Voici pourquoi les analystes s’attendent à une action de prix Bitcoin « agitée » entre 42 000 $ et 53 000 $

L’écosystème plus large de la crypto-monnaie est dans un état de peur accrue le 6 décembre après que la vente massive du marché du 3 décembre continue d’envoyer des ondulations dans tout le secteur et que le prix du Bitcoin (BTC) reste inférieur à 50 000 $.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que les taureaux parviennent à maintenir le prix du BTC au-dessus de 49 000 $, mais les perspectives générales suggèrent que des jours supplémentaires de consolidation sont à venir.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Voici un aperçu de ce que les analystes disent sur ce à quoi s’attendre du prix du BTC dans les semaines à venir.

Fort soutien dans les 40 000 $ inférieurs

L’analyste de marché et utilisateur pseudonyme de Twitter, Rekt Capital, a donné un aperçu de l’évolution hebdomadaire des prix de Bitcoin, qui a publié le graphique suivant mettant en évidence les principales zones de support et de résistance que les traders doivent connaître.

Graphique BTC / USD sur 1 semaine. Source : Twitter

Rekt Capital a déclaré :

« BTC Weekly a fermé au-dessus de la petite zone rouge à partir de laquelle BTC s’est précédemment rallié. BTC menace de perdre cette zone, mais il n’y a pas de cassure confirmée. Juste en dessous de cette zone se trouve la région orange, une zone de forte demande qui s’est terminée par deux. corrections de -25% en février et septembre ».

Récupération à court terme jusqu’à 52 000 $

Les traders qui cherchent à éviter les fluctuations des prix dans les prochains jours devraient rester sur la touche et attendre que le marché encaisse ce dernier recul, selon l’analyste et pseudonyme utilisateur de Twitter Pentoshi, qui a publié le graphique suivant suggérant une courte reprise. prix à 52 000 $.

Graphique BTC / USD sur 1 jour. Source : Twitter

Alors que l’analyste envisage une éventuelle reprise à long terme, Pentoshi a averti que le marché pourrait être agité à court terme et que les traders pourraient trouver un meilleur point d’entrée s’ils restent patients.

Pentoshi a dit :

«Je peux voir le commerce BTC à court terme revenir à 52 000 $, mais je pense que si vous attendez quelques jours par semaine, vous éviterez la coupe. Achetez à 40 000 $ faible à moyen. Ne vous faites pas prendre. Je ne vois pas de raison de prendre de nouvelles longueurs ici au guichet automatique. Je vais attendre qu’un nouveau travail vienne à moi. »

Attendez-vous à « couper » entre 42 000 $ et 53 000 $

L’analyste de marché indépendant Scott Melker a offert quelques informations finales, qui a publié le tweet suivant qui définit les niveaux de prix que les traders devraient surveiller de près.

$ BTC Mon aperçu. > 53K reprend à nouveau une affaire haussière Tout ce qui se trouve entre les 2 nombres est désormais une coupe de gamme qui conduira les traders à la panique. Les gens seront extrêmement haussiers à 53K et baissiers à 42K, si l’un ou l’autre est atteint. – Le loup de toutes les rues (@scottmelker) 6 décembre 2021

Comme on le voit dans le tweet ci-dessus, Melker a identifié la fourchette entre 42 000 $ et 53 000 $ comme la zone agitée qui rendra les commerçants fous, tandis qu’une cassure au-dessus de cette zone est un signe positif pour les taureaux. Selon Melker, des prix inférieurs à 42 000 $ indiqueront que les ours ont le dessus pour dicter le prix du BTC dans un avenir prévisible.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est désormais de 2,285 billions de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 40,6%.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.