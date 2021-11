Voici pourquoi les téléphones Qualcomm peuvent recevoir des mises à jour avant les appareils MediaTek

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Un dirigeant de Xiaomi a donné un aperçu des philosophies de mise à jour de MediaTek et Qualcomm. MediaTek traiterait les mises à jour par lots, tandis que Qualcomm met à jour les produits en « parallèle ». Ce dernier conduit à une distribution plus rapide mais nécessite une main-d’œuvre plus importante.

Qualcomm a peut-être terminé 2020 derrière MediaTek dans les livraisons mondiales de puces pour smartphones, mais il surpasse toujours son rival dans un domaine clé : la vitesse de déploiement des mises à jour. Mais pourquoi est-ce? Grâce à un cadre de Xiaomi, nous avons une réponse possible.

Selon un article de Weibo publié par Li Ming de Xiaomi, les philosophies de mise à jour de Qualcomm et MediaTek ne pourraient pas être plus différentes. Selon Ming, les deux sociétés reçoivent le code de Google à l’avance pour s’assurer qu’elles sont prêtes lorsque les versions finales d’Android seront publiées. Cependant, Qualcomm choisit de livrer ses mises à jour en « parallèle » plutôt qu’en « lots » comme MediaTek. Pour Qualcomm, cela signifie effectivement qu’il travaille sur des mises à jour pour tous ses produits simultanément et non en groupes plus petits et limités.

Naturellement, cela conduit à un cycle de publication de mise à jour plus rapide et fluide qui garantit que la plupart des appareils Qualcomm voient les mises à jour plus tôt que leurs homologues MediaTek. Cependant, Ming suggère que l’approche échelonnée de MediaTek peut être due à des contraintes de main-d’œuvre.

Plus de lecture: Tout ce que vous devez savoir sur les chipsets pour smartphones

Dans les sondages, les lecteurs ont noté à plusieurs reprises à quel point les mises à jour rapides et fiables sont vitales lors de l’investissement dans un smartphone. Pour l’instant, il semble que Qualcomm remporte cette bataille particulière. Notamment, les déploiements de mise à jour plus lents de MediaTek n’affecteront probablement pas ses relations avec les acteurs de l’industrie. En 2020, Xiaomi était le plus gros client de l’entreprise utilisant du matériel MediaTek dans plusieurs téléphones milieu de gamme et économiques. Cela dit, les consommateurs pourraient ne pas être aussi patients avec le fabricant de chipset.

Quelle a été votre expérience de mise à jour sur les téléphones MediaTek dans le passé ? Assurez-vous de nous le faire savoir dans les commentaires.

commentaires