguant dans Chrome dans une cohorte de “ mélomanes polka ” et commencer à faire diffuser par mes utilisateurs leur “ amour polka ” sur d’autres sites, y compris Amazon. Amazon pourrait alors décoller mes acheteurs de disques de polka, me laissant pire.

Les dirigeants de Brave ont également souligné que FLoC est conçu pour être activé par défaut, exhortant tout le monde à le désactiver. “Nous soupçonnons que Google a désactivé FLoC (pour les sites et les utilisateurs), car Google sait qu’un système opt-in, portant atteinte à la vie privée, n’atteindra probablement jamais l’échelle nécessaire pour inciter les annonceurs à l’utiliser.”

Les utilisateurs de Chrome à la recherche d’une alternative de navigateur basée sur le même moteur Chromium qui peut ressembler à Chrome, avec la prise en charge des extensions Chrome, peuvent faire tourner Brave.

