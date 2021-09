Voici pourquoi les États-Unis devraient acheter Bitcoin comme réserve stratégique

L’interdiction des crypto-monnaies par la Chine s’est manifestée en rendant les transactions de crypto-monnaie illégales, en forçant les mineurs à quitter le pays et en bloquant l’accès aux sites contenant des informations sur les prix et les graphiques des crypto-monnaies. L’entrepreneur et investisseur Anthony “Pomp” Pompliano explique de manière convaincante pourquoi les États-Unis devraient faire exactement le contraire.

Le candidat au Sénat Blake Masters a récemment publié un tweet qui a surpris de nombreuses personnes :

« La Chine a interdit les crypto-monnaies la semaine dernière. Faisons le contraire. Le gouvernement américain devrait acheter une réserve stratégique de Bitcoin : Fort Nakamoto, le nouveau Fort Knox. Connexes: Ma campagne au Sénat américain accepte désormais les dons BTC « .

Selon Pompliano, c’est une réponse très logique. La Chine fait de grands efforts pour empêcher ses citoyens d’adopter des technologies ouvertes. Cela a nui à sa population, mais cela a rendu le gouvernement plus résilient et plus fort. L’adoption des produits et technologies que la Chine a essayés ou essaie d’interdire a porté ses fruits : Google, Facebook et Twitter ont vu leur valeur monter en flèche.

Les chiffres parlent

Le budget fiscal de l’année prochaine est fixé à un peu plus de 6 000 milliards de dollars. Si Bitcoin (BTC/USD) a 1% de chance de devenir la monnaie de réserve mondiale, cela équivaut à 60 milliards de dollars US. Avec une capitalisation boursière actuelle de 792 milliards de dollars et environ 60% de l’offre en circulation entre les mains de personnes qui ne veulent pas vendre, il existe encore une offre de 316 milliards de dollars disponible qui peut être échangée à tout moment.

Les États-Unis pourraient acheter du Bitcoin pour 20 milliards de dollars

Les États-Unis pourraient tenter d’acheter 60 milliards de dollars de Bitcoin, ce qui représenterait environ 20 % de l’offre en circulation échangeable et 1 % de son budget annuel. Cependant, de manière réaliste, les États-Unis pourraient acheter pour 20 milliards de dollars de Bitcoin aux prix d’aujourd’hui. Cela représenterait un peu plus de 2% du total de 21 millions soit environ 465 200 Bitcoin. Vu dans ce contexte, le pays deviendrait l’un des plus gros détenteurs de Bitcoin au monde, pour moins de 0,5% d’un budget annuel.

Rien à perdre

Si la valeur du Bitcoin continue d’augmenter, le pays sera mieux placé pour retirer la barre numérique de tout État national, conclut Pomp. Sinon, les États-Unis ont manqué un montant d’erreur d’arrondi.

