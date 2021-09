Voici pourquoi les Chromebooks sont les ordinateurs portables polyvalents parfaits pour les étudiants universitaires

Les Chromebooks deviennent rapidement de plus en plus populaires, et il est facile de comprendre pourquoi. Ils offrent une multitude d’avantages à une gamme de prix, ce qui en fait un choix incontournable de nos jours en tant qu’ordinateurs portables parfaits pour les étudiants universitaires.

En effet, ces derniers temps, nous avons enregistré des ventes record de Chromebooks dans le domaine de l’éducation ; et avec une gamme qui comprend tout, des Chromebooks légers à 200 £ aux appareils hautes performances à plus de 500 £, il y a un Chromebook pour chaque élève.

Tous les Chromebooks sont très rapides de par leur conception, de par la nature même de leur système d’exploitation – nous y reviendrons sous peu. Les Chromebooks plus performants, comme le Pixelbook Go ou le HP Chromebook X360, sont parfaits pour le multitâche rapide et l’édition multimédia, grâce à leur grand stockage et leurs puissants processeurs.

Examinons plus en détail à quel point les Chromebooks sont apparus dans les temps modernes, en particulier pour les étudiants universitaires qui, en raison de la perturbation continue liée à la pandémie, sont confrontés à une autre année – ou une première année – d’apprentissage « mixte », une combinaison de études traditionnelles et à distance.

Ce dernier nécessite un ordinateur portable suffisamment polyvalent et puissant, et comme vous le verrez, d’une manière générale, les Chromebooks sont parfaitement adaptés au type de flexibilité requis, avec des options convaincantes à la fois aux extrémités les plus abordables et les plus premium de l’éventail des prix.

Avantage Chromebook

Qu’est-ce que les Chromebooks ont de si bon pour les étudiants, alors ? Pour commencer, ces machines offrent d’excellents niveaux de performance.

C’est parce que Chrome OS, le système d’exploitation de Google qui est installé sur un Chromebook, est conçu spécifiquement à partir de zéro pour être vraiment léger et rapide, et pour démarrer très rapidement aussi (donc lorsque vous ouvrez votre ordinateur portable dans la salle de conférence, vous serez prêt à prendre des notes presque immédiatement). En bref, la performance est un point fort à tous les niveaux, et c’est évidemment un attrait majeur.

Non seulement ces ordinateurs portables rapides en général, mais se mettre en route avec un Chromebook est une expérience tout aussi vive.

(Crédit image: John Lewis)

Dès la première ouverture du bloc-notes, il vous suffit de vous connecter à votre compte Google et les préférences de votre navigateur Chrome (ainsi que vos fichiers stockés dans Google Drive, qui est le casier de stockage en nuage de Google) seront instantanément disponibles sur l’appareil. .

Dans un premier temps, une visite guidée du système d’exploitation vous est également proposée, même si dans tous les cas, Chrome OS est très intuitif à utiliser et facile à naviguer en général.

Des touches pratiques comme le bouton Tout, la touche qui offre désormais encore plus de fonctions de raccourci, ajoutent de nouveaux niveaux de commodité pour trouver rapidement tout ce dont vous avez besoin sur un Chromebook.

De plus, les mises à jour logicielles automatiques sont un autre avantage distinct en termes de convivialité, se produisant de manière transparente en arrière-plan sans jamais interrompre vos études. (Les Chromebooks disposent également d’un mode « Ne pas déranger » pour désactiver les notifications afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre travail sans aucune distraction).

Productivité et au-delà

En parlant d’études, la productivité est évidemment une préoccupation majeure pour tout étudiant, et si vous craignez de ne pas pouvoir exécuter des logiciels puissants comme les applications Microsoft Office, ne le soyez pas. Les versions Web de Microsoft Word, Excel et PowerPoint fonctionnent parfaitement dans le navigateur.

La suite d’applications bureautiques de Google – Docs, Sheets et Slides – est également à portée de main, naturellement, si vous préférez ces alternatives.

(Crédit image: John Lewis)

N’oubliez pas que vous n’avez pas besoin d’être en ligne pour travailler sur ces applications Web – vous pouvez continuer à travailler hors ligne sur des documents ou des feuilles de calcul, puis une fois que vous serez de nouveau connecté au Wi-Fi, tout ce que vous aurez fait sera automatiquement synchronisé sur Google Drive.

Il en va de même pour les jeux ou les émissions de télévision, qui peuvent être téléchargés sur un stockage local et joués hors ligne. L’utilisation d’un ordinateur portable n’est pas seulement une question de travail, bien sûr, et sur le plan du divertissement, les Chromebooks permettent d’accéder aux jeux de Google Play et à toute une série d’autres applications du magasin, y compris Disney + et Netflix pour le contenu en streaming.

