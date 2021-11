Voici pourquoi le prix de Polkadot a chuté lors des enchères de parachain

Le prix du Polkadot (DOT/USD) a subi un net retournement ces derniers jours. La pièce se négocie à 42,20 $, soit environ 23% en dessous de son plus haut niveau ce mois-ci. De même, le prix de Kusama a chuté de plus de 25 % au cours de la même période.

Pourquoi le DOT tombe-t-il ?

Le prix de Polkadot baisse à un moment important pour l’écosystème. Pour commencer, Polkadot met actuellement en œuvre un processus d’enchères qui déterminera quels projets entreront dans l’écosystème. Celles-ci sont connues sous le nom d’enchères parachain.

Un rapide coup d’œil aux données montre qu’Acala Network est sur le point de remporter le premier lot d’enchères. Les développeurs ont reçu plus de 30 millions de DOT, ce qui représente une valeur marchande de plus de 1,2 milliard de dollars. Moonbeam suit, qui a également levé plus de 1,2 milliard de dollars. Au total, la vente aux enchères en cours a levé plus de 80 millions de DOT.

En théorie, le prix du Polkadot devrait augmenter en raison du succès de ces enchères de parachaines. Cependant, ce rallye a déjà eu lieu. En fait, le prix DOT a bondi de plus de 432% de son plus bas niveau en juillet de cette année au 4 novembre.

Par conséquent, le prix baisse en raison d’une condition de marché connue sous le nom d’achat de rumeurs et de vente de nouvelles. Il s’agit d’une situation dans laquelle les investisseurs achètent un actif en raison de nouvelles entrantes, puis se retirent lorsque la nouvelle spécifique se produit.

Il en va de même pour les prix du Bitcoin. BTC a récemment atteint un niveau record alors que les investisseurs attendaient la mise à jour de Taproot. Cette mise à jour a eu lieu ce week-end. Et maintenant, Bitcoin a chuté à environ 60 000 $. Alors, quelle est la prochaine étape pour la tarification de Polkadot ?

Prévision de prix Polkadot

Sur le graphique de quatre heures, nous voyons que le prix DOT a formé ce qui ressemble à un modèle à double sommet à environ 54 $. Ceci est important car ce modèle est généralement un signe baissier. Ensuite, le prix a réussi à passer en dessous du niveau de support important indiqué en vert. Ce support a relié les niveaux les plus bas depuis octobre. Le prix est toujours en dessous de cette ligne de tendance.

Le prix de Polkadot est également tombé en dessous des moyennes mobiles à 25 et 50 jours, tandis que l’oscillateur stochastique a commencé à monter.

Par conséquent, il est possible que le prix rebondisse lorsque les taureaux essaieront de retester la ligne de tendance haussière. Cela pourrait le porter à environ 50 $.

