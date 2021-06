Voici pourquoi l’industrie de la coiffure pour hommes est en plein essor dans le monde

Des personnes de tous âges et de tous les coins du monde affluent maintenant vers les centres de restauration capillaire pour retrouver ce look jeune.

Auparavant, c’était les femmes qui faisaient tout leur possible pour conserver leur apparence, mais maintenant les hommes sont devenus très conscients de leur apparence et ne négligent aucun effort pour être à leur meilleur. Pour avoir l’air jeune, on peut vouloir une bonne quantité de cheveux sur la tête et la calvitie, surtout à un jeune âge, fait paraître la personne plus âgée et l’apparence jeune prend un coup. Ainsi, des personnes de tous âges et de tous les coins du monde affluent maintenant vers les centres de restauration capillaire pour retrouver ce regard jeune.

Profitant de cette affluence de patients, un grand nombre de cliniques de transplantation se sont soudainement multipliées et les médecins, avec peu ou pas d’expérience du tout, profitent de la situation, sans se rendre compte que la restauration et les greffes de cheveux sont des procédures très délicates et nécessitent une immense expérience pour donner cet aspect naturel au patient, qui est venu vers vous avec une grande foi et une énorme quantité d’attentes.Dr. Pradeep Sethi, co-fondateur d’Eugenix, MD, AIIMS, New Delhi et Dr. Arika Bansal, Alumni, MBBS, MD AIIMS New Delhi indique le nombre de personnes qui nous contactent chez Eugenix pour la restauration des cheveux. Ici, il faut mentionner que bien que le les résultats d’Eugenix sont parmi les meilleurs au monde, nous nous efforçons toujours de faire encore mieux, de redonner le sourire aux cas les plus difficiles, de restaurer leur apparence et leur confiance, et, pour sous-estimer, c’est ce qui nous donne plaisir aussi.

La sécurité des patients est la priorité absolue pendant le traitement de Covid

Le Dr Pradeep Sethi, co-fondateur d’Eugenix hair Sciences dit que nous avons toujours été prudents avec nos patients et leurs procédures d’accompagnement, mais cette pandémie a modifié toutes les équations et nous a obligés à le devenir encore plus, pour la sécurité de nos patients ainsi que celle de notre personnel et de nos médecins traitants.

Au début de cette maladie redoutée, qui a commencé il y a un an, nous avons suspendu toutes les procédures et fermé nos portes pour égaliser les patients. Pendant ce temps, nous avons stérilisé toute notre installation et isolé notre personnel dans notre enceinte. Après avoir testé notre personnel et nos médecins, nous nous sommes progressivement ouverts à très peu de procédures par semaine, cela aussi lorsque le nombre de cas actifs a commencé à baisser et que le verrouillage, imposé par notre gouvernement, a commencé à s’ouvrir progressivement, a ajouté le Dr Sethi.

Chaque patient qui est venu après cela devait avoir un rapport négatif Covid PCR, pas plus de 24 à 48 heures et on lui a dit de ne pas amener de préposé à l’intérieur de notre centre. Notre personnel soignant était masqué et portait des gants stérilisés et maintenait une distance sociale avec le patient. Un personnel limité était autorisé dans la salle d’opération, cela aussi après avoir enfilé un kit d’EPI et pris toutes les précautions nécessaires. Le patient a également dû revêtir des vêtements d’ergothérapie stérilisés et recevoir un masque facial frais et désinfecté avant d’être emmené dans la salle d’opération pour la procédure, a déclaré le Dr Sethi.

Jusqu’à aujourd’hui, notre personnel et nos médecins sont régulièrement testés et toute personne ayant la moindre plainte est immédiatement isolée et traitée en conséquence. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour assurer la sécurité de nos patients et, bien sûr, de toute notre équipe de médecins et du personnel, sans qui nous ne pourrons pas bouger d’un pouce, a informé le Dr Sethi.

Dernière amélioration de la technologie du traitement de greffe de cheveux

Le Dr Arika Bansal, co-fondatrice d’Eugenix Hair Sciences, a informé que la méthode FUE, ou Follicular Unit Extraction, est la méthode la plus populaire utilisée par tout le monde dans le monde. Dans cette méthode, les greffons sont extraits et conservés dans une solution. Des fentes sont ensuite pratiquées dans la zone receveuse et les greffons extraits sont ensuite implantés un à un.

Le Dr Arika Bansal a déclaré: «Nous utilisons la technique DHT, ou greffe directe de cheveux. Il s’agit d’une modification avancée de la méthode FUE et a été inventée par notre équipe de médecins.

La procédure

Dr. Arika Bansal, Alumni, MBBS, MD AIIMS New Delhi a déclaré : « Dans cette technique, les fentes sont pratiquées d’abord dans la zone receveuse. Les greffons sont ensuite extraits de la zone donneuse et implantés immédiatement et simultanément à l’aide d’implants émoussés dans les fentes préfabriquées de la zone receveuse.

« Les avantages de cette méthode sont que les fentes sont faites en premier et que les greffons, après extraction, sont immédiatement implantés dans ces fentes préfabriquées, réduisant ainsi le temps pendant lequel les greffons sont conservés à l’extérieur du corps. Cela empêche les greffons de tout dommage qui peut survenir en raison de sa période prolongée à l’extérieur du corps et également d’une mauvaise manipulation qui peut éventuellement avoir lieu », a ajouté le Dr Bansal.

« L’absorption des greffons est considérablement améliorée et les résultats sont bien meilleurs, en plus de rendre le temps postopératoire moins long et plus confortable. Ainsi, se vanter d’un taux de réussite de près de 100% et cela, avec notre immense expérience de près de 13 ans dans ce domaine, couplée au dévouement de nos médecins et de notre personnel bien formé, est ce qui fait qu’Eugenix se démarque des autres dans ce domaine. domaine. C’est la raison pour laquelle Eugenix est aujourd’hui considéré comme le meilleur dans ce pays et parmi les 5 meilleurs au monde dans le domaine de la greffe de cheveux et nous nous efforçons sans relâche d’être les meilleurs au monde, ce qui est bien à notre portée. » Dr Sethi clôturé la déclaration.

