Voici pourquoi les taureaux n’achètent pas le prix de Bitcoin à 50000 $

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Bitcoin (BTC) a rebondi sur le support de 51000 $ au cours des 44 derniers jours. En général, cela serait interprété comme une évolution positive, d’autant plus que le niveau de 50000 $ représente une avance de 75% en 2021.

Cependant, les investisseurs en crypto-monnaie ont tendance à se concentrer sur le court terme et sont toujours trop optimistes. Donc, le récit actuel pour Bitcoin devient lentement baissier, mais le sentiment mis à part, quelle histoire racontent les fondamentaux?

Cependant, il est possible que la baisse récente ait ses racines dans l’expiration des options de 1,55 milliard de dollars qui se produiront le 23 avril. Comme Cointelegraph l’a précédemment rapporté, les ours ont une avance de 340 millions de dollars sous 57 000 dollars. Cela pourrait également expliquer pourquoi les traders professionnels ont maintenu une position neutre malgré la baisse de 18% au cours des huit derniers jours.

Prix ​​Bitcoin sur Coinbase, USD. Source: TradingView

D’un autre côté, certains analystes comme Willy Woo ont déclaré que l’accident minier chinois du charbon avait provoqué une chute violente du hashrate du Bitcoin. Cet événement, ainsi que la panne de courant dans la région chinoise du Xinjiang, ont peut-être réduit la puissance de traitement du réseau de Bitcoin de 19% et exposé sa forte dépendance à l’énergie à base de charbon.

Alors que les critiques se sont précipités pour critiquer Bitcoin, le co-fondateur de Coin Metrics, Nic Carter, a présenté une réfutation bien documentée à certaines des principales allégations. Carter note que l’extraction de Bitcoin, qui est relativement portable, est concentrée dans les zones où l’électricité est inutilisée et bon marché.

De plus, alors que l’industrie aurifère est destructrice pour l’environnement et dépendante de l’énergie diesel, l’exploitation minière de Bitcoin peut fonctionner entièrement sur une énergie propre. Contrairement aux métaux précieux, la portabilité des mineurs de Bitcoin permet l’utilisation de ressources pétrolières et gazières précédemment gaspillées.

Dans tous les cas, les traders professionnels n’ont pas ajouté de positions lors de la récente correction des prix BTC.

Les traders professionnels ne vendent pas, mais ils n’achètent pas non plus à aucun niveau de prix.

Les principales bourses de crypto-monnaie fournissent des données sur le positionnement net long-court de leurs principaux traders. Cet indicateur est calculé en analysant les positions consolidées des clients sur les contrats au comptant, sur marge et à terme. Ce faisant, il fournit une vision plus claire de la tendance des traders professionnels à la hausse ou à la baisse.

Il est important de noter qu’il existe parfois des divergences méthodologiques entre les différents échanges, de sorte que les changements doivent être surveillés plutôt que des chiffres absolus.

Les principaux négociants en bourse ont un ratio long / court de Bitcoin. Source: Bybt

Le graphique ci-dessus montre que les principaux traders ont augmenté leur exposition entre le 14 avril et le 17 avril, tandis que le prix du Bitcoin était supérieur à 60000 $. En revanche, depuis cinq jours, ces baleines et tables d’arbitrage sont relativement plates.

Il convient de noter que le ratio actuel de 1,49 en faveur des acheteurs sur OKEx est toujours inférieur au niveau de 1,75 observé le 17 avril. Ces données indiquent que les principaux opérateurs ont réduit leurs positions au cours des cinq derniers jours.

Une tendance similaire a eu lieu sur Binance, où le ratio net long / short des principaux traders a culminé à 1,25 le 17 avril. Bien qu’il favorise légèrement les achats longs, l’indicateur actuel à 1,18 se situe dans la fourchette la plus basse des trois dernières semaines.

Enfin, les principaux traders de Huobi ont ajouté des positions longues entre le 14 et 18 avril, mais ont maintenu un ratio constant de 0,90.

Par conséquent, il ne fait aucun doute que les baleines et les tables d’arbitrage n’ajoutent pas à leurs positions longues alors même que BTC teste le support de 52000 $ avec une correction de 20% par rapport au sommet du 14 avril.

Cependant, les investisseurs sont encouragés à attendre l’expiration des options de vendredi avant de tirer des conclusions rapides.

Les opinions exprimées ici sont uniquement celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Tout mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques. Vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.