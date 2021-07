Voici pourquoi les diamants scintillent en Inde du Sud

Les tendances qui se dessinent sur le marché intérieur signalent qu’il pourrait y avoir une explosion de la demande de bijoux en diamants.

Par Sachin Jain

Depuis plusieurs générations maintenant, en Inde, les diamants sont utilisés comme symbole de sophistication ultime, pour ajouter une étincelle à un souvenir précieux, pour célébrer un exploit. Au cours de leurs nombreuses années d’origine, les diamants ont scellé un lien émotionnel de longue date avec leurs propriétaires, reflétant une intemporalité classique qui ne s’estompe pas au fil des saisons et des époques. Avec un héritage centenaire, nous avons vu les diamants devenir un héritage familial précieux, un symbole d’élégance et de grandeur, une déclaration de mode emblématique et une proclamation du véritable amour. Ces précieuses pierres précieuses rares, aujourd’hui, sont devenues une partie si importante de la vie des gens que les générations futures attendent avec impatience qu’on leur transmette un morceau de cette histoire inestimable.

Qu’il s’agisse de boucles d’oreilles solitaires en diamant, d’une belle bague en diamant, d’un bracelet éblouissant ou d’un pendentif qui repose délicatement sur leur cou, un diamant symbolise un moment privilégié dans le temps. En Inde, un pays où le métal jaune, l’or, a toujours attiré l’attention des gens, les diamants sont devenus une marchandise tout aussi précieuse avec sa propre place parmi les bijoux. Ces derniers temps, nous avons assisté à un changement dans les modes de consommation et l’affinité pour les bijoux en diamant est en hausse.

Les diamants font partie de l’héritage de l’Inde du Sud

Les bijoux ont une grande influence dans tous les aspects de la vie des habitants de l’Inde du Sud, des mariages aux traditions culturelles. Il signifie aussi l’abondance, le privilège et le prestige. Conformément aux tendances mondiales, la consommation de bijoux en Inde du Sud reflète désormais des tendances minimalistes, contemporaines et distinctives, différentes de celles des autres régions du pays. Il y a aussi une plus grande préférence parmi les jeunes femmes en Inde du Sud pour les pièces de diamants modernes et élégantes qui correspondent à leur tenue tendance. Nous avons également remarqué qu’en Inde du Sud, les femmes apprécient la qualité oversize du diamant et recherchent l’éclat, le feu et le scintillement du diamant plutôt que le caratage. Il y a également eu un changement dans les modes de consommation où les diamants ne sont plus uniquement destinés aux fêtes traditionnelles, mais sont achetés à toute occasion joyeuse, y compris une prime de salaire, un diplôme d’études ou même un nouvel emploi.

Avec l’évolution des tendances, aujourd’hui, les femmes du sud de l’Inde se sont tournées vers les diamants de manière déterminée, car elles sont constamment exposées à des femmes qui mettent en valeur leur indépendance, leur style de vie et les besoins de tous les jours, que ce soit pour le travail ou une journée décontractée. Alors que les femmes sont devenues plus indépendantes, l’auto-achat est à la hausse. Chaque bijou qu’une femme possède raconte une histoire personnelle ou une étape importante qu’elle a cochée qui a fait du diamant un trésor à préserver pour toujours.

Même si le marché de la mariée dans la région a été largement dominé par l’or, cependant, lorsqu’il s’agit de célébrer ou de sceller un souvenir inestimable pour toujours, un beau diamant naturel est le plus convoité par les nouvelles mariées. Chaque mariée aspire aujourd’hui à posséder un bijou en diamant exquis qui résonne avec elle à un niveau plus profond, personnel et émotionnel. Le minimalisme dans la joaillerie en Inde du Sud est en train de devenir un moteur de croissance clé pour l’achat de diamants.

Quel avenir pour les diamants de la région ?

Les tendances qui se dessinent sur le marché intérieur signalent qu’il pourrait y avoir une explosion de la demande de bijoux en diamants. Alors que de plus en plus de femmes du sud de l’Inde sont désormais mondialement conscientes des tendances internationales et deviennent soucieuses de l’environnement, nous avons remarqué qu’elles se tournent vers des marques de confiance, qui offrent une assurance d’authenticité, d’approvisionnement responsable et de diamants naturels. Ces tendances émergentes marquent le début d’une nouvelle ère d’achat de diamants en Inde du Sud et l’amour pour les diamants devrait rester fort dans un avenir proche.

(L’auteur est directeur général de De Beers India. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

