Voici pourquoi les Memphis Grizzlies pourraient débarquer Franz Wagner

Les Memphis Grizzlies ont été la première équipe à effectuer un gros échange au cours de la semaine du repêchage de la NBA 2021, se déplaçant apparemment pour acquérir le choix n ° 10 lors du repêchage de jeudi.

Alors que les premiers rapports de Jonathan Givony d’ESPN et de Jonathan Wasserman de Bleacher Report suggèrent que le prodige australien Josh Giddey est le favori présumé de Memphis, je ne pense pas que nous devrions en être trop sûrs pour le moment. Givony a également associé Franz Wagner du Michigan comme cible potentielle, et pour être franc, c’est le nom que je garderais à l’œil pour les Grizzlies.

En février, j’ai publié un brouillon fictif qui prévoyait que Wagner finirait par jouer pour Taylor Jenkins sur les Grizzlies.

Pour des raisons égoïstes, ce serait assez amusant de dire que j’ai pu prédire un choix de repêchage aussi longtemps à l’avance. Cependant, il y avait une méthode à la folie et cela impliquait une analyse de la part de quelqu’un qui suit l’équipe de plus près que je ne l’ai jamais fait.

Shawn Coleman, qui écrit pour Grizzly Bear Blues de SB Nation, a utilisé de brillantes recherches pour identifier les cibles potentielles du projet que le front office de Memphis aurait pu convoiter lors du repêchage de la NBA 2020.

Coleman a examiné certains des joueurs que le directeur général des Grizzlies, Zach Kleiman, a ajoutés au cours des dernières années (Brandon Clarke, De’Anthony Melton et John Konchar) pour déterminer ce qu’il valorise chez un espoir. Voici son évaluation :

« D’un point de vue qualitatif, ces joueurs sont très productifs et intelligents, ils jouent avec énergie et passion des deux côtés du terrain et font preuve d’un bon caractère et d’un désir de s’améliorer. D’un point de vue quantitatif, ces acteurs sont efficaces, peuvent contribuer de différentes manières et peuvent constamment créer des opportunités avantageuses. »

Il a ensuite procédé à la rétro-ingénierie de certaines statistiques qui s’appliquaient à Clarke, Konchar et Melton pour trouver des joueurs qui correspondent à des profils similaires. Les joueurs qu’il a ciblés étaient Xavier Tillman, Desmond Bane et Killian Tillie. Memphis a débarqué tous les trois.

Bien sûr, il y a de fortes chances que les Grizzlies s’écartent de ce qu’ils ont fait les années précédentes. En fait, j’ai même entendu autant de gens qui ont parlé à For The Win sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement au nom de l’équipe.

Cependant, les caractéristiques des valeurs de Kleiman sont plus qu’indicatifs du type de polyvalence que Memphis recherche dans sa philosophie de consolidation d’équipe.

Coleman a identifié ces caractéristiques comme une sélection de coups efficace, une valeur ajoutée au-delà de la notation et du jeu défensif. Dans cet esprit, j’ai fait de mon mieux pour cosplayer en tant que « mathologue » et j’ai inséré quelques chiffres. J’ai recherché des basketteurs universitaires répondant aux critères suivants :

Sélection de tir efficace – Pourcentage de vrais tireurs de 58% ou mieux

Valeur ajoutée au-delà de la notation : Pourcentage de rebond défensif et pourcentage d’assistance de 17 % ou plus ; pourcentage de chiffre d’affaires inférieur à 20%

Jeu défensif : Pourcentage de blocage supérieur à 3% et pourcentage de vol supérieur à 2%

En utilisant les filtres incroyables de BartTorvik.com, voici les résultats que j’ai trouvés :

Depuis 2017, il n’y a que dix-sept joueurs qui répondent aux critères que j’ai énumérés ci-dessus. Quatre de ces joueurs (Tillman, Konchar, Clarke et Jontay Porter) ont joué sur les Grizzlies la saison dernière.

Trois autres de ces joueurs – Neemias Queta, Cameron Krutwig et Wagner – sont éligibles pour le repêchage de la NBA 2021. Remarque : Gaige Prim, qui a également atteint ces seuils, utilise une autre année d’éligibilité et retournera dans l’État du Missouri.

Sur la base du fait que Wagner est projeté dans cette plage d’où ils sélectionneront maintenant qu’ils possèdent les droits sur le dixième choix du repêchage, cela vaut au moins la peine d’avoir la discussion.

(Il convient également de souligner à la fois Neemias Queta et Cameron Krutwig comme options potentielles pour les Grizzlies au deuxième tour ou via une agence libre non repêchée, mais nous garderons cela pour une autre fois.)

Wagner n’est en aucun cas un joueur parfait et son dernier match de basket-ball universitaire a peut-être un peu aigri son stock de repêchage. Il était 1 pour 10 sur le terrain lors d’une défaite contre UCLA qui a éliminé ses Wolverines du tournoi de la NCAA. Il a raté deux tirs à trois points au dernier quart, dont un ballon aérien sur un éventuel vainqueur du match.

Mais il est une perspective beaucoup plus complète que ce jeu ne l’aurait suggéré. Sa boîte plus-moins (une statistique avancée fourre-tout qui mesure l’impact global sur la victoire d’un joueur pour une équipe) s’est classée troisième parmi tous les underclassmen la saison dernière.

Wagner est aussi encore très jeune. Il a joué deux ans au basket-ball universitaire, mais il est encore plus jeune que plusieurs étudiants de première année notables, dont Evan Mobley, Jalen Suggs, Scottie Barnes et Sharife Cooper. De plus, il grandit littéralement. Lundi après-midi, il a déclaré aux journalistes qu’il mesurait près de 6 pieds 11 pouces, ce qui est nettement plus grand que ce qu’il était inscrit au Michigan.

Je ne dis pas non plus que je suis Nostradamus ou que la boule de cristal indique que Wagner-à-Memphis est une chose sûre. Même si ce choix finit par être Wagner, Coleman mérite tout le crédit ici. Cependant, ce n’est pas parce que les premiers rapports indiquent que les Grizzlies vont avec Giddey que nous devrions tout de suite exclure Wagner.

