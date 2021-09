Voici pourquoi les experts pensent que Ripple pourrait gagner le procès contre SEC

in

Le procès XRP déposé par la SEC contre Ripple touche à sa fin, et près de 9 mois de va-et-vient, les experts se sont penchés sur l’issue possible de l’affaire. Le dernier développement dans l’affaire Ripple vs SEC a vu les défendeurs déposer une autre requête sous scellés pour deux pièces à conviction de l’Interrogatories Dispute, que la SEC a déposée sous scellés à l’appui de sa lettre du 8 septembre 2021.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP Ripple dépose une requête pour sceller des pièces concernant une requête en contravention aux réponses aux interrogatoires identifiant la théorie de la façon dont le test de Howey s’applique aux transactions en XRP au cours des 8 dernières années.https://t.co/ J9F4DhKfGq – James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) 16 septembre 2021

D’autre part, la SEC a également déposé pour sceller 13 documents clés que Ripple a exigés, affirmant qu’il s’agit de documents internes qui ne peuvent pas être mis dans le domaine public. Le plus gros point de conflit est avec le projet de discours de l’ancien directeur de la SEC, William Hinman, qui affirmait qu’Ethereum était devenu une non-sécurité au fil du temps, le développement du réseau le rendant plus décentralisé. Cependant, la SEC affirme que ces commentaires ont été faits par Hinman à titre personnel et ne peuvent donc pas être utilisés par les défendeurs comme motif de rejet de l’affaire.

Des experts juridiques prétendent que Ripple gagnerait l’affaire

La menace de la SEC envers Coinbase sur son produit de prêt non lié a unifié la communauté crypto contre la SEC et a également mis en évidence les failles des réglementations de sécurité existantes. Jhon E Deaton de CryptoLaw a souligné que le discours de Hinman concernant Ethereum pourrait jouer en faveur de Ripple.

Qui se souvient dans la déposition de Hinman de la question suivante : « si vous appeliez 10 cabinets d’avocats différents, vous obtiendriez 10 réponses différentes ? Cela va aux facteurs externes auxquels sont confrontés les acteurs du marché tels que @Ripple. – John E Deaton (@JohnEDeaton1) 17 septembre 2021

Charles Gasparino de Fox Business a parlé à la SEC de la logique derrière XRP mais pas Ether (ETH), à laquelle l’agence d’application a donné une réponse assez vague. Selon Gasparino, SEC a affirmé qu’Ether avait un écosystème bien développé qui était suffisamment décentralisé pour être considéré comme non sécuritaire. Alors que l’infrastructure de Ripple est toujours en cours de construction, le jeton utilisé est donc considéré comme une sécurité.

(2/2) totalement construit et depuis des années, c’est donc clairement une marchandise. @HesterPeirce soutient que tout peut être le cas, mais alors que @SECGov coupe les cheveux en quatre, l’innovation en matière de cryptographie est étouffée. Développement – Charles Gasparino (@CGasparino) 15 septembre 2021

Gasparino a cependant fait valoir que le moment choisi pour le procès de la SEC appelle un examen minutieux puisque l’affaire a été déposée quelques jours seulement avant le départ de l’ancien chef de la SEC, Jay Clayton.

(2/2) est connu pour se plier aux préoccupations du personnel. Cela ne veut pas dire que c’est une bonne affaire ; en fait, la protection du gazon est un symptôme de la façon dont les #crypto-monnaies #blockchain sont réglementées et pourquoi nous avons besoin de cohérence immédiatement ou nous ferons nettoyer nos horloges sur cette technologie par la Chine – Charles Gasparino (@CGasparino) 16 septembre 2021

Les partisans du XRP ont même affirmé que la décision de donner à Ethereum un laissez-passer gratuit pour l’examen réglementaire était basée sur des gains personnels pour les dirigeants de la SEC, dont Hinman et Clayton. Alors que Ripple a affirmé qu’il n’accepterait pas le règlement car il est confiant dans ses chances, l’issue de l’affaire pourrait définir l’avenir des réglementations cryptographiques aux États-Unis.

