Voici pourquoi le PDG de Binance US, Brian Brooks, a en fait démissionné dans trois mois Crypto new media

Cela n’a vraiment pas été une bonne année pour la crypto Binance jusqu’à présent ! Au milieu d’attaques réglementaires consécutives et d’une surveillance croissante, le PDG de Binance US et l’ancien contrôleur par intérim Brian Brooks ont démissionné le vendredi 6 août.

La démission intervient juste trois mois après qu’il a rejoint la société de cryptographie. Brooks a été le promoteur d’innovations dans l’espace crypto. Plus important encore, il a été une figure influente ayant servi le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) pendant l’administration Trump.

Sans ajouter grand-chose, Brooks a noté quelques différences stratégiques avec l’équipe américaine de Binance. Dans son tweet de vendredi, Brooks a écrit :

Salutations à la communauté #crypto. Je vous fais savoir que j’ai démissionné de mon poste de PDG de @BinanceUS. Malgré les divergences sur l’orientation stratégique, je souhaite à mes anciens collègues beaucoup de succès. De nouvelles choses excitantes à venir!

Ce départ inattendu et soudain a encore mis Binance sous les projecteurs des régulateurs. Outre Brooks, le directeur de Binance Brésil a également quitté son bureau quelques mois seulement après avoir rejoint la société. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a également commenté le départ de Brooks. Il a écrit:

Le travail de Brian pour Binance.US a été inestimable et nous espérons qu’il continuera à faire partie intégrante de la croissance de l’industrie de la cryptographie, en plaidant pour des réglementations qui font avancer notre industrie. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs.

Binance en eaux profondes

Au cours des deux derniers mois, les régulateurs du monde entier ont envoyé des notifications à Binance pour ne pas avoir pris les mesures réglementaires nécessaires. Hier même, Binance a annoncé qu’elle suspendrait ses services de crypto dérivés à Hong Kong.

Il y a deux semaines, Binance a mis fin à ses offres de jetons d’actions juste trois mois après son lancement. Eh bien, de tels développements ne sont certainement pas destinés à un échange cryptographique mondial qui enregistre les volumes de transactions les plus élevés.

Le fait que binance n’ait pas de siège social mondial a davantage irrité les régulateurs.

