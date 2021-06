Voici pourquoi les gens pensent que l’engouement pour le NFT est officiellement terminé

L’espace des jetons non fongibles (NFT) a connu une immense croissance ces derniers mois. Mais une étude récente de Protos.com a révélé que les ventes avaient chuté de façon spectaculaire par rapport à ses ventes record de 102 millions de dollars le 3 mai.

L’étude a révélé que les ventes de NFT ont chuté de 90 % depuis cette période. Les données actuelles du marché révèlent que les ventes ont chuté de plus de 35% le mois dernier à 84 000 ventes NFT après en avoir enregistré 130 000 ce jour-là.

Une baisse de 90 % des ventes

Les ventes ont même encore baissé, puisque seulement 19,4 millions de dollars de ventes NFT ont été enregistrés la semaine dernière, donnant aux gens l’impression que l’engouement pour le NFT est terminé.

Dans l’ensemble, l’étude de Protos.com a révélé que depuis le 3 mai, l’écosystème NFT a chuté de 90% dans les performances globales du marché.

Par rapport à l’ensemble de l’espace cryptographique, les chercheurs ont noté que les performances du marché NFT ont diminué davantage que l’espace cryptographique général.

Le nombre de portefeuilles NFT avec des signes de mouvement quotidien du marché a également fortement diminué à 70% depuis mai, atteignant un creux de 3 900 contre 12 000 pendant sa période de pointe.

Le rapport a également révélé que la baisse n’est pas unique à une seule catégorie NFT, car elle affecte toutes les sections. Cela inclut les genres, les métavers, l’utilitaire, l’art, les objets de collection, la finance décentralisée et les jeux.

Les acheteurs sont intéressés par un autre NFT

En plus de la baisse des ventes de NFT signalée par Protos, les acheteurs exigent également de plus en plus un autre type de NFT.

Les ventes d’art numérique ont chuté depuis la vente record de 69 millions de dollars de Beeple le 11 mars. Actuellement, l’immobilier numérique et d’autres objets de collection tels que le « métaverse » sont de plus en plus demandés sur le marché du NFT. Ils attirent davantage l’intérêt des acheteurs et ternissent les arts numériques, qui étaient autrefois la principale attraction.

Les données de Protos montrent qu’environ 3 millions de dollars d’arts numériques ont été vendus cette semaine, contre 3,3 millions de dollars. dans les métaverses NFT ont été vendus au cours de la même période.

