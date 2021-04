Voici pourquoi le prix du Bitcoin (BTC) se débat cette semaine alors qu’Ethereum (ETH) atteint de nouveaux sommets

Le prix du Bitcoin (BTC) s’échange d’environ 3% de moins cette semaine, car il fait face à une légère pression à la vente, après une forte dynamique à la hausse ces dernières semaines.

Le prix du BTC pourrait baisser de 50% à court terme, déclare Guggenheim CIO

Le prix du Bitcoin a été corrigé à la baisse au cours des deux dernières semaines, alors que les experts du secteur et les analystes mettent en garde contre la sursaturation de l’intérêt d’achat. Par exemple, le directeur mondial des investissements (CIO) de Guggenheim, Scott Minerd, a déclaré qu’il restait optimiste sur Bitcoin à long terme, mais s’attend à ce que la crypto-monnaie fasse bientôt face à une correction majeure.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz. “Compte tenu du mouvement massif que nous avons eu dans le bitcoin à court terme, les choses sont très mousseuses et je pense que nous devrons avoir une correction majeure dans le bitcoin”, a déclaré Minerd à CNBC.

Il ajoute qu’un retrait de 20 000 $ ou 30 000 $ est possible, «ce qui serait une baisse de 50%, mais ce qui est intéressant à propos du bitcoin, c’est que nous avons déjà vu ce genre de baisse», a déclaré Minerd.

Pourtant, il pense que cela fait partie de «l’évolution normale de ce qui est un marché haussier à long terme», et que Bitcoin atteindrait finalement 400 000 $ à 600 000 $ par unité.

De même, le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a averti que le marché de la crypto-monnaie a évolué trop rapidement et qu’une correction est possible prochainement.

Ethereum brise la résistance contre le BTC

L’une des raisons possibles d’une action de prix quelque peu déprimée de Bitcoin cette semaine est le fait que le prix de l’ETH continue de gagner par rapport à la plus grande crypto-monnaie du monde. Comme on le voit ci-dessous, ETH / BTC a augmenté de plus de 18% cette semaine pour imprimer les niveaux les plus élevés observés depuis août.

Graphique hebdomadaire ETH / BTC (TradingView)

La paire se dirige maintenant vers la prochaine ligne de résistance à 0,5350. Le mouvement haussier de cette semaine a poussé la paire au-dessus du 200-WMA à 0,41, un niveau qui servira désormais de support. Une clôture hebdomadaire au-dessus du sommet pluriannuel précédent à 0,46 stimulerait les investisseurs qui cherchent à acheter Ethereum à court terme.

résumé

Le CIO de Guggenheim, Scott Minerd, a déclaré que les choses étaient “très mousseuses” autour de Bitcoin et que la crypto-monnaie pourrait bientôt faire face à une correction majeure, mais il est resté optimiste sur BTC à long terme. D’autre part, le prix de l’Ethereum a grimpé en flèche par rapport à BTC pour produire un nouveau record dans le prix de l’ETH / USD.