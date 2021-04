Voici pourquoi le niveau d’air PM est important pour votre bien-être

L’air est à la base de notre vie et nous tenons toujours cette ressource naturelle la plus importante pour acquise.

Par Dhruv Bhatnagar,

La qualité de l’air est importante parce que les niveaux toujours plus élevés de pollution atmosphérique mettent notre santé en jeu. Il est logique de prendre des mesures de précaution maintenant plutôt que de se lamenter plus tard quand il serait trop tard pour enrayer la menace.

Selon une étude publiée par l’European Society of Cardiology, l’exposition à la pollution de l’air ambiant a réduit l’espérance de vie moyenne de 3 ans dans le monde puisque 8,8 millions de personnes meurent chaque année. C’est probablement beaucoup plus mortel que le tabagisme. Ce qui est plus grave, c’est la situation en Inde, 22 villes indiennes faisant partie des 30 villes les plus polluées au monde, citée par le Rapport sur la qualité de l’air dans le monde 2020.

Qualité de l’air et bien-êtreLa pollution atmosphérique en Inde est principalement due aux PM 2,5 et PM 10. Les particules de PM sont créées lorsque des produits chimiques réagissent dans l’atmosphère et même émises directement à partir d’une source telle que des routes non revêtues, des chantiers de construction, des cheminées, des champs ou des incendies. Les particules fines étant très petites et légères, elles ont tendance à rester plus longtemps dans l’air que les particules lourdes. Certains effets néfastes sur la santé comprennent une réactivité accrue des voies respiratoires aux allergènes, une oppression thoracique, une toux, une incidence accrue de maladies respiratoires aiguës, une irritation des muqueuses, de l’asthme, etc. maladies pulmonaires, diminution de la croissance pulmonaire, altération de la fonction pulmonaire, etc.

Bienfaits pour la santé de l’air purParlons des avantages que l’on peut tirer de la respiration d’un air propre et pur. Selon un rapport publié par le NCBI, la pollution de l’air est associée non seulement à des maladies pulmonaires et respiratoires, mais également à des maladies cardiovasculaires. Les effets néfastes sur la santé de l’exposition aux particules (PM) sont très préoccupants pour les organisations de santé et les gouvernements du monde entier. Certains de ces risques pour la santé sont les crises cardiaques, la diminution de la fonction pulmonaire, la bronchite, l’augmentation de l’incidence de la toux chronique, la conjonctivite, etc. respirer est propre. Bien que l’air extérieur soit plus ou moins indépendant de notre volonté, nous pouvons au moins respirer de l’air pur dans nos maisons.

Tout comme le lien entre la qualité de l’air et les maladies cardiovasculaires, peu de gens penseraient que l’air pollué pourrait contribuer au diabète. Selon Medical News Today, en 2016, dans le monde, la pollution de l’air a contribué à environ 3,2 millions de cas de diabète et à la perte de 8,2 millions d’années de vie en bonne santé. Inutile de dire que garder l’air autour de vous propre et exempt de contaminants réduit le risque de diabète et de mortalités associées.

Un air pur réduit le risque de COVID-19Les personnes vivant dans une zone avec des niveaux élevés de pollution aux particules fines sont plus susceptibles de mourir du COVID-19 que les personnes vivant dans une zone avec moins de pollution. Cette révélation a été faite par une étude publiée par la Harvard TH Chan School of Public Health. L’étude a en outre révélé que les zones à hauts niveaux de pollution connaîtront un nombre plus élevé d’hospitalisations et un nombre plus élevé de décès.

Le besoin de produits anti-pollution d’intérieurLes gens sont souvent inquiets de l’air qu’ils respirent. Après tout, nous ne pouvons pas penser que nous sommes en sécurité simplement parce que nous sommes à l’intérieur. Les gaz et les particules microscopiques peuvent affecter n’importe qui – adultes, enfants et personnes atteintes de maladies de longue durée. La situation alarmante nécessite des produits anti-pollution capables de réduire efficacement les particules présentes dans l’atmosphère.

De nombreuses marques sont remarquablement performantes dans la lutte contre la pollution de l’air et garantissent que nous respirons un air plus propre et plus sain.

De nouvelles technologies et méthodes telles que les liquides anti-pollution d’intérieur qui visent à réduire les PM 2,5 et PM 10 en les piégeant à la surface qui ne leur permettent pas de retourner dans l’air. Ces produits sont innovants, rentables, solubles dans l’eau, sans danger pour les aliments et 100% biologiques. En outre, ces purificateurs d’air réduisent les risques de problèmes de santé aigus et chroniques causés par les polluants intérieurs en rafraîchissant l’air vicié.

En résumé!L’air est à la base de notre vie et nous tenons toujours cette ressource naturelle la plus importante pour acquise. Cependant, il est important d’accorder la même attention à la qualité de l’air que nous le faisons pour d’autres choses importantes de la vie. À ne pas manquer, la pollution de l’air est l’un des problèmes de santé les plus importants au monde.

(L’auteur est PDG de DB Life Sciences. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

