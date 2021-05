Voici pourquoi l’ouverture d’un magasin de détail par Google est une excellente nouvelle pour le Pixel 6 – .

Google a fait une annonce surprenante jeudi, révélant qu’il ouvrirait son premier magasin physique permanent. Situé à New York, le magasin ouvrira ses portes cet été, permettant aux clients de Google de découvrir ses produits comme les fans d’Apple le font dans un Apple Store.

Les magasins de vente au détail qu’Apple a ouverts il y a quelques décennies ont un public culte, et ils sont une grande partie du succès d’Apple. Apple a ouvert des centaines de magasins dans le monde entier et continue d’étendre sa portée chaque année. Voir Google tenter une incursion similaire dans le commerce de détail devrait être une excellente nouvelle pour les fans de Google, et en particulier pour les personnes intéressées par plus de matériel fabriqué par Google, comme les téléphones Pixel.

Vous n’ouvrez pas de chaîne de magasins de détail si vous n’êtes pas déterminé à lancer un nouveau matériel pour y vendre. Le magasin ne sera pas uniquement destiné à explorer les logiciels Google – le but est que les clients puissent essayer les produits avant de les acheter. Voici un passage clé de l’annonce de Google:

Sur le Google Store, les clients pourront parcourir et acheter une vaste sélection de produits Google, allant des téléphones Pixel aux produits Nest, des appareils Fitbit aux Pixelbooks et plus encore.

Vous avez besoin de produits phares et dignes du buzz comme les téléphones Pixel pour soutenir une initiative de magasin de détail ambitieuse comme le Google Store. Google fabrique d’autres produits populaires, notamment des haut-parleurs et des écrans intelligents sous l’égide de Nest et Chromecast. Et puis il y a les appareils Fitbit que Google a acquis. Mais ce sont tous des appareils intelligents compagnons.

Les appareils sur lesquels nous voulons mettre la main sont les téléphones, les tablettes et les ordinateurs.

Le Pixel 5 n’est guère le genre de téléphone phare à expérimenter dans un magasin, mais l’annonce du Google Store indique que Google est prêt à se prendre plus au sérieux qu’auparavant et à proposer l’alternative iPhone que nous attendions. Tous les signes indiquent que 2021 sera une année spectaculaire pour le Pixel 6. Google a remanié l’expérience logicielle d’Android 12, et la rumeur veut créer ses propres puces personnalisées pour le Pixel 6. Enfin, le prochain Pixel ressemble déjà à un véritable appareil phare. dans les fuites.

Selon certaines rumeurs, Google travaille également sur un téléphone pliable Pixel. Ce n’est pas tout. Vous ne mentionnez pas le Pixelbook si vous ne prévoyez pas d’en faire des versions plus intéressantes à l’avenir.

Avec tout cela à l’esprit, l’annonce du Google Store est probablement l’un des meilleurs teasers de Pixel 6 de l’année à ce jour. C’est un pari massif que Google prévoit de fabriquer du matériel plus nombreux et de meilleure qualité qu’auparavant. Espérons que cela réussisse.

Compte tenu de la pandémie en cours, Google a expliqué que son magasin de vente au détail mettra en place diverses mesures de santé et de sécurité, notamment des masques, un assainissement des mains, une distance sociale et des mesures de propreté des magasins. Consultez le site Web de Google pour rester au courant des progrès de l’entreprise avec le magasin de Chelsea.

