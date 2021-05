Voici pourquoi le volume XRP a augmenté sur les courtiers de paiement

Compartir

XRP a pris une dynamique haussière sur le graphique d’une heure avec un gain de 4,7%. Les périodes plus élevées semblent également optimistes, les graphiques hebdomadaires et mensuels affichant respectivement un rallye de 7,8% et de 154%.

XRP recule sur le graphique journalier. Source: XRPUSDT Tradingview

Les performances de prix de XRP ont rebondi depuis le début de 2021 lorsque le jeton a subi une correction sévère. Le procès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre Ripple Labs pour la vente illégale présumée d’un titre a frappé le marché.

De nombreuses plateformes d’échange s’attendaient au pire et ont retiré le jeton de la liste. D’autres transactions Ripple ont également été négativement affectées, telles que sa coopération avec MoneyGram et des courtiers de paiement établis avec la solution de paiement de liquidité à la demande. Ces couloirs sont utilisés par les travailleurs étrangers pour envoyer des fonds vers leur pays d’origine et d’autres cas d’utilisation basés sur des jetons.

En conséquence, les volumes de liquidité sur ces plateformes ont chuté, mais elles montrent des signes de reprise. Monitor Liquidity Index Bot a enregistré un pic dans cette métrique dans 3 des 4 couloirs de paiement, à l’exception de celui entre le jeton d’alors et PHP (Peso philippin).

Le volume sur cette plateforme de paiement est resté à des niveaux relativement élevés avec 1 032 894 échangés au cours des dernières 24 heures. Pas trop loin de son plus haut historique (ATH) à 3435748 si la métrique est placée aux côtés des autres coureurs.

Indice de liquidité pour https://t.co/raMbsEkdJD XRP / PHP (tendance mobile sur 84 jours)

Progression de la journée: 79%

Jusqu’à présent: 1 032 894

Plus haut historique: 3435748

Données: https://t.co/cF3K6P1fg9 pic.twitter.com/M5kTk6EHIO – Bot d’indice de liquidité (@LiquidityB) 4 mai 2021

Les courtiers de paiement australiens établis avec la bourse BTC Markets pour le jeton et l’AUD (dollar australien) ont été les plus durement touchés. Au cours des dernières 24 heures, le volume de liquidité reste négatif avec 346 326. Loin de son ATH à 6891996. Comme le montre le graphique ci-dessous, le volume a inversé sa tendance à la baisse depuis le 29 avril 2021.

Indice de liquidité pour les marchés BTC XRP / AUD (tendance mobile à 84 jours)

Progression de la journée: 92%

Aujourd’hui jusqu’à présent: -346326

Niveau record: 6891996

Données: https://t.co/zlBcWd0sYI pic.twitter.com/BbLzD821Ur – Bot d’indice de liquidité (@LiquidityB) 4 mai 2021

Le courtier établi avec l’échange Bitso pour le jeton et le MXN (Peso mexicain) a enregistré de faibles niveaux de volume négatif. Cette métrique a également augmenté avec 2556145 échangées au cours des dernières 24 heures, mais elle n’est pas encore proche de son plus haut historique et des niveaux enregistrés en 2020.

Indice de liquidité pour Bitso XRP / MXN (tendance mobile à 84 jours)

Progression de la journée: 92%

Jusqu’à présent: 2 556 145

Plus haut de tous les temps: 17507342

Données: https://t.co/v07j0Xh3s1 pic.twitter.com/9WYK3xxaGQ – Bot d’indice de liquidité (@LiquidityB) 4 mai 2021

Bitstamp affiche les niveaux de volume les plus élevés avec 5 189 350 négociés le dernier jour. La liquidité dans cet échange pour la paire entre le jeton et l’EUR (Euro) a dépassé les niveaux qu’elle a enregistrés en novembre et décembre 2020, lorsque la plainte de la SEC a été déposée, mais elle a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre son ATH à 14343363 .

Indice de liquidité pour Bitstamp XRP / EUR (tendance mobile à 84 jours)

Progression de la journée: 92%

Jusqu’à présent: 5 189 350

Plus haut de tous les temps: 14343363

Données: https://t.co/JSWxJdUsLO pic.twitter.com/3Ok6eTJJzy – Bot d’indice de liquidité (@LiquidityB) 4 mai 2021

Le sentiment autour de XRP et du procès de la SEC a changé

La reprise sur ces plateformes coïncide avec un sentiment haussier croissant pour le résultat potentiel sur le front juridique. Phemex et d’autres bourses ont déjà répertorié à nouveau le jeton. D’autres pourraient suivre dans les prochains jours.

Pendant ce temps, Ripple se prépare. La société de solutions de paiement a embauché l’ancienne trésorière américaine Rosie Rio pour rejoindre son conseil d’administration et l’ancienne directrice financière de PayNearMe Kristina Campbell pour occuper le même poste chez Ripple. Brad Garlinghouse, PDG de la société de solutions de paiement, a déclaré: