Voici pourquoi les films Marvel ont tellement plus de succès que DC, selon un écrivain de DC

Les films de bandes dessinées dominent le box-office depuis plus d’une décennie maintenant. Depuis qu’Iron Man est sorti en salles en 2008, l’univers cinématographique Marvel a rapporté plus de 22 milliards de dollars dans le monde. DC a tenté de lui emboîter le pas avec son propre univers cinématographique à partir de 2013 avec la sortie de Man of Steel. Au cours des huit dernières années, DC Extended Universe a fait des millions de fans, mais il n’a pas été aussi cohérent ou cohérent que le MCU. Il n’y a eu que neuf films DCEU à ce jour, et ils ont rapporté 5,6 milliards de dollars au box-office mondial. Alors pourquoi Marvel a-t-il eu tellement plus de succès que DC ? L’un des meilleurs scénaristes du DCEU pourrait avoir la réponse.

La semaine dernière, The Hollywood Reporter a publié une interview du scénariste David S. Goyer. En plus d’écrire Man of Steel et Batman v Superman : Dawn of Justice, Goyer a co-écrit la trilogie Christopher Nolan Dark Knight. Son travail a contribué à ouvrir la voie à l’arrivée de DC Films.

En tant que tel, ses commentaires concernant les ambitions théâtrales de DC sont particulièrement intéressants. Voici ce qu’il a dit lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait ensuite s’il était en charge :

Je pense que l’un des problèmes est que Marvel a eu un leadership constant au cours des 15 dernières années ou plus, contrairement à DC. Il y a eu tous ces changements en termes de qui dirige DC. C’est fondamentalement très difficile. Il est difficile de progresser lorsque le leadership change. L’une des autres choses qui ont fait le succès incroyable de Marvel est que toutes leurs adaptations sont fidèles au matériel source. Ant-Man se sent comme Ant-Man. Le Hulk ressemble au Hulk. Ils n’essaient pas de changer les choses. Je dirais, essayez de vous rapprocher de l’intention initiale. Il s’agit donc d’avoir un univers cohérent, d’avoir un leadership cohérent et de rester fidèle au matériel source.

Kevin Feige est un fidèle de Marvel depuis plus de deux décennies. Il a commencé en tant que producteur sur les films pré-MCU, a été nommé président de la production pour Marvel Studios en 2007, et dirige maintenant l’ensemble de l’entreprise. Il a eu son mot à dire dans tous les projets depuis le lancement du MCU en 2008, et cela se voit.

Cela ne veut pas dire qu’il est le seul responsable du succès des films et des émissions de Marvel – et il ne voudrait pas non plus s’en attribuer le mérite – mais avoir une voix singulière au sommet depuis plus d’une décennie est l’une des principales différences entre Marvel et DC.

Il y a des rumeurs selon lesquelles DC pourrait faire une suite directe à Man of Steel. Pour l’instant, Goyer se concentre sur sa nouvelle émission, Foundation, qui sera diffusée sur Apple TV+ le 24 septembre.

