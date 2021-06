Le PDG de Tesla ne peut pas arrêter de tweeter sur l’espace crypto non réglementé, car il n’est pas autorisé à manipuler les cours des actions avec ses tweets après son règlement avec la SEC, et il est considéré par les PDG de Binance et Lolli comme une publicité pour la crypto.

Jusqu’à il y a quelque temps, Elon Musk était vigoureusement impliqué dans des tweets sur Tesla – rappelez-vous son tristement célèbre tweet de la privatisation de Tesla à 4420 par action – ce qui a affecté les cours des actions de la société, ce qui, bien sûr, a beaucoup irrité les investisseurs.

Cela s’est arrêté après que Musk ait conclu un accord sur les accusations de fraude en valeurs mobilières portées contre lui par la SEC fin 2018. Le règlement qui l’obligeait à démissionner de son poste de président de Tesla, un comité chargé de superviser les communications de Musk, et à payer une amende de 20 millions de dollars a été pris. “pour éviter de nouvelles perturbations du marché et nuire aux actionnaires de Tesla.”

Maintenant que Musk ne peut plus tweeter sur les actions, bien qu’un chien de garde américain l’ait trouvé en violation du règlement l’année dernière, il a tourné son attention vers les marchés de la cryptographie qui ne sont pas réglementés et ne le réprimanderont pas par le régulateur. DegenSpartan a commenté,

«Ma théorie personnelle du complot est que depuis qu’il n’est plus autorisé à tweeter des trucs qui tournent autour des cours des actions. Il le fait pour Cripto car « non réglementé. »

Elon Musk hyperimmuniser le monde sur la fantaisie des paroles des milliardaires est une bénédiction imo Les vannes sont ouvertes maintenant et beaucoup plus de gens qui ne devraient pas dire de la merde parleront de la merde – loomdart (@loomdart) 4 juin 2021

Le directeur général de Binance.US, Brian Brooks, considère quant à lui l’impact de Musk sur l’industrie comme positif, car “c’est un pays où la liberté d’expression est libre”, ajoutant que “les paniques du marché à court terme ne sont jamais une bonne raison pour quiconque d’acheter et de vendre”.

“Qu’il pousse les marchés à la hausse ou à la baisse, c’est probablement bon à long terme”, a déclaré Brooks, qui a été l’un des principaux régulateurs bancaires avant de reprendre Binance.US le mois dernier, dans une interview avec Bloomberg. “Si Elon Musk s’intéresse à la crypto, la crypto doit être assez importante.”

Alex Adelman, co-fondateur et PDG de Lolli, une startup de récompenses Bitcoin, est du même avis qui a également déclaré: Musk attirer l’attention sur la crypto est “net bon” pour l’espace. Adelman a dit,

“Je pense que c’est génial ce qu’il fait, il attire l’attention et est clairement très influent. Tous les globes oculaires venant sur Bitcoin les faisant remettre en question l’argent, en général, est un bien net pour l’espace, pour Bitcoin et les personnes qui le suivent.

Comme nous l’avons vu cette année, Musk a tweeté de manière agressive sur les crypto-monnaies qui vont maintenant au-delà du Bitcoin.

Alors que l’impact de ses tweets sur les prix du Bitcoin et du Dogecoin a commencé à ralentir, il est toujours là et irrite la communauté crypto, surtout après ses critiques qui ont fait chuter les prix. DOGE 2,39 % Dogecoin / USD DOGEUSD 0,37 $

Cette semaine, après avoir déploré sa rupture avec Bitcoin, il a changé aujourd’hui sa photo de profil portant le symbole Bitcoin. Le mois dernier, Musk a supprimé Bitcoin de son profil Twitter.

De plus, il tweete sur la pièce à faible capitalisation CumRocket (CUMMIES), qui a bondi de 110% en réponse.

Dans un tweet séparé, Musk a déclaré qu’il était “plutôt d’accord avec Vitalik” en réponse à l’interview du cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, avec Lex Fridman, où il a parlé de la stratégie de cryptographie de Musk et du soutien à Dogecoin. Mais Musk n’a pas partagé exactement avec quelle partie il est d’accord car Buterin a parlé de beaucoup de choses, y compris Musk et de nombreux cryptos. ETH -0,17% Ethereum / USD ETHUSD 2 639,51 $

« Vous feriez une erreur si vous attribuiez trop de malveillance sophistiquée ou une intentionnalité profonde à l’ensemble du processus. C’est juste un être humain, et il aime les chiens tout comme j’aime les chiens.

Buterin a également déclaré qu’Ethereum n’était pas opposé aux pièces de monnaie pour chiens; en fait, “Je veux en quelque sorte que les fans aient l’impression qu’Ethereum est – au moins un peu – dans l’esprit lui-même une pièce de monnaie pour chien”, a-t-il déclaré, ajoutant que si doge voulait établir un pont avec Ethereum, “ce serait incroyable.”

Quant à savoir si Tesla et SpaceX envisageront Ether à l’avenir, “Je suis sûr que s’ils restent dans le système de crypto-monnaie, ils doivent le faire à un moment donné.”

