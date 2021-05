Voici pourquoi les investisseurs en actions SOS devraient être vigilants

Votre portefeuille est en difficulté ? Sans porter de jugement sur la façon dont vous jouez sur le marché, SOS (NYSE:SOS) peut être là pour vous aider. Jetons un coup d’œil à ce qui se passe sur et sur le graphique des prix de l’action SOS, puis proposons une détermination bien alignée et ajustée au risque pour maintenir les investisseurs à flot.

Si l’on se fie à ce que Yahoo Finance dit à propos de SOS, la société est une société chinoise de crypto-monnaie, d’exploration de données et d’analyse. De plus, les vrilles commerciales de SOS incluent également des services de secours d’urgence médicaux, automobiles et financiers basés sur le cloud.

À première vue, il semble certainement qu’il se passe beaucoup de choses chez SOS. Et bien sûr, l’action SOS offre de nombreux mots à la mode associés à des marchés prometteurs.

SOS peut-il aussi vous vendre le pont de Brooklyn ? Peut-être, mais seulement si vous n’êtes pas alerte de ce qui se passe réellement.

SOS Stock et l’univers Reddit

La réalité la plus suivie et la plus usée est la place de SOS dans l’univers Reddit. Oui, SOS est encore une autre action marquée pour la musculation par les commerçants de détail essayant d’uniformiser les règles du jeu à Wall Street.

Bien sûr, les Redditors à la recherche de trésors cachés cotés en bourse sur Wallstreetbets ont fait des actions fortement à découvert et des sociétés laissées pour mortes comme GameStop (NYSE:GME) et AMC (NYSE:AMC) dans des pièces sensationnelles de courte durée.

Que les investisseurs désapprouvent ou non un tel comportement, la folie a, grâce à des secondaires bien placés, contribué à créer la possibilité de baux à vie à plus long terme pour chacune de ces sociétés. Alors, SOS pourrait-il être la prochaine vraie affaire offrant une vue d’ensemble plus durable et haussière pour ses investisseurs ? Probablement pas.

Peu probable de rester

Jeudi, le SOS a bondi de 16%. L’offre était coincée entre le gain de près de 5 % de GME et le thriller digne du pop-corn de 36 % d’AMC. Mais ne tenez pas pour acquis la force de SOS. Realize SOS coche toutes les bonnes cases pour un stock qui est très peu susceptible de rester.

Du domicile étranger de SOS, du manque de couverture de Street, des actions à bas prix, de la valorisation des petites capitalisations et des intérêts à découvert de 10 %, lorsqu’il s’agit de l’action SOS « c’est ce qu’elle est ». Et aujourd’hui, rechercher des explications plus significatives de la longévité – telles que les actions qui se renforcent grâce à une offre en Bitcoin (CCC:BTC-USD) ou d’autres rationalisations précipitées et pleines d’espoir – est idiot.

En fin de compte, si vous envisagez d’acheter ou si vous êtes long d’actions SOS, accueillez simplement la réalité d’une campagne de pompage et de vidage en cours. Ne croyez pas que SOS est le prochain GME, AMC. Ou plus stupidement je pense que c’est la prochaine Pomme (NASDAQ :AAPL) ou alors Netflix (NASDAQ :NFLX). Et si les investisseurs peuvent le faire, ils devraient être OK.

Graphique hebdomadaire des prix de l’action SOS

Un coup d’œil au graphique hebdomadaire des cours de l’action SOS laisse présager que le chandelier d’inversion engloutissant de cette semaine pourrait trouver une suite la semaine prochaine. Une ligne de tendance baissière a été brisée, une stochastique survendue est correctement alignée et se recroqueville. Et le volume arrive au-dessus de la moyenne et montre le plus grand intérêt depuis plus d’un mois.

Voilà la bonne nouvelle. Ou du moins, c’est la carotte pour attirer les investisseurs SOS.

L’inconvénient de l’action SOS est ce qui a déjà été prudemment souligné et où les secondes chances sur le graphique des prix sont beaucoup moins susceptibles de s’installer. De plus, et compte tenu des récents avertissements des pics de volume verts moins que haussiers de SOS, dépasser son accueil devrait s’avérer une erreur coûteuse.

En bout de ligne et tout d’abord, il n’est pas exclu que 4,50 $ à 5 $ raisonnablement. Et avec des actions proches de 3,70 $, peut-être que SOS a du sens pour certains investisseurs ?

Il n’y a pas de jugement ici. Mais si vous êtes comme moi et que vous appréciez ce que c’est, SOS n’est pas non plus en mesure de sauver le portefeuille.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.