Voici pourquoi les investisseurs en crypto-monnaie en Inde ne devraient pas agir à la hâte sur les rumeurs d’interdiction de crypto

Un grand nombre d’utilisateurs de crypto sur les bourses indiennes ont eu recours à la vente de panique au milieu des rumeurs d’une proposition d’interdiction des crypto-monnaies dans le cadre du prochain projet de loi sur la crypto au Parlement. Cependant, les experts suggèrent que les investisseurs en crypto ne devraient pas recourir à la vente de panique, car on ne sait encore rien du contenu du projet de loi. Ils disent en outre que les investisseurs en crypto dans le pays devraient rester calmes, faire leurs propres recherches avant d’arriver à une conclusion précipitée. Les investisseurs devraient également attendre une déclaration du gouvernement à ce sujet et ne pas trop se fier aux informations provenant de sources secondaires.

Un projet de loi visant à réglementer les crypto-monnaies en Inde devrait être présenté au Parlement lors de la prochaine session d’hiver. Le projet de loi est intitulé « Le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle 2021 ».

Il est intéressant de noter qu’il n’y a eu aucun changement dans la description du projet de loi listé pour présentation au Parlement précédemment. Il continue d’indiquer : « Créer un cadre facilitant la création de la monnaie numérique officielle qui sera émise par la Banque de réserve de l’Inde. Le projet de loi cherche également à interdire toutes les crypto-monnaies privées en Inde, cependant, il autorise certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations.

Compte tenu du nombre de discussions publiques sur la crypto au cours des 5 à 6 derniers mois et des déclarations du gouvernement sur la nécessité de réglementer et de ne pas interdire la crypto, les experts s’étonnent qu’il n’y ait aucun changement dans la description du projet de loi qui sera présenté au Parlement. . Certains pensent même qu’il peut s’agir d’une erreur d’écriture, car le gouvernement a récemment été d’avis de réglementer, et non d’interdire les crypto-monnaies en Inde.

La description mentionnée dans le Bulletin Lok Sabha elle-même a de nombreuses formulations douteuses. Par exemple, il mentionne que le « projet de loi cherche également à interdire toutes les crypto-monnaies privées en Inde ».

Qu’est-ce que la crypto-monnaie privée ?

L’utilisation du mot « privé » dans la description ci-dessus a apparemment conduit à des ventes de panique depuis hier. Comme il existe un point de vue selon lequel l’interdiction des crypto-monnaies « privées » signifierait une interdiction de tous les types d’actifs cryptographiques non approuvés ou soutenus par le gouvernement. Il existe un autre point de vue, largement diffusé sur les réseaux sociaux, selon lequel, étant donné que les pièces populaires comme Bitcoin, Ethereum, etc. sont échangées publiquement et que leurs transactions peuvent être suivies, elles ne peuvent pas être interdites.

Cependant, les experts disent que le gouvernement devrait clarifier ce que cela signifie en utilisant des « crypto-monnaies privées ». Sharat Chandra, Blockchain et Emerging Tech Evangelist, a déclaré à FE Online : « C’est là que le gouvernement doit être franc. Comment définissent-ils les crypto-monnaies ? Si je symbolise un élément d’un actif du monde réel, disons un bien immobilier, ou des actions d’ailleurs, comment ce jeton de chiffrement sera-t-il traité ? Idéalement, un cadre d’évaluation devrait être conçu pour classer les jetons en fonction de leur utilité et de leurs cas d’utilisation. Il n’y a pas d’approche unique.

Le fondateur de Bitinning, Kashif Raza, a déclaré qu’il n’y avait rien de tel que les crypto-monnaies privées. Au lieu de cela, il existe des pièces de confidentialité comme Monero. «Mais ces pièces de confidentialité ne sont pas très populaires parmi les investisseurs. En ce qui concerne les crypto-monnaies populaires comme Bitcoin, les transactions sur celles-ci peuvent être suivies », a déclaré Raza à FE Online.

Les tentatives d’interdiction de la cryptographie n’ont pas réussi dans d’autres pays. En fait, aucun pays au monde n’a complètement interdit les crypto-monnaies. Même ceux qui ont essayé ont échoué.

Raza craint que si le gouvernement indien décidait d’interdire complètement les crypto-monnaies, cela pourrait conduire à un marketing noir où les investisseurs crypto finiraient par perdre plus d’argent.

La description du projet de loi mentionne également une portée pour certaines exemptions. Raza a déclaré que si le gouvernement optait pour une interdiction complète des crypto-monnaies, des exceptions pour la détention ou l’utilisation de certaines pièces pourraient être prévues à des fins éducatives.

Chandra a déclaré que les pièces stables peuvent être une exception, car il existe un cas établi d’utilisation de pièces stables pour des règlements de paiement plus rapides. Visa et Mastercard utilisent déjà des stablecoins sur leurs réseaux de paiement

Shivam Thakral, PDG de BuyUcoin, a déclaré: « Je pense que les crypto-actifs populaires comme Bitcoin, Ethereum seront pré-approuvés par les régulateurs pour être cotés en bourse. »

