Voici pourquoi le téléphone Android à 87 $ de Jio ne donnera pas à Google son prochain milliard d’utilisateurs

Avec plus de 500 millions d’utilisateurs, l’Inde est le deuxième marché de smartphones au monde. Ce qui est particulièrement remarquable, c’est la domination d’Android dans la région ; Le système d’exploitation de Google représente plus de 96 % de la part de marché en Inde, avec une base d’utilisateurs de plus de 480 millions. La majorité des ventes sont orientées vers le segment budgétaire, les meilleurs téléphones Android de moins de 300 $ retenant le plus l’attention.

Mais Google veut plus. L’Inde compte encore près de 400 millions d’utilisateurs sur les téléphones multifonctions, et Google s’est donné pour mission de faire basculer ces clients vers Android. La dernière salve de ces efforts est un partenariat avec Jio – le plus grand opérateur en Inde – pour le JioPhone Next, un téléphone d’entrée de gamme exécutant une version personnalisée d’Android Go qui fait ses débuts à seulement 6 499 (87 $).

Au cours de la dernière décennie, Google a tenté de nombreuses initiatives pour cibler le segment d’entrée de gamme. La première vague de téléphones Android One a été conçue en partenariat avec des marques de matériel locales telles que Micromax, Lava et Karbonn, mais ce programme a fait long feu au bout d’un an. Bien que les appareils aient un Android pur et des mises à jour garanties, le matériel était décevant pour l’époque, et Google n’a fait aucun effort pour commercialiser le programme, ce qui signifie que les utilisateurs qui auraient bénéficié de ces appareils ne savaient même pas qu’ils existaient.

Google a ensuite changé de vitesse et lancé Android Go, une version allégée d’Android conçue pour fonctionner sur du matériel bas de gamme. Il s’est associé à Nokia et Xiaomi pour lancer des appareils en Inde, et bien qu’ils aient beaucoup à offrir – en particulier contre des appareils Android à 100 $ à l’époque – ils n’ont pas non plus beaucoup gêné le marketing.

Jio est le partenaire idéal pour les efforts d’entrée de gamme de Google en Inde.

En s’associant à Jio, Google vise à corriger ses erreurs. Jio est un géant en Inde, avec plus de 433 millions d’abonnés. C’est l’une des raisons pour lesquelles Google a investi 4,5 milliards de dollars dans Jio l’année dernière ; il a besoin de Jio s’il veut faire des percées significatives dans le vaste marché des téléphones multifonctions et amener ces utilisateurs vers Android.

Et au départ, il semble que c’est ce pour quoi le JioPhone Next est conçu. Le téléphone a un écran de 5,45 pouces 720p et dispose d’un chipset Snapdragon 215, de 2 Go de RAM, de 32 Go de stockage, d’un emplacement MicroSD, de la 4G avec connectivité double SIM, d’un appareil photo 13MP, d’un appareil photo frontal 8MP et d’une batterie 3500mAh.

En bref, le matériel est très correct pour un téléphone à moins de 100 $, mais ce n’est pas le différenciateur ici. Cet honneur appartient au logiciel ; le JioPhone Next exécute une version personnalisée d’Android Go adaptée au matériel, et Jio a travaillé avec Google pour regrouper de nombreuses fonctionnalités logicielles. Par exemple, il existe une fonction de lecture à voix haute qui fonctionne dans plusieurs langues indiennes, et le Next est conçu pour être la voix d’abord – permettant aux utilisateurs de parler à Google Assistant en hindi – et il utilise Google Lens pour traduire instantanément le texte à l’écran ou en prenant une photo.

Le prochain milliard d’utilisateurs de Google devra venir d’Inde.

Vous bénéficiez également d’un mode nuit dédié pour l’appareil photo et les filtres, et le téléphone est livré avec la suite de services numériques de Jio, y compris son service de télévision en direct, de la musique à la demande, des émissions de télévision et une plate-forme de streaming de films, etc. Selon le directeur de recherche d’IDC India, Navkendar Singh, le JioPhone Next est une solution gagnant-gagnant pour Google et Jio. « Jio veut plus de données, et le jeu ultime pour Jio de sa monétisation de la plate-forme Jio est d’amener les utilisateurs de smartphones à venir au cours des prochaines années et à commencer à utiliser les services Jio. »

« Google veut connecter le prochain demi-milliard d’utilisateurs à ses services, que seule l’Inde peut fournir (avec son marché des smartphones largement sous-pénétré) et finalement monétiser les utilisateurs jusqu’à présent non connectés », a déclaré Singh. Mais il y a un problème : le prix. L’appareil coûte 87 $, et bien que Jio propose des options de financement qui commencent à seulement 300 (4 $) par mois, Singh note qu’il est « hors de portée » de la base d’utilisateurs cible.

« À 6 499 yens (87 $), son prix est hors de portée de ces énormes 370 à 400 millions d’utilisateurs de téléphones multifonctions, dont la moitié utilisent un téléphone multifonctions à moins de 15 $ et dépensent moins de 2 $ par mois pour leur forfait vocal mensuel. Il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que des millions de ces utilisateurs achètent un nouvel appareil beaucoup plus cher mais moins robuste, dont la durée de vie de la batterie est moins bonne et qui s’usera plus rapidement que leur téléphone actuel n’est pas réaliste. »

En fin de compte, Google a besoin d’un appareil à moins de 30 $ pour que les utilisateurs de téléphones intelligents indiens passent à Android.

Au lieu de cela, Singh dit que le JioPhone Next vendra quelques millions d’unités et finira par cibler les utilisateurs lorgnant des téléphones dans le segment de 75 $ à 110 $ – le terrain de jeu de Xiaomi et Realme – ainsi que le marché des smartphones remis à neuf. « En ce sens, cela ne donnera pas organiquement à Google, Jio et Android son prochain milliard d’utilisateurs », a noté Singh.

Il y a quatre ans, le PDG de Google, Sundar Pichai, a avancé que les smartphones devaient être vendus à moins de 30 $ pour cibler la prochaine vague d’utilisateurs prêts à passer à Android, et il en va de même aujourd’hui. Bien que le dernier téléphone de Jio ait beaucoup à offrir, ce n’est pas un choix viable pour les centaines de millions d’utilisateurs de téléphones multifonctions.

Cela dit, Jio est la meilleure chance de Google d’attirer ces utilisateurs. Son envergure, combinée à son offre marketing et à son portefeuille de contenus, fait de Jio le partenaire idéal pour la mission de Google d’amasser son prochain milliard d’utilisateurs Android.

« Toute tentative sérieuse de localisation de contenu et de services par un fournisseur de services du calibre de Jio, en partenariat avec Google, peut produire des résultats positifs durables pour les deux groupes d’utilisateurs finaux. Et avec la poussée de Jio dans le marketing, la portée et le portefeuille de services, il peut aider à amener plus d’utilisateurs à utiliser les capacités vocales et vernaculaires, ce qui est beaucoup plus pratique pour un utilisateur », a déclaré Singh.