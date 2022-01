Voici pourquoi les commerçants de Bitcoin disent qu’une baisse à 38 000 $ est le pire des cas

Les retombées des récents commentaires agressifs de la Réserve fédérale sur la hausse des taux d’intérêt dès mars ont continué de peser lourdement sur le marché de la cryptographie le 6 janvier. L’indice Crypto Fear & Greed est tombé à 15 et certains commerçants déplorent le début possible. d’un marché baissier prolongé.

Indice de la peur et de la cupidité cryptographiques. Source : Alternative

Les données de Cointelegraph Markets Pro et de TradingView montrent que les ours ont tenté de défier les plus bas fixés le 5 janvier, ce qui a ramené le prix du BTC à 42 439 $ lors de la première séance du 6 janvier.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Voyons rapidement où les analystes pensent que le prix pourrait aller dans les prochains jours.

Bitcoin pourrait atteindre un creux entre 38 000 $ et 40 000 $

Selon Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital Holdings et fervent défenseur de la crypto-monnaie, cette dernière baisse « a été faible » et a souligné le fait qu’il existe « une énorme demande institutionnelle en marge ».

Quant à savoir si Novogratz considère ou non les conditions actuelles du marché comme une bonne opportunité d’achat, le commerçant chevronné a déclaré à CNBC qu’il « attend un peu plus longtemps pour acheter de la crypto » et a suggéré que le marché « sera volatil au cours des prochaines semaines. « .

Novogratz a dit :

« Bitcoin pourrait trouver le bas entre 38 000 et 40 000 dollars. »

BTC essaie de fixer un plus bas

L’analyste de cryptographie et utilisateur pseudonyme de Twitter, Rekt Capital, a examiné de plus près l’action récente des prix du BTC, qui a publié le graphique suivant comparant les conditions actuelles du marché à ce qui a été vu pour la dernière fois, le prix du BTC est tombé en dessous de sa moyenne mobile exponentielle sur 50 jours. (EMA).

Graphique BTC / USD sur 1 semaine. Source : Twitter

Selon Rekt Captial, BTC a « dévié en dessous de la 50 EMA bleue » et est maintenant en train de tenter de fixer un nouveau plus bas (HL) comme représenté par la ligne pointillée verte.

Rekt Capital a déclaré :

«En mai 2021, BTC a également formé un niveau inférieur (orange) en s’écartant en dessous de la 50 EMA. BTC détenait initialement le HL, mais la mèche en dessous était également courante. »

Sur la base de la section encerclée fournie dans le graphique ci-dessus, Rekt Capital envisage la possibilité que BTC tombe dans la fourchette des 40 000 $.

Le prix du BTC est dans la « poche dorée »

Une analyse finale mettant en évidence la jonction critique dans laquelle se trouve le marché a été fournie par l’analyste de marché indépendant Scott Melker, qui a publié le graphique suivant montrant les échanges de BTC entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 0,65 et 0,618.

Graphique BTC / USD sur 1 jour. Source : Twitter

Selon Melker, cette plage est connue sous le nom de « golden pocket » et « est considérée comme l’endroit le plus viable pour un actif trop long ou trop court et qui cherche un renversement ».

Melker a dit :

« Le prix est actuellement dans la poche de l’or du passage de 28 600 $ à 69 000 $. »

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est désormais de 2 077 000 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 39,5 %.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.