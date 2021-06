Voici pourquoi les actions Smoked Tilray restent intéressantes à acheter

Tilray (NASDAQ :TLRY) a toujours été un gros problème parmi les stocks de cannabis et récemment, le stock de TLRY est devenu plus impressionnant, sauf avec Wall Street. Et aujourd’hui, cela pue l’opportunité pour les acheteurs. Vérifions ce qui se passe en dehors et sur le graphique des prix, puis proposons une position ajustée au risque pour développer votre compte de trading.

Source : Jarretera / Shutterstock.com

Croissance de la canopée (NASDAQ :CCG). Aurora Cannabis (NASDAQ :ACB). Boissons Nouvel Âge (NASDAQ :NBEV). Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) et plein d’autres. Du plus grand au plus petit, et pour les producteurs de pots de toutes les saveurs, les deux derniers mois se sont surtout avérés une maison de douleur pour les investisseurs.

Sur ce front, les actionnaires de Tilray peuvent se plaindre en tant que leader du marché, de la pire des manières, avec ses pairs. Trois mois après avoir culminé à 67 $ début février, les actions ont perdu jusqu’à 80 %. Et aujourd’hui et à près d’un mois de son plus bas correctif, les actions sont toujours à 75 % de ce plus haut relatif.

Problèmes rencontrés par les actions TLRY

Pour être juste, la rotation plus large de Wall Street à partir d’histoires de croissance multiples plus élevées, qui a commencé en février, a à peine relâché son emprise. Et je suppose que TLRY, ainsi que d’autres stocks de cannabis, peuvent sympathiser avec d’autres tels que les SPAC durement touchés. Capitale de Churchill (NYSE :CCIV). QuantumScape (NYSE :QS). Technologies de la porte ouverte (NASDAQ :OUVERT). Il y a beaucoup de douleur à parcourir.

Mais le tabagisme dans les actions TLRY se classe toujours parmi les meilleurs, d’une manière ignominieuse. Et derrière ce fardeau se cachent deux autres problèmes qui pèsent sur les investisseurs.

Tout d’abord, il y a le surplomb ressenti par Tilray aux côtés d’autres stocks de pot. L’optimisme concernant la légalisation fédérale rapide sous une administration Biden favorable au pot s’est estompé, les 100 premiers jours bien surveillés du président n’ayant pas réussi à trouver une volonté politique agréable pour le cannabis. Et c’est un problème.

En fin de compte, Tilray et d’autres sociétés canadiennes de pots ne peuvent pas conserver leur statut de société cotée en bourse et commercialiser la marijuana aux États-Unis tant qu’il n’y a pas de changement au niveau fédéral.

Deuxièmement, la taille compte. Mais c’est aussi une rue à double sens et un défi pour TLRY ces jours-ci.

Début mai, Tilray a conclu son accord avec Aphria, faisant de la société combinée la plus grande entreprise de culture mondiale sur la base des ventes pro forma. Mais une valorisation d’environ 7 milliards de dollars, aggravée par des résultats trimestriels décevants, a apparemment laissé de nombreux investisseurs sur leurs gardes.

Tableau des prix hebdomadaires TLRY

Source : Graphiques par TradingView

Il est presque certain que des changements bénéfiques se produiront en ce qui concerne l’impasse du cannabis et le sentiment entourant la place de TLRY dans l’industrie. Et à la fin du mois dernier, le mot du comité judiciaire de la Chambre se préparant à réintroduire un projet de loi pour la légalisation fédérale de la marijuana a fait augmenter le stock de TLRY.

Qu’est-ce que demain inaugurera? Les cafés de cannabis sont encore improbables, bien sûr. Mais les actions de Tilray laissent une nouvelle odeur de bénéfices croissants sur le graphique des prix hebdomadaire.

Et c’est celui qui semble valoir la peine d’être échantillonné aujourd’hui.

Résultat net sur les actions TLRY

Techniquement, les actions Tilray ont confirmé une troisième tentative de creux après deux tentatives précédentes en mars et avril lors de la correction du marché baissier de l’action. Le suivi modeste pour commencer le mois a TLRY environ 4% à 5% au-dessus d’un modèle de creux à double chandelier.

Pour certains, le cours de l’action Tilray d’aujourd’hui peut le mettre hors de portée. Mais je suis optimiste, c’est un achat. Avec des stochastiques alignés de manière haussière et commençant à peine à augmenter à partir d’un territoire de survente, je vois une proposition risque-rendement décente sous l’idée qu’une tendance haussière émergera au cours de la seconde moitié de 2021.

À l’heure actuelle et pour mieux se préparer à un cycle de prix haussier sur l’action TRLY, se protéger contre le risque de baisse ou même mettre les traders dans une position avantageuse pour accumuler sur la faiblesse grâce à une gestion active, un collier de septembre 15 $ / 35 $ sent la couleur de l’argent à notre avis .

À la date de publication, Chris Tyler n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.