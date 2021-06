via Twitter

*Le nom Karen a chuté en popularité, car plus personne ne veut attribuer le surnom à ses bébés filles, selon les données publiées par la Social Security Administration.

Selon Yahoo News, tout au long de 2020, le nom de Karen a perdu 171 places sur la liste de popularité, passant d’un minimum de 660 au numéro 831.

Voici d’autres extraits du Huffington Post :

Cette baisse fait de Karen le nom avec la 14e plus forte baisse sur la liste des filles en 2020 et marque son classement le plus bas sur la liste annuelle SSA depuis l’année 1927. L’année dernière, seulement 325 bébés filles ont été nommées Karen, contre 439 en 2019. Lorsque le nom était à son apogée en tant que troisième nom le plus populaire pour les filles en 1965, il y avait près de 33 000 Karens nouveau-nés.

Tel que rapporté par TMZ, le nouveau creux peut être attribué à la vague de femmes blanches racistes et déséquilibrées appelant la police sur les Noirs pour des raisons insignifiantes. Les réseaux sociaux ont surnommé ces femmes « Karen ». Nous avons vu Central Park Karen, Cornerstone Caroline, SoCal Karen, Key Fob Kelly et BBQ Becky – tous deviennent viraux à cause de leurs singeries sauvages.

Le dictionnaire urbain définit une “Karen” comme une “femme d’âge moyen, typiquement blonde, qui fait des solutions aux problèmes des autres un inconvénient pour elle même si elle n’est même pas affectée de près”.

Pendant ce temps, les trois premiers prénoms féminins sont Olivia, Emma et Ava, et les parents choisissent les prénoms Liam, Noah et Oliver pour les bébés garçons, selon le rapport.