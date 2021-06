Voici pourquoi les actions volatiles de LMND vont se dégrader

Ils disent que si la vie vous sert des citrons, faites de la limonade. Mais lorsqu’il s’agit de la bourse et Limonade (NYSE:LMND), essayer de tirer des bénéfices haussiers de l’action LMND d’aujourd’hui a des perspectives aigres sur et sur le graphique des prix. Laisse-moi expliquer.

Source : Stéphanie L Sanchez / Shutterstock.com

Limonade. C’est un nouveau type de fintech. Eh bien, c’est ce qu’ils nous disent. Ce que nous pouvons dire avec un peu plus d’autorité, c’est l’assureur IARD basé sur l’apprentissage automatique avec son cache basé sur les applications et son « Tout instantané. Pas de prix de prise de conscience. Big Heart » a été un stock de champ de bataille extrêmement volatile.

Depuis qu’ils ont fait irruption sur la scène en juillet dernier en tant qu’introduction en bourse au prix de 29 $ l’action, les taureaux et les ours ont fait un travail formidable en se serrant les uns contre les autres. Après avoir fait ses débuts sur le NYSE à 50,06 $, les actions LMND ont atteint un sommet de 96,51 $ lors de son deuxième jour de négociation. Mais la victoire assurée des actionnaires n’a pas duré.

Les hauts et les bas du stock LMND

La limonade a atteint un plus bas historique de 44,11 $ seulement deux mois plus tard, début septembre.

Pourtant, la position d’apparence amère a également atteint un sommet historique de 188,30 $ quatre mois plus tard, début janvier. Des taureaux, des ours mais pas des cochons, non ? Ouais. Et pour maintenir cette tendance, les conditions se sont considérablement dégradées à partir de là.

La position courte de LMND, qui s’élève aujourd’hui à près de 30%, a contribué à faire chuter les actions de près de 70% à un creux de 58,83 $ au cours des quatre prochains mois. Le cycle baissier a culminé avec une liquidation post-bénéfice de près de 19%.

Ensuite, et ce n’est peut-être pas surprenant compte tenu de son histoire volatile, les investisseurs ont appris à faire rebondir intelligemment l’action LMND à partir de leur réaction initiale à un citron d’un rapport sur les bénéfices présentant une perte plus importante que prévu. Plus sensiblement qu’un changement d’avis « acheter les nouvelles » retardé et une cause pour une plus grande attention, il semble qu’une grande partie du rallye de 85% du mois dernier puisse avoir des Redditors à remercier.

Graphique des cours hebdomadaires des actions de Lemonade

Source : Graphiques par TradingView

C’est comme ça. Et aujourd’hui, LMND est un stock de champ de bataille probablement plus proche d’avoir suivi son cours pour les taureaux à court terme. C’est particulièrement vrai si la foule basée sur les mèmes responsable des échanges de GameStop (NYSE :GME) ou alors AMC (NYSE :AMC) et d’autres actions fortement shorted cette année, sont la force motrice du rallye de Lemonade.

Pour être juste, il n’y a rien de mal avec ce que font les Redditors. À certains niveaux, Wall Street est coupable du même genre d’activité de groupe. Il fabrique simplement ce qu’il fait derrière des références et des portes plus sophistiquées qui donnent une apparence plus austère. Il y a une différence cependant. Les redditeurs ne se contentent pas de faire une recommandation d’achat sur une action.

Collectivement, Reddit n’est pas connu pour son engagement. Ce sont des investisseurs à court terme et beaucoup ne sont que des day traders. Et tout simplement, cela signifie que lorsque mojo quittera les actions de LMND, ceux qui continuent de détenir des actions devraient se préparer à un retrait important. Si l’histoire ne fait que rimer, un cas de simple prise de profit se transformera en une correction beaucoup plus laide.

Question à un million de dollars sur l’action LMND

Alors, l’action LMND a-t-elle déjà atteint le sommet ou les taureaux pousseront-ils leur initiative vers le niveau de 50% et le marqueur depuis le début de l’année ? C’est la question à un million de dollars. Et même si je n’ai pas la réponse, ne dites pas que vous n’avez pas été prévenu.

En bout de ligne, avec un rallye plus important en main, un stochastique suracheté et Lemonade testant une résistance de 38% aujourd’hui, à notre avis, une compression des taureaux qui dépassent leur accueil est sensiblement à proximité.

De plus et sans aucun doute, si vous avez une position en actions LMND d’un million de dollars ou quelque chose de considérablement plus petit mais significatif pour votre compte, un collier d’actions entièrement couvert autour de ces gains devrait vous aider grandement à vous tenir à l’écart de la baisse d’un Reddit jouer.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.