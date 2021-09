Voici pourquoi le QUAD est important

Le Premier ministre indien Narendra Modi, le président américain Joe Biden, le Premier ministre australien Scott Morrison et le Premier ministre japonais Yoshihide Suga au Sommet des dirigeants Quad. (Twitter/PMO)

Par Mukesh Aghi

Les visites et les sommets de haut niveau sont synonymes de Washington, mais il y a une première même pour la plus vieille démocratie du monde, car elle accueille le premier sommet en personne Quad. Cette semaine, le président Joe Biden a présidé cette réunion inaugurale avec comme invités le Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre Yoshihide Suga du Japon et le Premier ministre australien Scott Morrison.

Comme je l’ai écrit précédemment dans un article pour une autre publication, depuis sa création en 2007, le Dialogue quadrilatéral sur la sécurité, mieux connu sous le nom de “Quad”, a eu un sentiment de nébulosité à ce sujet. Au cours des années précédentes, il était considéré comme un groupe lâche amorphe, manquant presque le punch dont il avait besoin. Les quatre avaient des approches différentes. Tokyo a d’abord parlé de l’identité démocratique des quatre nations, tandis que New Delhi était satisfaite de sa coopération fonctionnelle et Canberra hésitait sur une sorte d’alliance qui irriterait ses relations avec Pékin.

Entrez en Chine, alors qu’un Pékin plus belliqueux a rapidement accéléré la fonctionnalité du Quad. L’élan du Quad s’est rapidement intensifié, passant d’un exercice naval conjoint l’année dernière, le premier depuis une décennie, à une réunion des ministres des Affaires étrangères, à une réunion virtuelle des chefs de gouvernement respectifs, à une réunion des ambassadeurs, à la première réunion en personne de cette semaine. réunion des quatre dirigeants.

Dans une récente conférence, le ministre des Affaires étrangères S. Jaishankar a souligné le rôle de l’océan Indien, soulignant à quel point la masse d’eau est aujourd’hui aussi importante que l’océan Pacifique dans la centralité des masses d’eau dans la géopolitique mondiale. Le ministre des Affaires étrangères a parlé de l’océan Indien comme d’une région dotée d’une riche histoire de culture, de diversité et de coexistence. Il a souligné que, pour préserver la multipolarité de l’Asie, il faut préserver la multipolarité de l’océan Indien et par la suite de l’Indo-Pacifique.

Cela peut être fait à travers les quatre démocraties, qui non seulement partagent les aspects saillants de la démocratie et de la coopération, mais ont également été en contact diplomatique avec Pékin. Pour Washington, ce partenariat vient naturellement, Canberra et Tokyo sont des alliés de traité à long terme, et New Delhi est un partenaire stratégique très important. L’administration Obama a décrit le pivot vers l’Asie, l’administration Trump a donné une impulsion à l’Indo-pacifique et l’administration Biden étend l’agenda du Quad, mettant en évidence l’agenda bipartite partagé vers la région.

De la coopération maritime qui a commencé entre les membres du Quad peu après le tsunami de l’océan Indien en 2004, au maintien de la sacro-sainteté des Conventions des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), les quatre pays épousent un Indo-Pacifique libre et ouvert.

Malgré l’hostilité dans l’Indo-Pacifique, en particulier en mer de Chine méridionale, l’agenda Quad est loin d’être une OTAN asiatique. Washington, New Delhi, Tokyo et Canberra se sont tous engagés à travailler sur un programme plus large au-delà de la simple sécurité et à aborder les principaux problèmes économiques et de santé.

À partir de 2021, les dirigeants des quatre pays sont devenus plus alignés dans leurs préoccupations communes concernant le comportement de plus en plus affirmé de la Chine dans la région et sont plus disposés à définir un programme de coopération constructif.

Les quatre pays ont formé des groupes de travail clés sur les vaccins COVID-19 alors que la diplomatie vaccinale prime. Aujourd’hui, la course pour continuer à vacciner des millions de personnes dans les pays en développement est devenue prioritaire, avec la propagation rapide de la variante Delta hautement contagieuse et la menace d’autres variantes émergentes . Outre les vaccins, l’importance réside dans l’atténuation des effets néfastes du changement climatique, la création de chaînes d’approvisionnement plus robustes et plus d’investissements technologiques dans la région. Tous ces sujets sont liés au projet Build Back Better World (B3W) du président Biden, qui, avec les partenaires américains du G7, a convenu de lancer la nouvelle et audacieuse initiative d’infrastructure mondiale (B3W), pour contrer certaines des initiatives de la Ceinture et de la Route (BRI ), car B3W met en avant le haut niveau de qualité et la transparence de ses investissements en infrastructures sur le marché émergent.

