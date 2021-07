Voici pourquoi ‘Les Simpson’ continue de prédire l’avenir avec ses épisodes

Les fans disent souvent que Les Simpsons “ont prédit l’avenir” – à tel point que la blague est usée, mal citée et disséquée. Les Simpsons ont dépeint de nombreux événements absurdes à son époque qui se sont depuis “réalisés” dans une certaine mesure, amenant les fans à poser des théories du complot selon lesquelles la série a une sorte de pouvoir prémonitoire. Un nouveau rapport du New York Times examine ces théories de plus près.

Certains des événements du monde réel que les fans ont « prédits » en plaisantant sur les Simpson incluent le 11 septembre, la présidence Trump, la prise de contrôle de Fox par Disney et la découverte de la particule du boson de Higgs. Selon la mesure dans laquelle vous êtes prêt à étendre la définition d’une “prédiction”, vous pourriez affirmer qu’elle a prédit des dizaines d’événements, en utilisant des personnages comme remplaçants pour des figures du monde réel. Les fans attribuent généralement ces prédictions aux écrivains, affirmant soit que les écrivains doivent être des génies, soit qu’ils doivent avoir conclu un pacte avec un démon en échange d’un pouvoir d’un autre monde. Le showrunner Al Jean a déclaré au Times que la raison pour laquelle les scénaristes semblent prémonitoires est que “c’est juste une sorte d’état d’esprit que nous avons et que nous pensons un an à l’avance”.

“Je prédis que les gens feront trop de nos grandes prédictions”, a-t-il ajouté en plaisantant. Les Simpsons sont connus pour sensibiliser le public aux scénaristes de télévision et les présenter comme de grandes stars de l’industrie. De nos jours, la plupart des gens savent que les scénaristes ont plus de pouvoir que les réalisateurs et les membres de la distribution lorsqu’il s’agit de prendre des décisions créatives sur les plateaux de télévision, et vous pouvez en partie remercier les Simpsons pour cela. Jean a déclaré que l’immense talent de sa chambre d’écrivain était la meilleure explication de certaines des prédictions réelles de la série.

“Quand autant de gens intelligents produisent une émission de télévision, cela fait forcément des prédictions surprenantes”, a-t-il déclaré. Il a également cité la durée de vie extrêmement longue de la série. En plus de trois décennies à la télévision, les Simpsons ont raconté tellement d’histoires qu’il est statistiquement probable que certaines d’entre elles se soient réalisées.

Enfin, l’auteur, le Dr Bernard Beitman, a donné au Times ce qui se rapproche le plus d’une explication paranormale des prédictions des Simpson. Il a suggéré que les Simpsons ont créé ce qu’il appelle une “psychosphère”, où une atmosphère mentale collective ou “un esprit de groupe en action” peut manifester la réalité au fil du temps. Il a déclaré: “Dans les bonnes conditions, nous pouvons savoir des choses que nous ne savons pas que nous savons, et nous pouvons parfois prédire des événements ou attirer ce que nous pensons.”

Quoi qu’ils fassent, les Simpsons continuent, alors espérons qu’ils ne dépeignent rien de trop horrible qui pourrait se réaliser plus tard. Les 32 saisons des Simpsons sont désormais diffusées en streaming sur Disney +, avec un essai gratuit ici pour les nouveaux abonnés. L’émission revient pour la saison 33 sur Fox le dimanche 26 septembre.