Avantages de la batterie

Est-ce que parler de regarder des vidéos suscite des inquiétudes quant à la durée de vie de la batterie ? Eh bien, ne vous inquiétez pas à ce sujet, car les Chromebooks offrent une bonne longévité de la batterie en général, avec une durée de vie typique jusqu’à 12 heures (bien que cela dépende naturellement du modèle exact de l’ordinateur portable et du type d’utilisation qu’il subit) .

D’une manière générale, cependant, ces portables offrent beaucoup d’autonomie pour vous permettre de passer une journée d’étude ou une soirée de détente.

Sûr et sécurisé

La sécurité est une autre considération importante, et tout comme les Chromebooks ont été conçus à partir de zéro avec des performances élevées à l’esprit, Chrome OS, de par sa nature même, est hautement sécurisé et exécute des applications en sandbox loin du reste du système (pour garder tout élément malveillant contenu).

Les mises à jour automatiques et transparentes du système que nous avons déjà mentionnées aident également ici à maintenir la technologie de sécurité à jour sans que l’utilisateur n’ait à y penser ou à faire quoi que ce soit.

Tout cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier de vos travaux universitaires, ou même d’autres données personnelles précieuses, d’être compromises ou exploitées d’une manière ou d’une autre.

Synergie suprême

(Crédit image: John Lewis)

Les autres fonctionnalités intéressantes offertes par les Chromebooks incluent une bonne synergie avec d’autres appareils Google. Par exemple, si vous possédez un téléviseur équipé de Chromecast, vous pouvez facilement y diffuser un onglet du navigateur Chrome directement depuis votre Chromebook.

Pour ceux qui ont un smartphone Android, il existe la fonction Phone Hub qui permet de lire et de répondre aux textes directement depuis l’ordinateur portable, ou de vérifier l’autonomie de la batterie du combiné, voire de localiser votre téléphone.

Le contenu que vous avez parcouru dans le navigateur Chrome sur votre mobile peut également être transféré sur le Chromebook pour plus de commodité.

D’autres avantages de connecter un Chromebook et un smartphone Android ensemble incluent la possibilité d’utiliser Nearby Share pour partager facilement des fichiers entre les deux appareils, et si votre Wi-Fi tombe en panne, Instant Tethering permet à l’ordinateur portable d’utiliser la connexion cellulaire du téléphone pour rester en ligne en utilisant les données mobiles.

Et enfin, une fonction de sécurité supplémentaire intelligente est la possibilité d’utiliser votre téléphone Android pour déverrouiller votre Chromebook. Ainsi, lorsque votre smartphone est à proximité et déverrouillé, votre ordinateur portable suivra automatiquement.

Le Chromebook pour vous

Alors, êtes-vous déjà vendu sur un ordinateur portable sous Chrome OS ? Dans ce cas, consultez la gamme complète et étendue de Chromebooks chez John Lewis, qui comprend les ordinateurs portables des principaux fabricants comme Acer, Asus, HP, Lenovo et Google lui-même.

Une sélection variée de modèles est disponible, y compris des ordinateurs portables à clapet traditionnels et des Chromebooks convertibles 2 en 1 qui peuvent également être utilisés comme tablettes (soit grâce à une charnière à 360 degrés, soit à un clavier détachable).

Recherchez les remises importantes que John Lewis propose régulièrement sur certains modèles – il n’est pas rare de réaliser des économies de 100 £ (ou plus).

En plus de cela, pour empiler davantage la proposition de valeur, n’oubliez pas que les Chromebooks sont livrés avec un tas de cadeaux ou d’avantages comme Google les appelle.

Trouvez la liste complète des avantages ici, mais les points saillants incluent actuellement trois mois d’accès gratuit à YouTube Premium (qui n’a pas de publicité) plus YouTube Music Premium.

De même, il existe un abonnement gratuit de trois mois à Stadia Pro pour permettre la diffusion en continu de toutes sortes de jeux de haute qualité sur votre Chromebook (comme PUBG ou Destiny 2).

Enfin, 100 Go de stockage cloud sont à gagner sur Google One, avec un abonnement gratuit d’un an dans ce cas. Cela vous donne beaucoup d’espace pour vos documents de cours et des médias comme les clichés de votre téléphone.

Les types créatifs seront également intéressés par les offres gratuites de trois mois sur des applications telles que KineMaster Premium (éditeur vidéo), Canva Pro (conception graphique) et plus encore.