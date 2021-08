Voici pourquoi les robots de Halo Infinite agissent comme des personnes

Le test technique de Halo Infinite – un aperçu de son mode multijoueur gratuit – a donné aux joueurs un premier aperçu de certaines des nouvelles fonctionnalités ajoutées au jeu. Ce à quoi ils ne s’attendaient peut-être pas, ce sont des robots capables de mitrailler, de tirer et de tuer des joueurs comme s’ils étaient eux-mêmes des humains. Selon un rapport de Kotaku, le développeur 343 Industries a réussi à faire fonctionner les robots à un niveau aussi élevé en les basant sur de vrais joueurs Halo.

S’adressant à Kotaku, Brie Chin-Deyerle, ingénieure en chef du gameplay de 343 Industries, et Sara Stern, conceptrice multijoueur, ont soigneusement observé comment les joueurs se déplacent et interagissent pendant les tests de jeu internes. “Nous avons essayé de comprendre pourquoi les gens font ce qu’ils font en multijoueur, puis comment nous pourrions modéliser ces choix”, ont déclaré les développeurs.

L’équipe de 343 a d’abord compris comment faire en sorte que les robots effectuent des actions de base comme se déplacer et tirer. Cependant, des tactiques plus avancées sont venues plus tard, ainsi qu’un développement plus difficile. Pour que les bots fonctionnent comme des joueurs avancés, les développeurs devaient leur faire reconnaître les choses que les joueurs familiers avec une carte comprendraient, qu’il s’agisse de raccourcis, de passages cachés ou d’angles serrés pour les prises de vue.

À la fin du test technique de Halo Infinite, les robots du jeu étaient les plus difficiles. Après avoir vaincu 1,2 million de bots, 343 ont augmenté la difficulté de Marine, le deuxième plus bas, à ODST. Cependant, 343 a donné aux bots un coup de pouce supplémentaire à la difficulté Spartan, permettant à l’IA de lire le même radar en jeu que les joueurs utilisent.

Alors que son IA nouvelle et améliorée permettra aux joueurs de s’entraîner convenablement en multijoueur (et sans se faire prendre de thé), la grande question ici est de savoir si ces nouveaux systèmes d’IA s’étendront à la campagne du jeu. L’IA ennemie qui utilise des tactiques et réagit aux actions des joueurs est un élément essentiel de la franchise Halo depuis ses débuts avec Combat Evolved, et Halo Infinite pourrait être le prochain grand pas en avant à cet égard. Un autre test technique pour Infinite est également en cours, et y entrer est aussi simple que de s’inscrire à Halo Insider.