La nouvelle du groupement indo-pacifique Australie-Royaume-Uni-États-Unis (AUKUS) la semaine dernière a soulevé des questions, en particulier si le rôle du Quad a été atténué ou si le sommet verra son importance diminuée avec AUKUS encore tout juste sorti de presse en tant que nouveau développement. Le triple pacte des membres anglophones constitue trois des membres du Five Eyes Intelligence Oversight and Review Council (FIORC).

Ces théories sont loin d’être le cas. Alors qu’AUKUS rapproche la Grande-Bretagne de l’Indo-Pacifique, l’alliance trilatérale est de nature militariste, avec une caractéristique clé du nouveau groupement étant que les États-Unis et le Royaume-Uni partageront la technologie des sous-marins nucléaires avec l’Australie, aidant Canberra à posséder une flotte de -sous-marins motorisés. Ce qu’AUKUS fera en réalité, c’est d’accorder à l’Australie les droits en tant que membre d’un club exclusif de seulement six puissances mondiales (les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l’Inde et la Russie) capables de contrer l’aventurisme de Pékin dans l’Indo-Pacifique.

AUKUS est désormais surnommé “l’accord de sécurité le plus important entre les trois nations depuis la Seconde Guerre mondiale”.

Pour réitérer, le Quad est loin d’être un pacte militaire et comme le Dr Jaishankar lui-même l’a déclaré récemment, le Quad est un partenariat solide de « politiques démocratiques, d’économies de marché et de sociétés pluralistes », qui croient au maintien d’un Indo-Pacifique libre et ouvert, ou comme l’a surnommé le Premier ministre Modi, « SAGAR », le mot hindi pour océan, abrégeant également l’expression « Sécurité et croissance pour tous dans la région ».

En outre, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a donné suite à sa visite réussie à New Delhi plus tôt et a appelé son homologue, le ministre de la Défense Rajnath Singh, remerciant l’Inde pour sa coopération tout au long de la mission d’évacuation en Afghanistan. Il a poursuivi en réitérant l’engagement des États-Unis à garantir que la région indo-pacifique reste libre et ouverte et a souligné comment AUKUS ne portera atteinte ni à la coopération bilatérale avec New Delhi ni à l’accord multilatéral du Quad.

Ironiquement, l’Inde bénéficie d’AUKUS sans en faire partie. D’une part, l’Inde possède également des capacités d’armes nucléaires et son propre programme de sous-marins nucléaires. Il a également conclu un accord bilatéral civilo-nucléaire solide avec les États-Unis, où l’Inde reçoit une aide américaine pour son programme d’énergie nucléaire civile et étend la coopération américano-indienne dans les domaines de l’énergie et des technologies satellitaires.

Deuxièmement, les affrontements de la vallée de Galwan au Ladakh l’année dernière ont incarné un sentiment de pouvoir évoquant l’affirmation de soi de Xi Jinping. La trilatérale AUKUS est un accord de sécurité plus manifeste conclu par des partenaires stratégiques proches de New Delhi pour contrer la Chine dans l’Indo-Pacifique, et sert par conséquent les intérêts de New Delhi pour un équilibre des pouvoirs stable dans l’Indo-Pacifique, sans avoir à y participer directement.

Sur le front multilatéral, les petits pactes ont une vision et une mission mieux définies par rapport à un seul grand parapluie de l’OTAN, qui peut perdre son objectif avec les sables mouvants de la géopolitique. Enfin, l’Inde conserve son autonomie stratégique et ne sera pas enchaînée à un pacte de sécurité. Comme New Delhi préfère régler bilatéralement tous les différends frontaliers et diplomatiques plus importants, l’adhésion à un pacte de sécurité contre Pékin pourrait empiéter sur son adhésion à l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) dirigée par Pékin.

En tant qu’alliance axée sur la sécurité, AUKUS soulage très clairement le Quad de cette notion d’OTAN asiatique et New Delhi peut se concentrer sur les initiatives économiques et sanitaires telles que Vaccine Maitri dans sa distribution mondiale de vaccins.

Grâce au groupe de travail Quad, New Delhi peut travailler au développement de technologies critiques et émergentes, en particulier le déploiement du réseau 5G dans le monde des marchés émergents, la sécurisation de la confidentialité des données et le renforcement de la cybersécurité. De plus, New Delhi, via le Quad, peut œuvrer à la création de réseaux de chaînes d’approvisionnement alternatifs pour éloigner le monopole de Pékin. De nouvelles chaînes d’approvisionnement résilientes sont nécessaires pour résister aux effets néfastes de cette pandémie et pour résister à d’autres futures crises sanitaires.

Pour l’Inde, tout regroupement qui renforce la sécurité de la région indo-pacifique permet à New Delhi de se concentrer sur ses propres intérêts stratégiques tout en conservant une autonomie stratégique complète.

(L’auteur est le PDG et président du Forum de partenariat stratégique États-Unis-Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.