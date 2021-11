Voici pourquoi les prix des iPhone 13 et iPhone 13 Pro sont toujours aussi élevés

L’iPhone 13 que vous voulez pourrait être plus difficile à trouver, car Apple a toujours du mal à répondre à la demande près de deux mois après son lancement. De plus, vous devrez peut-être attendre encore plus longtemps pour obtenir le téléphone à un prix inférieur si vous attendiez d’acheter un iPhone 13 d’occasion légèrement utilisé pour économiser de l’argent. C’est parce que les modèles d’iPhone 13 conservent mieux leur valeur que leurs prédécesseurs. Selon une nouvelle étude, la pénurie de composants combinée à une demande accrue pour les modèles d’iPhone 13 sont responsables de ce phénomène.

SellCell a examiné les données de plus de 45 fournisseurs de rachat enregistrés pour déterminer le taux de dépréciation du prix de l’iPhone 13 au cours des deux premiers mois depuis le lancement. La société a ensuite comparé les données de l’iPhone 13 à des informations similaires pour l’iPhone 12 et l’iPhone 11.

La société explique que tous les téléphones commencent à perdre de la valeur dès qu’ils arrivent dans les magasins. Même ainsi, l’iPhone 13 a mieux conservé sa valeur que les produits phares précédents.

Le taux de dépréciation du prix de l’iPhone 13

SellCell a noté une dépréciation de 25,5% du prix d’origine sur l’ensemble de la gamme au cours des deux premiers mois. C’est « un chiffre d’amortissement sans précédent et le plus bas à ce jour pour un lancement d’iPhone ».

La dépréciation du prix de l’iPhone 13 est inférieure de 19,1% à celle de l’iPhone 11. De même, elle est inférieure de 15,5% à la baisse de prix de l’iPhone 12 pour la même période. De plus, l’iPhone 13 a perdu l’essentiel de sa valeur après le premier mois, soit environ 24,9%. L’ensemble de la gamme s’est ensuite déprécié de 0,6% en moyenne le deuxième mois par rapport au premier.

Ce qui est également surprenant, c’est que la valeur de certains modèles d’iPhone 13 a augmenté entre le premier et le deuxième mois. Les versions 1 To, 512 Go et 128 Go de l’iPhone 13 Po Max font partie de ce groupe. De même, les modèles iPhone 13 Pro de 256 Go et 128 Go et l’iPhone 13 mini de 512 Go reprennent de la valeur au cours du deuxième mois.

Une dépréciation moyenne du prix de l’iPhone 13 de 25,5% après deux mois semble assez impressionnante. Cela signifie que vous pouvez économiser jusqu’à 25 % sur un iPhone 13 d’occasion dès maintenant. Cela suppose que vous pouvez trouver le modèle que vous voulez. Mais vous auriez réalisé des économies beaucoup plus importantes le deuxième mois après le lancement des séries iPhone 12 et iPhone 11.

La dépréciation du prix de l’iPhone 13 pendant les deux premiers mois après le lancement. Source de l’image : SellCell

Autrement dit, si vous échangez fréquemment des smartphones, l’achat d’un iPhone 13 signifie que vous récupérez plus d’argent une fois que vous vous en lassez et que vous l’échangez.

Ce que signifient les données sur la baisse des prix

Cela ne signifie pas, cependant, qu’Apple vendra les modèles d’iPhone 13 à des prix inférieurs. Vous devrez rechercher des remises auprès de détaillants tiers comme Amazon ou des transporteurs eux-mêmes.

L’étude de SellCell indique que tant qu’Apple aura du mal à répondre à la demande de l’iPhone 13, le prix ne risque pas de se déprécier de manière plus significative. De plus, l’étude indique que l’iPhone 14 ne connaîtra probablement pas un comportement de prix similaire à moins que les pénuries de puces continuent d’avoir un impact sur l’électronique jusqu’en 2023.

Plutôt que d’attendre que le prix de l’iPhone 13 d’occasion baisse pour obtenir le modèle que vous souhaitez, vous pouvez envisager de profiter de l’une des offres iPhone 13 Black Friday. Les transporteurs font des économies aux acheteurs en ce moment. Mais, pour tirer le meilleur parti de ces économies, vous devrez souvent échanger votre appareil existant. S’il s’agit d’un iPhone plus ancien, vous obtiendrez probablement de meilleurs prix de reprise. De plus, les économies que vous obtenez sont souvent appliquées via des factures de crédit mensuelles

Par ailleurs, des rapports indiquent qu’Apple augmente la production de l’iPhone 13, auquel cas la dépréciation des prix pourrait suivre les tendances précédentes. Si tel est le cas, vous voudrez peut-être attendre quelques mois de plus pour acheter un iPhone 13 d’occasion moins cher.

L’étude SellCell complète est disponible sur ce lien dans son intégralité. Il contient des données sur la dépréciation des prix au-delà des deux premiers mois pour l’iPhone 12 et l’iPhone 11. Cela peut vous aider à décider quand, comment et quel modèle d’iPhone 13 acheter.