Voici pourquoi les frais de transaction moyens de Cardano (ADA) ont augmenté de 1 500% au cours de la dernière année

Les données de Messari montrent que, sur un an, les frais de transaction moyens sur le réseau Cardano sont passés de 0,03 $ à 0,47 $, ce qui représente une augmentation de 1 466 %.

Les frais de transaction sont calculés en ADA à un taux majoritairement fixe ou constant. Par conséquent, il est prévu qu’à mesure que le prix de l’ADA augmente, les frais de transaction en dollars augmentent également.

Cependant, si le prix de l’ADA augmente à l’avenir, ce qui est prévu au fur et à mesure que l’écosystème dApp se remplit, la grande crainte est qu’il devienne trop coûteux de faire des transactions sur Cardano.

Comment sont calculés les frais de transaction ?

Pour que les transactions fonctionnent sur Cardano, les utilisateurs doivent payer des frais minimes. Cela incite les opérateurs de pool de participation (SPO) à maintenir le réseau en marche. Et cela augmente également la sécurité du réseau en rendant les attaques par déni de service distribué (DDoS) coûteuses pour les attaquants qui spamment le réseau avec des transactions factices.

Les frais minimaux sont calculés à l’aide de la formule taille a+bx. Où « a » = 0,155381 ADA, « b » = 0,000043946 ADA/octet et « taille » = la taille de la transaction en octets.

IOHK calcule une transaction de 200 octets, ce qui est typique, avec des frais minimaux de 0,1641802 ADA, ou 0,3497 $ au prix d’aujourd’hui.

0,155381 ADA + 0,000043946 ADA/octet × 200 octets = 0,1641702 ADA

En dérivant « a » et « b », IOHK a déclaré avoir pris en compte plusieurs facteurs tels que le coût de la mémoire, le nombre moyen de transactions par seconde, etc. pour obtenir des valeurs minimales. De cette façon, ils pourraient atteindre les objectifs de prévention des attaques DDoS tout en maintenant les SPO suffisamment rémunérés pour leurs efforts et leurs coûts d’exploitation.

« Combien coûte un octet de mémoire informatique ? Combien de transactions y aura-t-il en moyenne par seconde ? Quelle sera la taille moyenne d’une transaction ? Combien cela coûte-t-il d’exécuter un nœud complet ? »

En d’autres termes, l’IOHK a mis en place le système de redevances dans un équilibre délicat pour tenir compte de la sécurité et de l’efficacité du réseau au moindre coût estimé.

Cardano est-il économiquement évolutif ?

Les paramètres ci-dessus ont été définis il y a plus de quatre ans. À l’époque, le prix de l’ADA était d’environ 0,02 $. Cependant, une flambée du prix de l’ADA depuis lors a considérablement augmenté les frais de transaction.

Les frais de transaction moyens actuels de 0,47 $ peuvent être acceptables pour de nombreux utilisateurs. Mais que se passe-t-il si le prix de l’ADA atteint 10 $ ? Plus encore, cela n’obligerait-il pas les utilisateurs des régions moins développées à aller ailleurs ?

Cependant, le PDG de l’IOHK, Charles Hoskinson, ne considère pas cela comme un problème. Dans une récente AMA, Hoskinson a abordé ce problème en remerciant Voltaire et Catalyst, les détenteurs de jetons peuvent voter sur des propositions visant à réduire les frais le moment venu.

En tant que tels, les frais évolutifs sont quelque peu indirectement intégrés, ce qui en fait un problème à court terme uniquement.

